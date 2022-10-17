Veristat加入去中心化試驗與研究聯盟(DTRA)以改善患者體驗

麻塞諸塞州紹斯伯勒--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Veristat宣布已加入了一個由120多家生命科學和醫療保健機構組成的聯盟。該聯盟的使命是加速以病人為中心的去中心化臨床試驗與研究的普及。去中心化試驗與研究聯盟(Decentralized Trials & Research Alliance, DTRA)聯合了包括醫療保健公司、主管機關、患者團體、臨床研究和開發組織在內的業界利害關係人。該聯盟致力於透過推動去中心化臨床研究的政策、研究實務和新技術，使人們能夠廣泛參與臨床試驗。

數個協作性生命科學社群的創辦人、DTRA共同主席Amir Kalali, MD表示：「我歡迎Veristat加入DTRA。透過推動去中心化研究，我們可以使臨床試驗過程更加聚焦病人，在提高試驗效率的同時宣導技術的運用。」

與更傳統的臨床試驗方法相比，去中心化臨床試驗(DCT)可以對研究現場、臨床試驗過程和患者體驗產生積極影響。雖然很多試驗內容可去中心化進行，但Veristat的DCT方法透過定製的去中心化解決方案減輕了病人和研究機構的負擔，包括遠端監控、病人自行報告結果、集中的研究現場、電子知情同意書和居家護理。此外，Veristat還推出了自己的虛擬網站，包括患者入選、客服中心受理、集中評估和完成協議規定的隨訪等功能。

Veristat創新暨策略執行副總裁Shaheen Limbada表示：「傳統臨床試驗模式面臨擾亂，這加速了透過大膽、創新和包容性的策略來進行先進療法的去中心化臨床試驗。針對複雜研究而設計的虛擬試驗工具和策略有助於Veristat目標的實現，即減輕患者的負擔，同時提高試驗效率，從而為我們的試驗委託者節省時間和成本。」

儘管全球似乎正從新冠疫情的封鎖中恢復過來，但從當前和長遠來看，臨床試驗擁有去中心化和虛擬試驗組件的好處是減少病人參與和旅行的壓力，而這是招募和留住患者的主要障礙之一。此外，去中心化策略有利於更加多樣化的患者群體參與試驗。長期以來，在臨床試驗中依種族、年齡和地理位置納入有代表性的病人群體一直存在操作方面的挑戰。為了支援有意義的多樣性，美國食品藥物管理局(FDA)最近發布了關於臨床試驗中少數種族和民族代表性的更新版指南草案。該指南建議試驗委託者在臨床開發早期向FDA提交一份種族和族裔多樣性計畫。

DTRA共同主席Craig Lipset表示：「現在是分享想法和見解的時候了。這些想法和見解將規劃臨床試驗的未來發展方向，加速藥物開發並影響患者生命。透過加入DTRA，Veristat與眾多實體一起為這一使命貢獻力量。我們有責任提升醫療需求未得到滿足的人員的健康。透過召集利利害關係人，我們可以消除藥物採用的其餘障礙，並立即對患者產生影響。」

關於Veristat：

Veristat是一家具有科學精神的全球性臨床研究組織(CRO)，使試驗委託者能化解與加快治療藥物從臨床開發至主管機關核准這一過程相關的獨特而複雜的挑戰。Veristat擁有超過27年的臨床試驗規劃和執行經驗，能夠支援任何開發專案。

Veristat專注於新藥開發，因此能成功處理複雜治療領域出現的未知因素，例如罕見/極罕見疾病、先進治療藥物、腫瘤和感染性疾病試驗。我們每天都在應用這一知識庫來化解從極為簡單到極其複雜的任何臨床專案的挑戰。Veristat在世界各地組織了一支出色的專家團隊，他們精通治療開發的訣竅，使試驗委託者能成功延長和挽救生命。

關於DTRA

去中心化試驗與研究聯盟(DTRA)的目標是促成各利益害關係人的合作，透過教育和研究加速以病人為中心的去中心化臨床試驗和研究在生命科學和醫療保健領域的採用。聯盟致力於透過持續且廣泛採用的適當去中心化研究方法，使人人都能參與研究。

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