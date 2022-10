Telefónica s'associe à Radisys pour ajouter de la flexibilité et de la programmabilité à son réseau en s'appuyant sur Connect Open Broadband de Radisys

HILLSBORO, Oregon et MADRID--(BUSINESS WIRE)--Radisys® Corporation et Telefónica S.A. ont annoncé aujourd'hui que Telefónica entamait la désagrégation de son réseau haut débit, soutenue par le portefeuille Connect Open Broadband de Radisys, afin de parvenir à une plus grande flexibilité et programmabilité du réseau, à la réduction du risque associé aux pénuries de la chaîne d'approvisionnement et faciliter l'introduction de nouvelles solutions réseau. La solution Connect Open Broadband de Radisys comprend des composants matériels et logiciels, notamment des OLT Combo-PON en boîte blanche, le contrôleur d'accès Connect Broadband (CBAC) et le logiciel Radisys Management System (RMS). Après des tests approfondis en laboratoire de la solution haut débit désagrégée cloud-native de Radisys, Telefónica et Radisys ont conclu un accord afin de déployer la technologie dans un réseau commercial réel avec support clients résidentiels et en entreprise, en 2023.

Défis de la chaîne d'approvisionnement à relever

Les fournisseurs de services de communication (FSC) cherchent à désagréger leurs réseaux, en dissociant les composants matériels et logiciels et en sélectionnant les meilleures solutions dans un écosystème multifournisseur, plutôt que d'être liés à un fournisseur exclusif. Les défis actuels de la chaîne d'approvisionnement mondiale soulignent plus que jamais l'importance des éléments de réseau désagrégés. En choisissant de désagréger son réseau avec Connect Open Broadband de Radisys, Telefónica est en mesure de mélanger et d'associer des composants provenant de différents fournisseurs et de différentes chaînes d'approvisionnement, ce qui contribue à réduire le coût total de possession tout en diminuant le risque des chaînes d'approvisionnement associées à une solution exclusive.

Flexibilité et programmabilité accrues

Telefónica est en train de passer des équipements hérités OLT avec châssis, à de nouvelles solutions OLT en boîte blanche de Radisys ayant un contrôle réseau défini par logiciel qui permettent d'améliorer ses capacités telco cloud et d'augmenter l'efficacité et l'automatisation. Cette programmabilité accrue permet à Telefónica de profiter de l'automatisation et de l'intelligence artificielle/apprentissage machine dans son réseau pour accélérer l'innovation et introduire de nouveaux services. En outre, les composants matériels et logiciels de Radisys s'intègrent facilement aux OSS/BSS de Telefónica, avec pour résultat une plus grande simplicité opérationnelle. Elle prend également en charge le provisionnement Zero-Touch et une plus grande programmabilité soutenue par le contrôle SDN.

Vers la convergence

Les OLT Combo-PON de Radisys, basés sur des normes ouvertes, prennent en charge le G-PON et le XGS-PON dans le même port PON de l'OLT, ce qui permet à Telefónica de migrer facilement ses abonnés vers le XGS-PON si nécessaire, et de faire évoluer son réseau en offrant une connectivité haut débit et très haut débit. Le portefeuille Connect Open Broadband de Radisys soutient également l'évolution de Telefónica vers la convergence des réseaux, lui permettant d'adopter facilement de nouveaux modèles commerciaux et d'offrir de nouveaux services sur un seul réseau.

Exploitation d'une solution cloud-native

Le logiciel Connect Open Broadband de Radisys est déjà « cloud-native », ce qui donne à Telefónica la possibilité de migrer les fonctions de contrôle et de gestion du réseau vers le cloud, réduisant ainsi son coût total de possession tout en assurant une croissance rentable du réseau. Le logiciel ouvert CBAC de Radisys permet d'accélérer les cycles d'innovation des produits, d'augmenter l'automatisation et d'améliorer la visibilité sur le réseau. Son architecture de microservices et sa conception cloud-native permettent à Telefónica d'assurer l'évolutivité et l'agilité du déploiement à la demande et aussi de simplifier les opérations réseau avec une orchestration de bout en bout pour une expérience client homogène. Le système de gestion Radisys déplace les fonctions du bureau central vers le cloud et s'intègre facilement aux OSS/BSS existants. Il fournit à Telefónica une interface graphique Web unique pour la gestion des services, des abonnés, des appareils, des mesures de performance, etc.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Radisys au cours des dernières années afin de prouver qu'un réseau haut débit désagrégé peut répondre aux exigences de performance de millions d'abonnés, et nous sommes convaincus de l'efficacité de la solution de Radisys », a déclaré Daniel Cortes Olmeda, directeur principal de l'accès fixe chez Telefónica S.A. « Telefónica s'associe à Radisys pour déployer une nouvelle architecture désagrégée qui nous permettra d'accélérer la mise sur le marché et l'innovation tout en minimisant les risques associés aux défis de la chaîne d'approvisionnement, en élargissant le réseau de fournisseurs et en garantissant la continuité des activités ».

« Telefónica est un pionnier de la désagrégation de son réseau haut débit, et notre solution ouverte et désagrégée Connect Open Broadband est de catégorie opérateur et prête à être déployée commercialement sur un marché plus étendu », a déclaré Harris Razak, responsable de l'activité Connexion haut débit de Radisys. « Nous collaborons avec Telefónica afin de montrer les avantages concrets d'un réseau désagrégé dans des environnements urbains et ruraux. Notre solution offre flexibilité et évolutivité à tous les scénarios de haut débit fixe. En choisissant Connect Open Broadband, Telefónica a manifesté sa confiance envers notre solution pour des déploiements commerciaux instantanés ».

À propos de Radisys

Radisys, leader mondial de solutions de télécommunications ouvertes, permet aux fournisseurs de services de créer une disruption grâce à de nouveaux modèles d'affaires à architecture ouverte. Les solutions technologiques novatrices, désagrégées et virtualisées de Radisys reposent sur des architectures et des normes de référence ouvertes, combinées à des logiciels et à du matériel ouverts, de façon à favoriser la transformation des activités du secteur des télécommunications, tandis que son organisation de services de classe mondiale fournit l'expertise en intégration de systèmes nécessaire servant à résoudre les défis complexes de déploiement des fournisseurs de communications et de contenu. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.Radisys.com.

À propos de Telefónica

Telefónica est l'un des plus grands fournisseurs de services de télécommunications au monde. L'entreprise fournit une connectivité fixe et mobile ainsi qu'une large gamme de services numériques à une clientèle résidentielle et professionnelle. Avec plus de 384 millions de clients, Telefónica opère en Europe et en Amérique latine. Telefónica est une société 100 % cotée et ses actions sont négociées sur le marché boursier espagnol et sur ceux de New York et de Lima.

Radisys® est une marque déposée de Radisys. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.