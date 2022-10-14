吉列慶祝吉列遊戲聯盟五周年

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的男士護理專家、遊戲及電競先鋒吉列今日宣布，吉列遊戲聯盟(Gillette Gaming Alliance)將回歸人們的視野。一支精心挑選的全明星直播主團隊將代表吉列品牌為全球各地的觀眾創作精彩內容。今年是吉列遊戲聯盟連續舉辦的第五個年頭，該活動旨在鞏固吉列品牌對遊戲社群的承諾，並透過推出令人興奮的粉絲參與新方式，來提升品牌影響力。該聯盟依然是吉列營運時間最長的遊戲計畫，由來自8個國家的13名直播主助陣。

吉列遊戲聯盟的超級明星直播主陣容既有熟悉的老面孔，也有新血加入，聯盟成員包括TypicalGamer（北美）、Mongraal（英國）、Jolavanille（法國）、Nikof（法國）、Papaplatte（德國）、Rumathra（德國）、Pizfn（義大利）、Xiuder（義大利）、Vicens（西班牙）、Agustin（西班牙）、Nobru（巴西）、Elded（墨西哥）和 Juansguarnizo（墨西哥）。

該計畫將持續一年，各成員將為Twitch和YouTube打造定製的直播視訊串流內容，同時分享其個人的護理流程細節和產品推薦，包括吉列的新近創新，例如配備去角質條(Exfoliating Bar)的GilletteLabs刮鬍刀和King C. Gillette產品。各位直播主將舉辦個人和團隊直播。團隊直播時，他們將在一些熱門遊戲大作（如《要塞英雄》(Fortnite)）中彙聚一堂，展開緊張刺激的對決。

吉列全球品牌授權業務負責人Daniel Ordonez表示：「我們迎來了吉列遊戲聯盟五周年這個里程碑時刻。我們還非常高興地看到，這個精彩超凡的計畫正與多元化、快節奏的遊戲社群一起不斷發展壯大。我們在遊戲領域多年的努力幫助我們與年青一代消費者之間建立起重要的樞紐。我們將一如既往，努力利用吉列品牌打造粉絲們喜聞樂見的年度回歸體驗。」

吉列《要塞英雄》地圖和小遊戲也將回歸，而比以往更加優秀。去年，吉列Bed Battles地圖大獲成功，在前幾個月便吸引了50萬名獨立玩家。吉列將打造兩款可玩性極強的Gillette Face-off新地圖，一個是未來實驗室，另一個是礦井，每一款地圖都擁有驚險刺激、無需建構的遊戲玩法，並涵蓋各種吉列產品。第三項自訂《要塞英雄》體驗將出現在吉列杯(Gillette Cup)遊戲錦標賽中，這是該賽事第二次回歸，將於2023年拉開序幕。

綽號TypicalGamer的職業玩家Andre Rebelo表示：「我非常自豪能加入這次史詩級的吉列遊戲聯盟陣容。我可以做我所熱愛的工作，並接觸來自全球的新遊戲玩家，同時支持像吉列這樣家喻戶曉的品牌。在進行一整天的直播時，給人一種清新的面貌和感覺十分重要，因此，我十分高興與粉絲們分享我的直播前準備流程。敬請關注我的頻道，瞭解最新更新。」

吉列遊戲聯盟13名成員的直播將於本月開始，一直持續至2023年6月。明年將有更多的內容等待著消費者和粉絲，包括與心儀直播主互動的新方式，贏取勁酷大獎的機會，甚至有機會加入團隊直播。

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*這是一項獨立打造的Fortnite Creative體驗，並非由Epic Games, Inc.贊助、背書或管理。

關於吉列

120多年來，吉列始終以精密的技術和無可匹敵的產品性能，為全世界8億多消費者創造更加美好的生活。從刮鬍美體，到護膚止汗，吉列提供種類繁多的產品，包括刮鬍刀、刮鬍凝膠（凝膠、泡沫和乳霜）、護膚產品、鬍後產品、止汗產品、防臭產品和沐浴產品。如需查閱有關吉列的更多資訊和最新新聞，請造訪www.gillette.com。如需瞭解我們的各種精選產品，請造訪www.gillette.com。請透過Twitter、Facebook和Instagram關注吉列。

關於寶僑

寶僑(Procter & Gamble)服務全球消費者。該公司擁有極為強大的值得信賴的優質領先品牌組合，這些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飄®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳潔士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、風倍清®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飛絲®(Head & Shoulders®)、蘭諾®(Lenor®)、歐蕾®(Olay®)、歐樂-B®(Oral-B®)、幫寶適®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰漬®(Tide®)、Vicks®和護舒寶®(Whisper®)。寶僑品牌在全球約70個國家設有業務部門。請造訪http://www.pg.com瀏覽有關寶及其品牌的最新新聞和資訊。更多寶僑新聞，請造訪www.pg.com/news。

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