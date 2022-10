Pernod Ricard renforce son partenariat avec Sovereign Brands, consolidant sa position sur le marché américain et accélérant son cycle d’innovations centrées sur le consommateur

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Pernod Ricard (Paris:RI) annonce aujourd’hui accroître significativement sa participation minoritaire dans le portefeuille de vins et de spiritueux super-premium de Sovereign Brands. Cet investissement additionnel renforcera l’ambitieux partenariat de long terme initié en septembre 2021 et déjà marqué par le succès.

À compter de la réalisation de l’opération, Pernod Ricard consolidera par intégration globale Sovereign Brands dans ses comptes grâce à diverses options d’achat par l’exercice desquelles le Groupe pourra à l’avenir augmenter sa participation dans Sovereign Brands.

Sovereign Brands est une entreprise familiale fondée par les frères Brett et Brian Berish, qui comptent parmi les créateurs de marques de spiritueux les plus créatifs et innovants des États-Unis, premier marché mondial des spiritueux. L’entreprise a actuellement l’une des plus fortes croissances du secteur. La consolidation de Sovereign Brands devrait être relutive sur la marge opérationnelle de Pernod Ricard*.

Au cours des douze derniers mois, et dans le cadre de ce partenariat, Pernod Ricard et Sovereign Brands ont déjà accéléré de façon significative la croissance du portefeuille de marques de Sovereign Brands qui compte notamment le sparkling-wine super-premium Luc Belaire (environ 1 million de caisses de 9 litres en 2021), une gamme de rhums caribéens commercialisés sous la marque Bumbu (environ 300 000 caisses 9 litres en 2021), le gin brésilien McQueen and the Violet Fog et la liqueur française Villon. Les deux partenaires ont également initié l’incubation d’un certain nombre de projets, dont le lancement global d’une première marque dans les prochains mois.

Cet investissement additionnel s’inscrit dans la continuité du plan stratégique de Pernod Ricard Transform & Accelerate et reflète son ambition de développer plus largement encore son portefeuille centré sur le consommateur et d’investir dans des catégories ayant un fort potentiel de croissance. Ce partenariat est l’association gagnante de deux entreprises partageant la même philosophie, vouées à construire des marques globales se nourrissant des tendances culturelles, et générant un fort engagement.

La réalisation de l’opération, qui devrait avoir lieu en novembre 2022, reste soumise aux formalités d’usage, incluant l’obtention des autorisations réglementaires.

Pour Alexandre Ricard, Président-Directeur Général de Pernod Ricard, « Notre partenariat avec Sovereign Brands s’est déjà avéré un succès, avec des marques comme Bumbu et Luc Belaire attirant désormais un nombre grandissant de consommateurs aux Etats-Unis et ailleurs. Je suis convaincu que nous formons une combinaison gagnante, entre deux entreprises centrées sur le consommateur avec un engagement partagé en termes de créativité, d’innovation et de création de marques ».

Pour Brett Berish, Président-Directeur Général de Sovereign Brands, “Au cours de cette année, et depuis l’annonce de notre partenariat avec Pernod Ricard, nous avons accompli tout ce que nous pouvions espérer de notre partenariat. Avec le lancement prochain de notre première innovation conjointe, l’heure est venue d’approfondir notre partenariat.”

* Hausse attendue d’environ 3% du résultat opérationnel courant de Pernod Ricard sur une période de 12 mois

About Pernod Ricard

Pernod Ricard, n° 2 mondial des Vins et Spiritueux avec un chiffre d’affaires consolidé de 10 701 millions d’euros en 2021/22, possède 17 des 100 premières marques mondiales de spiritueux et dispose d’un des portefeuilles les plus prestigieux et les plus diversifiés du secteur : plus de 240 de ses marques premium sont distribuées dans plus de 160 marchés. Ce portefeuille comprend notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu ou les champagnes Mumm et Perrier-Jouët. Fidèle à sa feuille de route RSE « Préserver pour Partager », le Groupe s’est donné pour mission de cultiver la magie des relations humaines dans une approche durable, responsable et créatrice de valeur sur le long terme. Son organisation décentralisée permet à ses 19 480 salariés d’agir comme les ambassadeurs d’une convivialité inclusive et porteuse de sens. Mettant en œuvre son plan stratégique Transform & Accelerate, Pernod Ricard s’appuie désormais sur sa « Plateforme de convivialité », nouveau modèle de croissance rentable permettant une constante adaptation aux besoins des consommateurs grâce à l’utilisation des données et de l’intelligence artificielle.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

À propos de Sovereign Brands

Sovereign Brands, entreprise familiale dont le siège est situé aux Etats-Unis, est un acteur international des vins et des spiritueux. Elle est en partie dirigée par les frères Brett et Brian Berish, Sovereign Brands réunit un portefeuille de marques dynamiques, notamment Luc Belaire, une gamme de vins effervescents français aujourd’hui disponible dans plus de 80 pays et qui rencontre un franc succès grâce à son caractère et à l’originalité de ses bouteilles. Le portefeuille de la société comprend également McQueen and the Violet Fog, un gin unique produit dans la ville de Jundiaí (Brésil), et Bumbu, une gamme de rhums et de produits à base de rhum saluée par la critique. Dernière création de Sovereign : Villon, une savoureuse liqueur française. L’entreprise prévoit de lancer de nouvelles marques et de poursuivre le développement de son portefeuille en 2023 et au-delà.