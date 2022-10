Takeda recebe parecer positivo do CHMP recomendando a aprovação da candidata à vacina contra a dengue na UE e países onde a dengue é endêmica

OSAKA (Japão) e CAMBRIDGE (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) anunciou hoje que o Comitê de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomendou a aprovação da candidata à vacina contra a dengue da Takeda, intitulada TAK-003, para a prevenção da dengue causada por qualquer sorotipo em pessoas com quatro anos de idade ou mais na Europa e em países onde a dengue é endêmica que participam paralelamente do procedimento EU-M4all. O último estágio no caminho para a aprovação na Europa é a Autorização de Comercialização da EMA, prevista para os próximos meses. As análises regulatórias também irão avançando nos países endêmicos de dengue na América Latina e na Ásia.

“Estamos mais perto da aprovação de uma vacina contra a dengue que pode beneficiar milhões de pessoas no mundo inteiro expostas à dengue. Este é um momento importante para a comunidade global de saúde, países europeus e países endêmicos de dengue que participaram do procedimento EU-M4all”, disse Gary Dubin, médico e presidente da Unidade Global de Negócios de Vacinas da Takeda. “Já são muitos anos trabalhando para ajudar a melhorar a forma de prevenção da dengue. Nossos esforços para fornecer uma nova opção para a prevenção da dengue apoiam o objetivo geral da Takeda de fornecer valor social de longo prazo às pessoas que atendemos.”

A incidência de dengue cresceu drasticamente em todo o mundo nas últimas décadas, causando cerca de 390 milhões de infecções e 500 mil hospitalizações anualmente.1,2 O aumento de casos pode ser atribuído a fatores como urbanização, globalização e mudanças climáticas.1 A dengue grave representa cerca de 5% dos casos e é a principal causa de doença grave e morte entre crianças e adultos na América Latina e Ásia.3,4 A dengue é a segunda causa de febre mais diagnosticada em viajantes que retornam à Europa de países endêmicos.5 Sua presença é abrangente em países endêmicos nas Américas, Sudeste Asiático e regiões do Pacífico Ocidental e está crescendo em áreas não endêmicas da Europa continental, incluindo França, Itália, Alemanha, Espanha e Estados Unidos.6

“A comunidade global de saúde está ansiosa por uma vacina contra a dengue que seja acessível sem a barreira dos testes pré-vacinação”, afirmou o Dr. Ooi Eng Eong, professor de Doenças Infecciosas Emergentes da Faculdade de Medicina Duke-NUS, em Singapura. “Os dados clínicos consistentes fornecidos pela Takeda mostram que sua vacina contra a dengue tem potencial para ajudar a prevenir casos da doença e hospitalizações. Hoje, estamos mais perto de ajudar a melhorar a prevenção da dengue e reduzir a carga da doença em países, comunidades e sistemas de saúde.”

A opinião positiva do Comitê foi apoiada por resultados em cinco ensaios de Fase 1, 2 e 3 com mais de 28 mil crianças e adultos. Isso inclui quatro anos e meio de dados de acompanhamento do Estudo de Eficácia da Imunização Tetravalente contra a Dengue (TIDES) de Fase 3, de caráter global, consistente com a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de obter três a cinco anos de dados de acompanhamento após a conclusão de uma vacinação primária contra a dengue para avaliar com mais precisão a segurança e a eficácia.7 As análises exploratórias do TIDES mostraram que durante os quatro anos e meio de acompanhamento do estudo, a TAK-003 evitou 84% dos casos de dengue hospitalizados e 61 % de casos sintomáticos de dengue na população geral, incluindo indivíduos soropositivos e soronegativos. Em geral, a TAK-003 tem sido bem tolerada, sem evidência de aumento da doença nos receptores da vacina, e nenhum risco de segurança importante foi identificado no estudo TIDES até o momento.

