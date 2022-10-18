預訂Yas Plaza Hotels專享客房套裝方案，直通2022年F1阿布達比大獎賽

阿拉伯聯合大公國阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--11月17日至20日，預訂Yas Plaza Hotels千載難逢的客房套裝方案，即可直達2022年F1®大獎賽阿布達比分站現場中心。Yas Plaza Hotels包含Radisson Blu Yas Island、Crowne Plaza Yas Island、Centro Yas Island、Yas Island Rotana、Park Inn by Radisson Yas Island和Staybridge Suites Abu Dhabi，擁有1,760間客房、21家屢獲殊榮的餐廳和酒吧，以及25個會議和活動設施。Yas Plaza Hotels將提供有趣、快節奏、充滿未來氣息的酒店服務、餐飲以及娛樂活動，讓賓客的F1®體驗得到進一步昇華。

作為酒店、餐廳以及休憩活動中心的聚集地，Central Plaza曾接待過超過6萬名F1®粉絲，證明其迎合全球各地挑剔賓客之需求的能力。所有賓客都希望在充滿樂趣和激情的氛圍中，慶祝這一萬眾期待的運動盛會。作為令人難忘的F1®之旅中的理想小憩之地，Yas Plaza Hotels本次火力全開，推出「套房生活與賽車週末」(Suite Life and Race Weekend)套裝方案，旨在讓賓客於狂歡活動正式開始前便能夠一睹賽事風采。

賽車週末套房生活

每個人對奢華的定義可能有所不同，Yas Plaza Hotels旗下六大酒店涵蓋各類套房，可滿足每一位賓客對奢華的要求。從針對大型團體或家庭的連通套房，到全景套房、賽道套房、海景套房或高爾夫球場景觀套房，抑或帶有2至3個臥室的套房、私人管家套房以及配備獨立起居室的套房，我們擁有大量更豪華、更加個人化的F1®體驗供您選擇，並提供行政酒廊福利。

「賽車週末套房生活」套裝方案包含早餐，賽道零距離接觸及音樂會門票。阿布達比賽車運動管理局(Abu Dhabi Motorsports Management)和Flash Entertainment已經宣佈，瑞典House Mafia樂團將於11月18日（週五）登場，11月19日（週六）的主角則是Kendrick Lamar。Yasalam After-Race Concert系列音樂會週四和週日的兩場演出將迎來另外兩位重量級歌手，謎底即將揭曉。

套裝方案價格從每晚1.15萬迪拉姆起，含兩位成人。

*至少要預訂4晚

*來源：AETOSWire

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