爱科农业基金会和荷兰小母牛组织宣布建立两年合作伙伴关系，在尼泊尔利用气候智能型奶牛养殖减少温室气体排放

佐治亚州德卢斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--爱科农业基金会(AAF)是一家私人基金会，其愿景是通过可持续的农业发展预防和缓解饥饿。基金会今天宣布向荷兰小母牛组织(Stichting Heifer Nederland)提供25万美元的资助，通过在尼泊尔发展气候智能型高产奶牛养殖模式，提高小规模奶牛养殖农户的可持续性、生产力和生产韧性。

这项为期两年的合作项目是从AAF气候行动项目收到的数百份资助申请中挑选出来的。该项目是AAF可持续发展战略行动的组成部分，旨在支持农业背景下的气候行动。

奶牛养殖是尼泊尔农村人口的重要生计来源，可以创造收入、生产食物、保证营养安全以及创造就业，特别是对弱势家庭而言。然而，奶牛养殖会产生大量的温室气体(GHG)排放，并导致气候变化，包括不稳定的降雨模式和洪涝灾害，这些都会影响尼泊尔奶农。

在AAF的资助下，该项目将帮助最大限度地减少尼泊尔小农奶牛养殖活动的现有温室气体排放，同时提高生产力。它还将帮助小型奶农尤其是妇女关注气候智能型养殖解决方案。该项目方案将结合多种可持续养殖方法。农户将学习如何开发气候智能型饲料管理和畜牧系统，以减少肠内发酵，提高奶牛的生产力，同时通过种植饲用树木和适当的粪便管理实现碳封存，并利用沼气和有机肥生产清洁能源。

爱科农业基金会理事会主席Roger Batkin表示：“尼泊尔仍然是世界上最不发达的国家之一，大多数人生活在农村地区。我们希望优先考虑直接有利于这些农民生计的行动，同时支持可持续的农业实践，以保持土壤肥力、维持牲畜健康并改善生态环境。纵观整个食物链，从畜牧业到作物生产，气候变化继续对粮食安全和农民及其社区的生计产生重大影响。”

在接下来的24个月里，该项目将为受援农民（100户/500位家庭成员）和乳制品价值链参与者提供支持，并将在项目宣传阶段为尼泊尔各地的奶农、农村社区、学术界、研究机构以及政府和非政府组织提供支持。此外，该项目将直接有助于实现联合国可持续发展目标(SDG) 1、2、7和13，并间接促进SDG 8、10、12和17的实现。

荷兰小母牛组织执行董事Goossen Hoenders表示：“我们非常高兴能够得到爱科农业基金会的信任和资助，帮助我们在尼泊尔实施气候智能型奶牛养殖项目。该项目还将推动另外一项名为‘Milky Way Nepal’的大型长期项目的开展，其目标是到2030年使尼泊尔的小农奶牛养殖业转变成一条公平且具有盈利能力的气候智能型价值链。我们获得的资助是实现这一宏伟计划的第一步。”

关于爱科集团

爱科集团(NYSE:AGCO)是农业机械和精准农业技术设计、制造和分销领域的全球领导者。爱科通过其差异化的品牌组合为客户创造价值，其中核心品牌包括Challenger®、Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®、Precision Planting®和Valtra®。借助其Fuse®智能农业解决方案，爱科的全系列设备和服务可帮助农民以可持续的方式为全球提供食物。爱科集团成立于1990年，总部位于美国佐治亚州德卢斯，2021年净销售额约为111亿美元。如需了解更多信息，请访问：www.AGCOcorp.com。有关公司新闻、信息和活动，请在Twitter: @AGCOCorp上关注我们。关于Twitter上的财经新闻，请关注主题标签#AGCOIR。

关于爱科农业基金会(AAF)

爱科农业基金会(AAF)由爱科集团(NYSE: AGCO)于2018年发起，是一家以预防和减轻饥饿问题为愿景的私人基金会。基金会发起具有影响力的食品安全计划，促进可持续的农业发展，并在边缘化农耕社区建立必要的农业基础设施。AAF位于列支敦士登瓦杜兹，在美国佐治亚州德卢斯管理各项业务。如需了解更多信息，请访问https://www.agcofoundation.org/

关于荷兰小母牛组织

荷兰小母牛组织(Heifer Netherlands)是一家注册于荷兰的非营利组织，是活动于20多个国家的国际小母牛组织网络的成员。小母牛组织的使命是通过支持和投资于当地农户及其社区，以可持续的方式消除饥饿和贫困问题。如需了解更多信息，请访问我们的网站：www.heifer.nl/en/

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