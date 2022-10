impacX conclut un partenariat avec Gatorade pour le lancement de la bouteille révolutionnaire Smart Gx

Gatorade’s new Smart Gx Bottle, powered by impacX tracks progress, and utilizes its sensor in the cap to calculate consumption. The lid reminds the user to drink water regularly via push notifications or a flash on the bottle. (Photo: Business Wire)

TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, impacX (TASE : IMPC.TA), la société de l'Internet du packaging qui offre une expérience connectée complète de bout en bout pour les marques d'eau, de vitamines, de suppléments et de produits de grande consommation grâce à une plateforme de packaging intelligente par Internet des objets, a annoncé un partenariat avec la marque mondiale de carburant sportif Gatorade. Le résultat : des bouteilles Gatorade Smart Gx conçues grâce à la science et à la technologie d'impacX.

Au cœur de ce partenariat se trouve l'« expérience connectée » – une façon nouvelle et personnelle pour les consommateurs de la bouteille Gatorade Smart Gx d'interagir avec le produit physique. La technologie brevetée du bouchon intelligent d'impacX transforme les bouteilles réutilisables en un dispositif numérique intelligent qui suit et collecte les données d'hydratation de l'utilisateur tout en calculant la consommation de boisson en fonction du profil de l'utilisateur et de son activité sportive lorsqu'il est apparié à l'application Gx compagnon. Cette innovation encourage l'hydratation grâce à des rappels intelligents qui sont déclenchés par des capteurs intégrés au bouchon de la bouteille et qui détectent le niveau de remplissage de la bouteille.

« Nous sommes ravis de nous associer à une marque internationale comme Gatorade », déclare Yoav Hoshen, cofondateur et vice-président principal d'impacX. « Chez impacX, nous donnons aux consommateurs des solutions numériques et personnalisées qui leur permettent de suivre leurs propres besoins en matière d'hydratation et de bien-être. Nous nous efforçons d'être les leaders du secteur de l'hydratation intelligente et nous nous engageons dans cette technologie qui donne un produit robuste et bien équilibré à nos clients et partenaires ».

La technologie de bouteille intelligente profite à la fois aux clients et aux marques. Après avoir saisi des informations personnelles en fonction de leur forme physique et parcours de santé actuels, les clients obtiennent des informations d'une application mobile conviviale qui les aide à atteindre leurs objectifs en matière d'hydratation et de bien-être. La technologie intégrée à la bouteille Smart Gx affiche également une jauge de progression qui rappelle aux utilisateurs le moment où ils doivent reprendre une gorgée, le moment où leur bouteille est vide, la quantité supplémentaire (en millilitres) qu'ils doivent encore consommer, et bien plus encore. Les marques, quant à elles, ont accès à des informations sur les clients et l'utilisation des produits grâce à la plateforme unique d'hydratation intelligente d'impacX.

« Nous cherchions à établir un partenariat avec une entreprise de technologie innovante capable de proposer des conseils d'hydratation quotidiens et personnalisés et de changer la façon dont les athlètes s'hydratent et font le plein d'énergie », déclare Drew Palin, directeur senior de l'innovation chez Gatorade. « impacX a créé une technologie de packaging intelligente qui répond précisément à nos besoins. Ce nouveau partenariat représente l'avenir du packaging et a le potentiel d'améliorer l'engagement des athlètes ».

La bouteille Gatorade Smart Gx conçue par impacX est actuellement disponible en noir et offre une option de personnalisation. Elle est livrée dans un kit comprenant la bouteille, un pack de quatre dosettes Gx, deux patchs de transpiration Gx, et est disponible dès maintenant au prix de 69,99 USD sur Gatorade.com.

impacX a été fondée en 2015 et dispose de deux gammes de produits principales : Water.io – la plateforme leader mondial de l'hydratation intelligente, et Vitamins.io – une plateforme d'innovation pour les vitamines et les compléments pour le suivi, le rappel et le réapprovisionnement.

Pour plus d'informations sur impacX, rendez-vous sur https://impacx.io/.

À propos d'impacX

ImpacX (TASE : IMPC.TA) est une entreprise de packaging intelligent qui offre une expérience connectée aux marques grâce à une technologie innovante. Sa plateforme de l'Internet du packaging de bout en bout utilise une combinaison unique de capteurs, d'algorithmes, de services cloud et d'applis mobiles pour offrir une expérience personnalisée complète aux consommateurs ainsi qu'aux produits et aux marques. ImpacX est une société technologique israélienne cotée en bourse qui a été initialement fondée sous le nom de Water.io en 2015.

À propos de Gatorade

The Gatorade Company, une filiale de PepsiCo (NASDAQ : PEP), répond aux besoins des consommateurs qui font du sport et de la remise en forme, grâce à des marques telles que Gatorade, Propel, Muscle Milk et Evolve. Les solutions qu'elle offre sont basées sur une profonde compréhension des cas et des besoins uniques de l'activité sportive. Gatorade, leur marque phare, s'appuie sur 56 ans d'expérience dans l'étude des meilleurs athlètes du monde et sur les recherches en nutrition sportive du Gatorade Sport Science Institute, ce qui lui permet de concevoir des produits scientifiquement adaptés aux besoins des athlètes, tant sur le terrain qu'en dehors. Pour plus d'informations et une liste complète des produits, veuillez consulter le site www.gatorade.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.