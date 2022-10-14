吉列庆祝吉列游戏联盟五周年

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的男士护理专家、游戏及电竞先锋吉列今日宣布，吉列游戏联盟(Gillette Gaming Alliance)将回归人们的视野。一支精心挑选的全明星主播团队将代表吉列品牌为全球各地的观众创作精彩内容。今年是吉列游戏联盟连续举办的第五个年头，该活动旨在巩固吉列品牌对游戏社区的承诺，并通过推出令人兴奋的粉丝参与新方式，来提升品牌影响力。该联盟依然是吉列运营时间最长的游戏项目，由来自于8个国家的13名主播助阵。

吉列游戏联盟的超级明星主播阵容既有熟悉的老面孔，也有新鲜血液加入，联盟成员包括TypicalGamer（北美）、Mongraal（英国）、Jolavanille（法国）、Nikof（法国）、Papaplatte（德国）、Rumathra（德国）、Pizfn（意大利）、Xiuder（意大利）、Vicens（西班牙）、Agustin（西班牙）、Nobru（巴西）、Elded（墨西哥）和 Juansguarnizo（墨西哥）。

该项目将持续一年，各成员将为Twitch和YouTube打造定制的直播视频流内容，同时分享其个人的护理流程细节和产品推荐，包括吉列的新近创新，例如配备去角质条(Exfoliating Bar)的GilletteLabs剃须刀和King C. Gillette产品。各位主播将举办个人和团队直播。团队直播时，他们将在一些热门游戏大作（如《堡垒之夜》(Fortnite)）中汇聚一堂，展开紧张刺激的对决。

吉列全球品牌授权业务负责人Daniel Ordonez表示：“我们迎来了吉列游戏联盟五周年这个里程碑时刻。我们还非常高兴地看到，这个精彩超凡的项目正与多元化、快节奏的游戏社区一道不断发展壮大。我们在游戏领域多年的努力帮助我们与年青一代消费者之间建立起重要的纽带。我们将一如既往，努力利用吉列品牌打造粉丝们喜闻乐见的年度回归体验。”

吉列《堡垒之夜》地图和小游戏也将回归，而比以往更加优秀。去年，吉列Bed Battles地图大获成功，在前几个月便吸引了50万名独立玩家。吉列将打造两款可玩性极强的“Gillette Face-off”新地图，一个是未来实验室，另一个是矿井，每一款地图都拥有惊险刺激、无需建构的游戏设置，并涵盖各种吉列产品。第三项定制《堡垒之夜》体验将出现在吉列杯(Gillette Cup)游戏锦标赛中，这是该赛事第二次回归，将于2023年拉开帷幕。

绰号“TypicalGamer”的职业玩家Andre Rebelo表示：“我非常自豪能加入这次史诗级的吉列游戏联盟阵容。我可以做我所热爱的工作，并接触来自于全球的新游戏玩家，同时支持像吉列这样家喻户晓的品牌。在进行一整天的直播时，给人一种清新的面貌和感觉十分重要，因此，我十分高兴与粉丝们分享我的直播前准备流程。敬请关注我的频道，了解最新更新。”

吉列游戏联盟13名成员的直播将于本月开始，一直持续至2023年6月。明年将有更多的内容等待着消费者和粉丝，包括与心仪主播互动的新方式，赢取劲酷大奖的机会，甚至有机会加入团队直播。

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*这是一项独立打造的Fortnite Creative体验，并非由Epic Games, Inc.赞助、背书或管理。

关于吉列

120多年来，吉列始终以精密的技术和无可匹敌的产品性能，为全世界8亿多消费者创造更加美好的生活。从剃须美体，到护肤抑汗，吉列提供种类繁多的产品，包括剃须刀、剃须啫喱（啫喱、泡沫和乳霜）、护肤产品、须后产品、止汗产品、防臭产品和沐浴产品。如需查阅有关吉列的更多信息和最新新闻，请访问www.gillette.com。如需了解我们的各种精选产品，请访问www.gillette.com。请通过Twitter、Facebook和Instagram关注吉列。

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宝洁服务全球消费者。该公司拥有极为强大的值得信赖的优质领先品牌组合，这些品牌包括：好自在®(Always®)、香必飘®(Ambi Pur®)、碧浪®(Ariel®)、Bounty®、Charmin®、佳洁士®(Crest®)、Dawn®、Downy®、Fairy®、纺必适®(Febreze®)、Gain®、吉列®(Gillette®)、海飞丝®(Head & Shoulders®)、兰诺®(Lenor®)、玉兰油®(Olay®)、欧乐-B®(Oral-B®)、帮宝适®(Pampers®)、潘婷®(Pantene®)、SK-II®、汰渍®(Tide®)、Vicks®和护舒宝®(Whisper®)。宝洁品牌在全球约70个国家设有业务部门。请访问http://www.pg.com浏览有关宝洁及其品牌的最新新闻和信息。更多宝洁新闻，请访问www.pg.com/news。

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