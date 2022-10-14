愛科農業基金會和荷蘭小母牛組織宣佈建立兩年合作夥伴關係，在尼泊爾利用氣候智慧型酪農業減少溫室氣體排放

喬治亞州德盧斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--愛科農業基金會(AAF)是一家私人基金會，其願景是透過永續的農業發展來預防和緩解饑餓。基金會今天宣佈對荷蘭小母牛組織(Stichting Heifer Nederland)提供25萬美元的資助，在尼泊爾發展氣候智慧型高產乳牛養殖模式，以改善小規模酪農戶的永續性、生產力和韌性。

這項為期兩年的合作關係是從AAF氣候行動專案收到的數百份資助申請中挑選出來的。該專案是AAF永續發展策略行動的必要組成部分，旨在支持農業背景下的氣候行動。

酪農業是尼泊爾農村人口的重要生計來源，可以創造收入、生產食物、保證營養安全以及創造就業，特別是對弱勢家庭而言。然而，乳牛養殖會產生大量的溫室氣體(GHG)排放，並導致氣候變遷，包括不穩定的降雨模式和洪水災害，這些都會影響尼泊爾酪農。

在AAF的資助下，該專案將幫助盡量減少尼泊爾小型酪農作業方式的現有溫室氣體排放，同時改善生產力。它還將幫助小型酪農，尤其是婦女，專注於氣候智慧型解決方案。該專案的做法將結合多種永續養殖方法。農戶將學習如何開發氣候智慧型飼料管理和畜牧系統，以減少腸內發酵，改善乳牛的生產力，同時透過種植飼用樹木和適當的糞便管理來封存碳排放，並利用沼氣和有機肥生產清潔能源。

愛科農業基金會理事會主席Roger Batkin表示：「尼泊爾仍然是世界上最低度開發的國家之一，大多數人生活在農村地區。我們希望優先考慮直接有利於這些農民生計的行動，同時支持永續的農作方式，以保持土壤肥力、維持牲畜健康並改善生態環境。縱觀整個食物鏈，從畜牧業到作物生產，氣候變遷繼續對糧食安全和農民及其社區的生計產生重大影響。」

在接下來的24個月裡，該專案將為受惠農民（100戶/500位家庭成員）和乳製品價值鏈參與者提供支援，並將在專案宣傳階段為尼泊爾各地的酪農、農村社區、學術界、研究機構以及政府和非政府組織提供支援。此外，該專案將直接有助於邁向聯合國永續發展目標(SDG) 1、2、7和13，並間接促進SDG 8、10、12和17的實現。

荷蘭小母牛組織執行董事Goossen Hoenders表示：「我們非常高興能夠得到愛科農業基金會的信任和資助，幫助我們在尼泊爾實施氣候智慧型酪農業專案。該專案還將推動另外一項名為‘Milky Way Nepal’的大型長期計畫的工作，其目標是到2030年使尼泊爾的小型酪農業轉變為公平且具有獲利能力的氣候智慧型價值鏈。我們獲得的資助是實現這一宏偉計畫的第一步。」

關於愛科集團

愛科集團(NYSE:AGCO)是農業機械和精準農業科技設計、製造和分銷領域的全球領導者。愛科透過其差異化的品牌組合為客戶創造價值，其中核心品牌包括Challenger®、Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®、Precision Planting®和Valtra®。借助其Fuse®智慧農業解決方案，愛科的全系列設備和服務可協助農民以永續的方式為全球提供食物。愛科集團成立於1990年，總部位於美國喬治亞州德盧斯，2021年淨銷售額約為111億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.AGCOcorp.com。有關公司新聞、資訊和活動，請在Twitter: @AGCOCorp上關注我們。關於Twitter上的財經新聞，請關注主題標籤#AGCOIR。

關於愛科農業基金會(AAF)

愛科農業基金會(AAF)由愛科集團(NYSE: AGCO)於2018年發起，是一家以預防和減輕饑餓問題為願景的私人基金會。基金會發起具有影響力的食品安全計畫，促進永續的農業發展，並在邊緣化農耕社區建立必要的農業基礎設施。AAF位於列支敦士登瓦都茲，在美國喬治亞州德盧斯管理各項業務。如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.agcofoundation.org/

關於荷蘭小母牛組織

荷蘭小母牛組織(Heifer Netherlands)是在荷蘭註冊的非營利組織，是在20多個國家運作的國際小母牛組織網路的成員。小母牛組織的使命是支持和投資於當地農戶及其社區，以永續的方式終結饑餓和貧困問題。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽我們的網站：www.heifer.nl/en/

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