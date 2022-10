Gillette comemora seu quinto ano com a Gillette Gaming Alliance

Gillette celebrates fifth year with the Gillette Gaming Alliance -- an all-star team of streamers selected to represent the brand and create content for audiences worldwide. (Graphic: Business Wire)

BOSTON (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Gillette, maior especialista mundial em cuidados masculinos e pioneira em jogos e e-sports, anunciou hoje o retorno da Gillette Gaming Alliance – uma equipe estelar de streamers selecionados para representar a marca e criar conteúdo para o público do mundo inteiro. Em seu quinto ano consecutivo, a Gillette Gaming Alliance reforça o compromisso da marca com a comunidade de jogadores e aumenta sua presença identificando maneiras novas e empolgantes para os fãs participarem. A Alliance continua sendo o programa de jogos mais antigo da marca, com 13 streamers representando oito países diferentes.

Composta por rostos conhecidos e novos membros, a Gillette Gaming Alliance agora inclui as seguintes superestrelas do streamer: TypicalGamer (América do Norte), Mongraal (Reino Unido), Jolavanille (França), Nikof (França), Papaplatte (Alemanha), Rumathra (Alemanha), Pizfn (Itália), Xiuder (Itália), Vicens (Espanha), Agustin (Espanha), Nobru (Brasil), Elded (México) e Juansguarnizo (México).

Ao longo do programa de um ano, os integrantes criarão conteúdo personalizado de transmissão ao vivo para Twitch e YouTube, enquanto compartilham detalhes de suas próprias rotinas de higiene pessoal e recomendações de produtos, incluindo as mais recentes inovações da Gillette, como GilletteLabs com Exfoliating Bar e King C. Gillette. Os streamers farão transmissões sozinhos e em equipe, onde se reunirão para competir em alguns dos jogos mais populares e conhecidos, como Fortnite.

“Alcançamos um momento histórico com o quinto aniversário da Gillette Gaming Alliance e estamos empolgados em ver este programa fantástico continuar crescendo e evoluindo ao lado da comunidade diversificada e cada vez maior de jogadores”, disse Daniel Ordonez, diretor global de franquias da marca Gillette. “Nosso trabalho de vários anos no ambiente dos jogos cria uma conexão crucial com nossos consumidores mais jovens. Estamos mais comprometidos do que nunca em que esta experiência com a marca Gillette volte ano após ano e siga conquistando fãs.”

Os mapas e minijogos do Gillette Fortnite também estão de volta e melhores do que nunca, após o sucesso do mapa “Gillette Bed Battles” no ano passado, que acumulou meio milhão de jogadores únicos nos primeiros meses. A Gillette está criando duas novas versões jogáveis do mapa “Gillette Face-off” – um laboratório futurista e uma mina –, cada uma com jogabilidade sem construção e repleta de ação e vários produtos da Gillette. Uma terceira experiência personalizada do Fortnite será apresentada no torneio de jogos Gillette Cup, que retornará pelo segundo ano e começará em 2023.

“É um grande orgulho fazer parte do elenco épico da Gillette Gaming Alliance”, compartilhou o jogador profissional Andre Rebelo, também conhecido como TypicalGamer. “Posso fazer o que amo e interagir com novos jogadores do mundo todo enquanto apoio um nome familiar como é o caso da Gillette. É importante estar e se sentir renovado durante a transmissão o dia todo, por isso estou animado para explicar como é meu ritual de preparação aos meus seguidores. Fiquem de olho nos meus canais para as atualizações mais recentes.”

As transmissões ao vivo com os 13 integrantes da lista da Gillette Gaming Alliance começam este mês e continuarão até junho de 2023. Consumidores e fãs podem esperar ainda mais no próximo ano, incluindo novas maneiras de interagir com seus streamers favoritos, a oportunidade de ganhar prêmios e até mesmo a chance de participar de uma transmissão com a equipe.

Para mais informações, siga a Gillette no TikTok, Twitter e Instagram.

* Esta é uma experiência Fortnite Creative criada de forma independente e não é patrocinada, endossada ou administrada pela Epic Games, Inc.

