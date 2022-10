Viva a velocidade do GP de Abu Dhabi 2022 de Fórmula 1 com ofertas exclusivas de suítes no Yas Plaza Hotels

Race to the center of the F1® Abu Dhabi Grand Prix 2022 action at Yas Plaza Hotels (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos)--(BUSINESS WIRE)--Esteja no centro da ação do Grande Prêmio de Abu Dhabi de F1® 2022, de 17 a 20 de novembro, reservando pacotes de quartos imperdíveis no Yas Plaza Hotels. Casa das principais marcas de hotelaria, incluindo Radisson Blu Yas Island, Crowne Plaza Yas Island, Centro Yas Island, Yas Island Rotana, Park Inn by Radisson Yas Island e Staybridge Suites Abu Dhabi – com 1.760 quartos, 21 restaurantes e bares premiados e 25 instalações para reuniões e eventos, o Yas Plaza Hotels está preparado para abrigar ofertas divertidas, dinâmicas e futurísticas de alimentação e entretenimento e fornecer a melhor experiência de F1® a seus hóspedes.

O Central Plaza, grupo que inclui todos os hotéis, restaurantes e centro de ativações, já recebeu mais de 60 mil fãs da F1® no passado, demonstrando sua disposição para atender às demandas de hóspedes exigentes de diferentes partes do mundo – todos querendo celebrar o melhor deste aguardado evento esportivo em um ambiente repleto de paixão e adrenalina. Pit stop perfeito para uma estadia inesquecível na F1®, o Yas Plaza Hotels conta com os pacotes Suite Life e Race Weekend, desenvolvidos para que os clientes estejam em primeiro lugar mesmo antes que a loucura comece oficialmente.

Pacote Race Weekend Suite Life

A versão de luxo de cada pessoa é definida pela variedade de suítes disponíveis em todas as seis propriedades do Yas Plaza Hotels. Seja uma sala interconectada para grandes grupos ou famílias; vista panorâmica, pista de corrida, mar ou campo de golfe; dois a três quartos; um mordomo pessoal; ou uma sala de estar separada... são várias as opções para uma experiência F1® mais premium e personalizada, complementadas com os benefícios do lounge executivo.

O pacote Race Weekend Suite Life inclui café da manhã, acesso ao circuito e entradas para shows. A Abu Dhabi Motorsports Management e a Flash Entertainment revelaram que o grupo musical Swedish House Mafia será a atração principal na sexta-feira 18 de novembro e Kendrick Lamar no sábado 19 de novembro. Duas atrações adicionais para quinta (17) e domingo (20) da série Yasalam After-Race Concert serão anunciados em breve.

Os preços iniciais dos pacotes são de 11,5 mil dirhams dos Emirados por noite para dois adultos.

* para fazer uma reserva, é necessário um mínimo de quatro noites

