AGCO Agriculture Foundation e Heifer Netherlands anunciam uma parceria de dois anos para reduzir emissões de gases de efeito estufa com uso de pecuária leiteira inteligente referente ao clima no Nepal

DULUTH, Geórgia--(BUSINESS WIRE)--A AGCO Agriculture Foundation (AAF), uma fundação privada com a visão de prevenir e aliviar a fome mediante o desenvolvimento agrícola sustentável, anunciou hoje uma doação de USD 250.000 a Heifer Netherlands (Stichting Heifer Nederland) para melhoria da sustentabilidade, produtividade e resiliência das famílias de pequenos produtores de leite através do desenvolvimento de um modelo de pecuária leiteira inteligente e produtivo referente ao clima no Nepal.

A parceria de dois anos foi escolhida entre centenas de solicitações de subsídios recebidos em resposta à campanha climática da AAF. O projeto é parte integrante das ações estratégicas de sustentabilidade da AAF para dar suporte à ação climática no contexto da agricultura.

A pecuária leiteira é uma importante fonte de subsistência para a população rural do Nepal, gerando renda, segurança alimentar e nutricional bem como emprego, sobretudo para famílias vulneráveis. Entretanto, a pecuária leiteira gera grandes quantidades de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e contribui para mudanças climáticas, incluindo padrões erráticos de chuva e inundações que impactam os produtores de leite no Nepal.

Financiado pela AAF, este projeto irá ajudar a minimizar as emissões de gases de efeito estufa existentes das práticas de pecuária leiteira dos pequenos produtores do Nepal, ao melhorar a produtividade. Também irá ajudar pequenos produtores de laticínios, sobretudo mulheres, a se concentrarem em soluções inteligentes referentes ao clima. A abordagem do projeto irá combinar diversos métodos agrícolas sustentáveis. Os produtores irão aprender a desenvolver sistemas inteligentes de gestão alimentar e criação de animais referentes ao clima que reduzem a fermentação entérica, melhoram a produtividade de animais e captam emissões de carbono através de árvores forrageiras e manuseio adequado de estrume com produção de energia limpa com uso de biogás e fertilizante orgânico.

"O Nepal continua sendo uma das nações menos desenvolvidas do mundo. A maioria das pessoas vive em áreas rurais. Queremos priorizar ações para o benefício direto dos meios de subsistência destes agricultores, ao respaldar práticas agrícolas sustentáveis que mantenham a fertilidade do solo, criem gado saudável e melhorem o meio ambiente. Em todas as cadeias alimentares, da pecuária à produção agrícola, as mudanças climáticas continuam tendo um impacto significativo na segurança alimentar e nos meios de subsistência dos agricultores e suas comunidades", disse Roger Batkin, presidente do conselho da AGCO Agriculture Foundation.

Durante os próximos 24 meses, o projeto dará suporte a agricultores beneficiários (100 famílias / 500 membros da família), atores da cadeia de valor de laticínios e produtores de leite em todo o Nepal durante a fase de disseminação, comunidades rurais, entidades acadêmicas, instituições de pesquisa e instituições governamentais e não governamentais. Além disto, o projeto irá contribuir diretamente para as Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) 1, 2, 7 e 13, e indiretamente para as SDGs 8, 10, 12 e 17.

"Estamos muito satisfeitos com a confiança e o apoio financeiro que a AGCO Agricultural Foundation está fornecendo à Heifer Netherlands a fim de implementar o projeto de pecuária leiteira inteligente referente ao clima no Nepal. Este projeto também irá contribuir para o trabalho de um grande programa a longo prazo chamado 'Milky Way Nepal', que visa transformar o setor de laticínios de pequenos produtores em uma cadeia de valor justa, lucrativa e inteligente até 2030. O prêmio concedido é um dos primeiros passos para concretizar este ambicioso programa", disse Goossen Hoenders, diretor executivo da Stichting Heifer Nederland.

Sobre a AGCO

A AGCO (NYSE:AGCO) é líder mundial em projetos, fabricação e distribuição de máquinas agrícolas e tecnologia de agricultura de precisão. A AGCO oferece valor ao cliente mediante seu portfólio de marcas diferenciadas, incluindo suas marcas principais como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® e Valtra®. Impulsionada por soluções agrícolas inteligentes Fuse®, a linha completa de equipamentos e serviços da AGCO ajuda os agricultores a alimentar nosso mundo de modo sustentável. Fundada em 1990 e com sede em Duluth, Geórgia, EUA, a AGCO teve vendas líquidas de cerca de US$ 11,1 bilhões em 2021. Para mais informação, acesse www.AGCOcorp.com. Para receber notícias, informações e eventos da empresa, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para receber notícias financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR.

Sobre a AGCO Agriculture Foundation (AAF)

A AGCO Agriculture Foundation (AAF), iniciada pela AGCO Corporation (NYSE: AGCO) em 2018, é uma fundação privada com a visão de prevenir e aliviar a fome. A fundação inicia programas de impacto que respaldam a segurança alimentar, promovem o desenvolvimento agrícola sustentável e constroem a infraestrutura agrícola necessária em comunidades agrícolas marginalizadas. A AAF está domiciliada em Vaduz, Liechtenstein, sendo as operações gerenciadas a partir de Duluth, Geórgia, EUA. Para mais informação, acesse https://www.agcofoundation.org/

Sobre a Heifer Netherlands

A Heifer Netherlands é uma organização sem fins lucrativos registrada nos Países Baixos e faz parte da rede International Heifer trabalhando em mais de 20 países. A Heifer tem a missão de acabar com a fome e a pobreza de modo sustentável, ao apoiar e investir ao lado de agricultores locais e suas comunidades. Para mais informação, acesse nosso site: www.heifer.nl/en/

