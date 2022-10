Navya et Bluebus concrétisent une étape clé dans l’autonomisation des bus IT3 (6 m de long)

VILLEURBANNE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

NAVYA (FR0013018041- Navya), un leader des systèmes de mobilité autonome, et Bluebus, annoncent avoir finalisé l’étape préparatoire à la robotisation de deux véhicules Bluebus IT3.

Après un an de collaboration pour adapter la plateforme du bus IT3 aux besoins de la conduite autonome, les 2 partenaires ont réussi à créer toute l’architecture mécanique, électrique et sécuritaire nécessaire à la phase d’autonomisation de ces bus de 6 mètres.

Cette étape majeure va permettre à Navya d’intégrer son Pack-AD ainsi que ses technologies de conduite autonome Navya Drive® et Navya Operate®.

Conformément à la feuille de route du projet, 2 bus 6M IT3 seront ainsi prêts pour les premiers tests de roulage en autonomie de niveau 4 d’ici fin novembre. Ces tests se feront au sein d'un centre d'essai dédié à la mobilité urbaine, dans un premier temps sur un parcours prédéfini simple avec l’objectif d’une montée en vitesse jusqu’à 25 km/h di’ci fin 2022. Ils permettront de démontrer le parfait fonctionnement des flux d’échange entre la plateforme Bluebus et les systèmes de conduite autonome Navya.

Vu le niveau avancé de leur collaboration sur le plan technologique et industriel, les 2 partenaires anticipent déjà la commercialisation du Bluebus Autonom® Navya dont les premiers déploiements commerciaux se feront à partir de septembre 2023.

Véritable concentré de technologies au service des nouvelles mobilités urbaines, le Bluebus Autonom® Navya répond à de fortes tendances et attentes du marché : agilité, flexibilité, performance, confort, sécurité, respect de l’environnement, pénurie de main d’œuvre et rentabilité économique. Avec une capacité de transport jusqu’à 36 passagers Il permettra de répondre à de nombreux cas d’usage dans les zones urbaines, péri-urbaines et rurales ainsi que sur sites fermés.

Bluebus considère que ce bus autonome représentera une grande part de ses ventes à partir de 2025.

L’autonomisation des bus Bluebus IT3 par Navya est réalisée dans le cadre du projet EFIBA en partenariat avec Bluebus, Keolis et Plastic Omnium, soutenu par France Relance.

David Guennou, CEO Bluebus : « Bluebus bénéficie de 10 ans de retour d’expérience après avoir parcouru plus 30 millions de kilomètres et ce, dans plus de 60 collectivités. Cette nouvelle génération de véhicule 6m toujours compacte, propre mais encore plus performante et capacitaire (jusqu’à 36 passagers) permet la circulation dans les zones difficiles d’accès et atteint désormais plus de 200km d’autonomie. Elle dispose des dernières innovations possibles et de toutes les options des bus de plus grande dimension (freinage EBS 100% pneumatique, suspension pneumatique pilotant la hauteur véhicule, …). L’autre innovation majeure est que dès la phase de conception du nouveau Bluebus 6 mètres, les équipes des bureaux d’études ont développé sa plateforme en intégrant une version totalement robotisée, support à un véhicule autonome. Nous sommes fiers de la collaboration avec Navya avec qui nous contribuons à accélérer la mise sur le marché auprès des opérateurs, villes ou sociétés d’une solution intégrale, technologique et innovante. »

Olivier Le Cornec, Directeur Technique de Navya : « Notre collaboration avec Bluebus, Keolis et Plastic Omnium dans le cadre du projet EFIBA participe à l’avenir de la mobilité. Nous avons réussi une phase complexe de préparation à la robotisation que peu d’acteurs dans le monde sont capables de réaliser. Nous sommes à présent impatients d’intégrer notre pack de conduite autonome. »

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya : « Avec nos partenaires, nous sommes fiers de créer les nouvelles mobilités attendues par nos clients et leurs utilisateurs pour permettre une mobilité toujours plus propre et plus inclusive répondant aux impératifs de déplacement des personnes et des biens. La mobilité conditionne le quotidien de milliards de personnes dans le monde et nos solutions autonomes sont une partie de la solution. C’est un marché incontournable dans lequel Navya va peser durablement grâce à notre capacité à accompagner les constructeurs dans leurs roadmaps vers l’autonomisation, à nos possibilités de vente à grande échelle de notre pack AD ainsi qu’à la récurrence de nos services associés. »

A propos de Bluebus

Créée en 2007 à Ergué-Gabéric (Bretagne), la société Bluebus, entité du Groupe Bolloré, est un constructeur français de bus 100% électriques, disponibles en 6 mètres et 12 mètres. Ces bus sont équipés de batteries tout-solide produites par Blue Solutions. Les sites de production Bluebus et Blue Solutions sont certifiés ISO 9001, ISO 14001 et labellisés Origine France Garantie.

La gamme Bluebus offre une technologie zéro-émission et une solution silencieuse répondant à la demande des collectivités et des opérateurs de transport pour une mobilité propre et durable. Aujourd’hui, plus de 450 bus électriques Bluebus sont en exploitation dans le monde.

A propos de NAVYA

Créée en 2014, NAVYA est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de mobilité autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 200 exemplaires ont été commercialisés dans 25 pays au 31 décembre 2021. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Engagée dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mène une politique active en la matière comme l’illustre l’obtention de la certification ISO 9001 en septembre 2021. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de NAVYA.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya). Pour plus d’informations : www.navya.tech