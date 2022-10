Gillette célèbre son cinquième anniversaire avec la Gillette Gaming Alliance

Gillette celebrates fifth year with the Gillette Gaming Alliance -- an all-star team of streamers selected to represent the brand and create content for audiences worldwide. (Graphic: Business Wire)

Gillette is building out two new playable versions of the “Gillette Face-off” map – a futuristic lab and a mineshaft – each featuring action-packed, no-build gameplay and boasting various Gillette product.

Gillette is building out two new playable versions of the “Gillette Face-off” map – a futuristic lab and a mineshaft – each featuring action-packed, no-build gameplay and boasting various Gillette product.

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Gillette, le plus grand expert mondial en matière de soins pour hommes et pionnier dans le domaine du gaming et des e-sports, a annoncé aujourd'hui le retour de la Gillette Gaming Alliance, une équipe de streamers vedettes sélectionnés pour représenter la marque et créer du contenu pour les audiences du monde entier. La Gillette Gaming Alliance, qui en est à sa cinquième année consécutive, renforce l'engagement de la marque envers la communauté du gaming et améliore sa présence en indiquant aux fans de nouvelles façons intéressantes de s'engager. L'Alliance reste le plus ancien programme de gaming de la marque, et compte 13 streamers représentant 8 pays différents.

Composée de visages familiers et de nouveaux membres, la Gillette Gaming Alliance comprend désormais des streamers superstars : TypicalGamer (Amérique du Nord), Mongraal (Royaume-Uni), Jolavanille (France), Nikof (France), Papaplatte (Allemagne), Rumathra (Allemagne), Pizfn (Italie), Xiuder (Italie), Vicens (Espagne), Agustin (Espagne), Nobru (Brésil), Elded (Mexique) et Juansguarnizo (Mexique).

Tout au long du programme d'une durée d'un an, les membres créeront du contenu de livestream personnalisé pour Twitch et YouTube, tout en partageant les détails de leurs routines de toilette personnelles et leurs recommandations de produits, notamment les plus récentes innovations de Gillette, comme GilletteLabs avec barre exfoliante et King C. Gillette. Les streamers animeront des streams en solo et en équipe, où ils se réuniront pour s'affronter dans certains des games les plus populaires et les plus reconnus, comme Fortnite.

« Nous avons atteint un moment important avec le cinquième anniversaire de la Gillette Gaming Alliance, et nous sommes très heureux de voir que ce fantastique programme continue à croître et à évoluer parallèlement à la communauté diversifiée et trépidante des gamers », a déclaré Daniel Ordonez, directeur de la franchise de la marque mondiale Gillette. « Notre travail de longue date dans le domaine du gaming nous permet d'établir un lien essentiel avec nos jeunes consommateurs. Nous sommes plus engagés que jamais à en faire une expérience avec la marque Gillette, que les fans adorent voir se répéter d'une année sur l'autre ».

Les cartes et les mini games Gillette dans Fortnite sont également de retour et meilleurs que jamais, après le succès de la carte Gillette Bed Battles de l'année dernière qui a rassemblé un demi-million de gamers uniques au cours des premiers mois. Gillette est en train de créer deux nouvelles versions jouables de la carte « Gillette Face-off » - un laboratoire futuriste et un puits de mine - chacune offrant un gameplay sans construction, riche en action, et mettant en valeur divers produits Gillette. Une troisième expérience Fortnite créée sur mesure sera présentée au tournoi de gaming de la Gillette Cup, qui reviendra pour la deuxième année et démarrera en 2023.

« Je suis fier de faire partie de cette liste épique de la Gillette Gaming Alliance », a déclaré André Rebelo, également connu sous le nom de TypicalGamer. « Je peux faire ce que j'aime et rencontrer de nouveaux gamers du monde entier, tout en apportant mon soutien à un nom très connu comme Gillette. C'est important de respirer la fraîcheur et de se sentir bien dans sa peau lorsque l'on passe toute sa journée en streaming, c'est pour ça que je suis très heureux de partager ma façon de me préparer avec mes followers. N'oubliez pas de surveiller mes chaînes pour les dernières mises à jour ».

Les livestreams avec les 13 membres de la Gillette Gaming Alliance commencent ce mois-ci et se poursuivront jusqu'en juin 2023. Les consommateurs et les fans peuvent s'attendre à encore plus de choses l'année prochaine, notamment de nouvelles façons de s'engager avec leurs streamers préférés, la possibilité de gagner des prix super sympas et même la chance de rejoindre un squad stream.

Pour de plus amples informations, veuillez suivre Gillette sur TikTok, Twitter, et Instagram.

*Il s'agit d'une expérience créative Fortnite créée indépendamment sans sponsors, approuvée ou administrée par Epic Games, Inc.

À propos de Gillette

Depuis plus de 120 ans, Gillette offre une technologie de précision et des produits d'une performance inégalée, améliorant ainsi la vie de plus de 800 millions de consommateurs dans le monde. Du rasage et des soins corporels aux soins de la peau et à la protection contre la transpiration, Gillette offre une grande gamme de produits, notamment des rasoirs, des gels de rasage (gels, mousses et crèmes), des soins de la peau, des lotions après-rasages, des crèmes antisudorifiques, des déodorants et des gels douche. Pour de plus amples informations et les dernières actus sur Gillette, allez sur le site www.gillette.com. Pour voir la sélection complète de nos produits, allez sur le site www.gillette.com. Suivez Gillette sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de Procter & Gamble

P&G est au service des consommateurs du monde entier avec l'un des portefeuilles les plus solides de marques leaders de confiance et haut de gamme, citons notamment Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® et Whisper®. La communauté P&G comprend des activités dans environ 70 pays à travers le monde. Veuillez consulter le site http://www.pg.com pour l'actu et les dernières informations sur P&G et ses marques. Pour d'autres actus sur P&G, allez sur le site www.pg.com/news.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.