Em agosto de 2022, a vacina contra a dengue da Takeda, conhecida como QDENGA® ▼ (vacina tetravalente contra a dengue [viva, atenuada]) (TAK-003), foi aprovada pela Agência Nacional de Controle de Medicamentos e Alimentos da Indonésia (BADAN POM) para a prevenção da dengue doença por qualquer sorotipo em pessoas de seis anos a 45 anos de idade. A TAK-003 ainda não foi aprovada em nenhum outro lugar do mundo e a Takeda continuará avançando nos registros regulatórios em outros países endêmicos e não endêmicos de dengue. A aprovação regulatória e o uso da vacina dependem da avaliação das autoridades locais pertinentes e da indicação que julgarem apropriada.

▼ Este medicamento está sujeito a monitoramento adicional. Isso permitirá a identificação rápida de novas informações de segurança. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem suspeitas de reações adversas. Consulte a Seção 4.8 do RCM para saber como informar as reações adversas.

Consulte sua agência reguladora local para obter a rotulagem aprovada em seu país.

As informações sobre medicamentos aqui contidas destinam-se a divulgar informações corporativas. Nada contido neste documento deve ser considerado uma solicitação, promoção ou indicação de nenhum medicamento prescrito, incluindo aqueles atualmente em desenvolvimento.

A recomendação positiva do CHMP não tem impacto na previsão consolidada reportada para o ano fiscal que termina em 31 de março de 2023 (ano fiscal de 2022).

A Takeda realizará um evento para investidores da TAK-003 em dezembro de 2022, que visa fornecer mais detalhes sobre o planejamento comercial e atualizações sobre o progresso regulatório.

Sobre a dengue

A dengue é uma doença viral transmitida por mosquitos que se espalha rapidamente pelo mundo e foi uma das 10 principais ameaças à saúde global da OMS em 2019.8 A dengue é transmitida principalmente pelos mosquitos Aedes aegypti e, em menor grau, pelos mosquitos Aedes albopictus.1 É causada por qualquer um dos quatro sorotipos do vírus da dengue, cada um dos quais pode causar dengue ou dengue grave. A prevalência de sorotipos individuais varia em diferentes geografias, países, regiões, estações e ao longo do tempo.2 A recuperação da infecção por um sorotipo fornece imunidade vitalícia apenas contra esse sorotipo e a exposição posterior a qualquer um dos sorotipos restantes poderia estar associada a um maior risco de doença grave.1

Sobre o TAK-003

O candidato à vacina tetravalente da Takeda (TAK-003) tem como base um vírus vivo atenuado da dengue de sorotipo 2, que proporciona a “espinha dorsal” genética para todos os quatro vírus da vacina.9 Os dados clínicos da Fase 2 em crianças e adolescentes mostraram que a TAK-003 induziu respostas imunes contra todos os quatro sorotipos de dengue, tanto nos participantes soropositivos quanto nos soronegativos, que persistiu por 48 meses após a vacinação. Em geral, a vacina se mostrou segura e bem tolerada.10 O estudo de Eficácia da Imunização Tetravalente contra a Dengue (TIDES) de Fase 3 atingiu seu endpoint primário de eficácia geral da vacina (VE) em relação à dengue com confirmação virológica (VCD) em 12 meses de monitoramento e todos os endpoints secundários em 18 meses de monitoramento para os quais havia um número suficiente de casos de dengue, incluindo VE em relação a hospitalizações por dengue e VE em pessoas soropositivas e soronegativas na linha de base.11,12 A eficácia variou segundo o sorotipo. Os resultados demonstraram que, em geral, a TAK-003 foi bem tolerada e não houve riscos de segurança importantes observados até o momento.

Sobre o EU-M4all13

O EU-M4all (ou EU-Medicines for all) é um procedimento concebido para facilitar o acesso dos doentes a medicamentos ou vacinas essenciais destinados a prevenir ou tratar doenças de grande interesse para a saúde pública. Através do procedimento EU-M4all (anteriormente conhecido como procedimento do Artigo 58), a EMA, em cooperação com a Organização Mundial de Saúde (OMS), pode emitir pareceres científicos sobre medicamentos e vacinas para doenças prioritárias para a saúde pública que se destinem a mercados fora da UE que estão inscritos no procedimento.

