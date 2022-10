SUPERA TUTTI PER IL GRAN PREMIO DI ABU DHABI DEL CAMPIONATO DI F1 2022 CON OFFERTE ESCLUSIVE PRESSO GLI YAS PLAZA HOTELS

Race to the center of the F1® Abu Dhabi Grand Prix 2022 action at Yas Plaza Hotels (Photo: AETOSWire)

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--sfreccia nel cuore dell'azione del F1® Abu Dhabi Grand Prix 2022 dal 17 al 20 novembre prenotando imperdibili pacchetti camera presso gli Yas Plaza Hotels. Sede dei migliori brand del settore ricettivo, tra cui Radisson Blu Yas Island, Crowne Plaza Yas Island, Centro Yas Island, Yas Island Rotana, Park Inn by Radisson Yas Island e Staybridge Suites Abu Dhabi, con 1.760 alloggi, 21 ristoranti e bar pluripremiati e 25 spazi per riunioni ed eventi, gli Yas Plaza Hotels sono pensati per offrire la combinazione perfetta di accoglienza allegra, vivace e futuristica, servizi per la ristorazione e intrattenimento per un'esperienza di F1® adrenalinica per gli ospiti.

Il cluster che comprende tutti gli hotel, i ristoranti e l'hub per le attivazioni, il Central Plaza, ha ospitato in passato oltre 60.000 appassionati di F1®, dimostrando la sua capacità di soddisfare le richieste di ospiti esigenti provenienti da diverse parti del mondo, tutti desiderosi di celebrare al meglio questo attesissimo evento sportivo, in un ambiente pieno di divertimento ed energia. Pit-stop perfetti per un soggiorno indimenticabile all'insegna della F1®, gli Yas Plaza Hotels propongono gli specialissimi pacchetti Suite Life e Race Weekend, pensati per tenere i tifosi a tu per tu con il loro sport preferito ancor prima che l'evento abbia inizio in pista.

Race Weekend Suite Life

Ogni concezione di esclusività trova espressione nella gamma di suite disponibili in tutte e sei le proprietà degli Yas Plaza Hotels. Che si tratti di una stanza comunicante per grandi gruppi o famiglie, una sistemazione con vista panoramica, sulla pista, sul mare o sul campo da golf, con due o tre camere da letto, un maggiordomo personale o un soggiorno separato, sono numerose le opzioni per un'esperienza di F1® ancora più lussuosa e personalizzata, arricchite dai vantaggi Executive Lounge.

Il pacchetto Race Weekend Suite Life include la colazione, l'accesso al circuito di gara e pass per i concerti. Abu Dhabi Motorsports Management e Flash Entertainment hanno annunciato che gli Swedish House Mafia si esibiranno venerdì 18 novembre, seguiti da Kendrick Lamar sabato 19 novembre. Due headliner per giovedì e domenica saranno annunciati per la serie di eventi Yasalam After-Race Concert.

I pacchetti partono da 11.500 AED a notte per 2 adulti.

* Prenotazione minima di 4 pernottamenti

