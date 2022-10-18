预订Yas Plaza Hotels专享客房套餐，直通2022年F1阿布扎比大奖赛

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--11月17日至20日，预订Yas Plaza Hotels千载难逢的客房套餐，即可直达2022年F1®大奖赛阿布扎比分站现场中心。Yas Plaza Hotels集Radisson Blu Yas Island、Crowne Plaza Yas Island、Centro Yas Island、Yas Island Rotana、Park Inn by Radisson Yas Island和Staybridge Suites Abu Dhabi于一身，拥有1,760间客房、21家获奖餐厅和酒吧，以及25个会议和活动设施。Yas Plaza Hotels将提供有趣、快节奏、充满未来气息的酒店服务、餐饮以及娱乐活动，让宾客的F1®体验得到进一步升华。

作为酒店、餐厅以及休憩活动中心的聚集地，Central Plaza曾接待过超过6万名F1®粉丝，彰显了其满足全球各地挑剔宾客的能力。所有宾客都希望在充满乐趣和激情的氛围中，庆祝这一万众期待的体育盛会。作为令人难忘的F1®之旅中的理想小憩之地，Yas Plaza Hotels本次火力全开，推出“套房生活与赛车周末”(Suite Life and Race Weekend)套餐，旨在让宾客于狂欢活动正式开始前便能够一睹赛事风采。

赛车周末套房生活

每个人对奢华的定义可能有所不同，Yas Plaza Hotels旗下六大酒店涵盖各类套房，可满足每一位宾客对奢华的要求。从针对大型团体或家庭的连通套房，到全景套房、赛道套房、海景套房或高尔夫球场景观套房，抑或带有2至3个卧室的套房、私人管家套房以及配备独立起居室的套房，我们拥有大量更豪华、更加个性化的F1®体验供您选择，并提供行政酒廊福利。

“赛车周末套房生活”套餐包含早餐，赛道零距离接触及音乐会门票。阿布扎比赛车运动管理局(Abu Dhabi Motorsports Management)和Flash Entertainment已经宣布，瑞典House Mafia乐队将于11月18日周五登场，11月19日（周六）的主角则是Kendrick Lamar。Yasalam After-Race Concert系列音乐会周四和周日的两场演出将迎来另外两位重量级歌手，谜底即将揭晓。

套餐起价1.15万迪拉姆/晚，含两位成人。

*4晚起订

*来源：AETOSWire

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