Sobre o Ensaio TIDES (DEN-301) de Fase 3

O estudo de Eficácia da Imunização Tetravalente contra a Dengue (TIDES) de Fase 3, duplo-cego, randomizado e controlado por placebo está avaliando a segurança e eficácia de duas doses da TAK-003 na prevenção da dengue sintomática confirmada em laboratório, de qualquer gravidade e devido a qualquer um dos quatro sorotipos do vírus da dengue em crianças e adolescentes. O estudo TIDES é o maior ensaio clínico intervencionista da Takeda até o momento e envolveu mais de 20 mil crianças e adolescentes saudáveis de quatro a 16 anos que vivem em áreas endêmicas de dengue.11 As pessoas participantes do estudo foram randomizadas 2:1 para receber duas doses de 0,5 ml da TAK-003 ou placebo nos meses 0 e 3, administrados por via subcutânea.11 O estudo é composto de cinco partes. A Parte 1 e a análise do endpoint primário avaliaram a eficácia e a segurança da vacina até 12 meses após a segunda dose.11 A Parte 2 continuou por mais seis meses para concluir a avaliação dos desfechos secundários de VE por sorotipo, status sorológico inicial e gravidade da doença, incluindo VE em relação a hospitalizações por dengue.11 A Parte 3 avaliou a VE e a segurança a longo prazo seguindo os participantes por mais dois anos e meio a três anos, conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).14 A Parte 4 avaliará a eficácia e a segurança por 13 meses após a vacinação de reforço, enquanto a Parte 5 avaliará a eficácia e a segurança a longo prazo por um ano após a conclusão da Parte 4.14

O estudo está ocorrendo em locais endêmicos da dengue na América Latina (Brasil, Colômbia, Panamá, República Dominicana e Nicarágua) e Ásia (Filipinas, Tailândia e Sri Lanka), onde existem necessidades não atendidas na prevenção da dengue e onde a dengue grave é uma das principais causas de doenças graves e morte infantil.14 Foram coletadas amostras de sangue de referência de todos os indivíduos participantes do estudo para permitir a avaliação da segurança e eficácia com base no status sorológico. A Takeda e um comitê independente de especialistas em monitoramento de dados estão acompanhando a segurança de forma ativa e contínua.

Compromisso da Takeda com as vacinas

As vacinas previnem de 3,5 a 5 milhões de mortes a cada ano e transformaram a saúde pública global.15 Por mais de 70 anos, a Takeda tem fornecido vacinas para proteger a saúde das pessoas no Japão. Hoje, o setor de negócios global de vacinas da Takeda aplica inovação para combater algumas das doenças infecciosas mais desafiadoras do mundo, como a dengue, COVID-19, gripe pandêmica e zika. A equipe da Takeda possui um excelente histórico e um excepcional conhecimento no desenvolvimento e fabricação de vacinas para o avanço de uma fonte de suprimentos de vacinas a fim de atender a algumas das necessidades mais urgentes de saúde pública do mundo. Para mais informações, acesse www.Takeda.com/what-we-do/areas-of-focus/vaccines/.

Sobre a Takeda

A Takeda é uma líder biofarmacêutica global com sede no Japão, orientada por P&D e baseada em valores, comprometida em descobrir e fornecer tratamentos que transformam vidas, guiada por seu compromisso com os pacientes, seus funcionários e o planeta. A Takeda concentra seus esforços de P&D em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Doenças genéticas raras e Hematologia, Neurociência e Gastroenterologia (GI). Também fazemos investimentos direcionados em P&D em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos centrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas’ avançando rumo a novas opções de tratamento e alavancando nosso mecanismo e recursos de P&D aprimorado e colaborativo para criar um pipeline robusto e diversificado em modalidades. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e em trabalhar com nossos parceiros em assistência médica em aproximadamente 80 países. Para mais informações, acesse https://www.takeda.com.

