Entravision et Meta s'associent au Ghana

SANTA MONICA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Entravision (NYSE: EVC), une société mondiale pionnière dans les solutions de publicité, des médias et des technologies publicitaires, a aujourd'hui annoncé qu'Entravision 365 Digital au Ghana, son unité commerciale numérique basée en Afrique, est devenue le Partenaire commercial agréé de Meta, la société propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp. Entravision 365 Digital fournira un support, une formation, des lignes de crédit et une facturation locale aux publicitaires sur le marché ghanéen, leur permettant ainsi d'atteindre leurs objectifs commerciaux.

« Ce partenariat renforce notre engagement envers les publicitaires, les rendant capables de relier les marques aux consommateurs grâce à un soutien stratégique local, une expertise créative et une formation pertinente sur le marché », a déclaré Julian Jordaan, PDG d'Entravision 365 Digital. « Alors que nous continuons à élargir notre présence sur tout le continent africain, nous sommes ravis de nous associer à Meta en tant que partenaire commercial agréé au Ghana pour équiper et habiliter les entreprises locales avec notre expertise publicitaire exceptionnelle ».

Jordaan a poursuivi: « Nous sommes également ravis d'accueillir Stephen Sawyerr en tant que directeur national dont la mission consiste à diriger notre partenariat avec Meta au Ghana. Grâce à plus de 10 ans d'expertise en gestion, en marketing numérique et en création de marque, Stephen est considéré très bien équipé pour former une équipe de classe mondiale qui soutient la croissance d'Entravision en Afrique de l'Ouest ».

Entravision 365 Digital, en tant que partenaire commercial agréé, déploiera des équipes d'experts locaux dédiés au Ghana pour fournir aux entreprises des outils essentiels à la croissance des ventes, tout en aidant ces mêmes clients à déployer plus efficacement leurs investissements publicitaires dans la famille des produits de Meta.

« Le Ghana est un pays important pour Meta, et notre priorité consiste à investir sur le marché et d'être plus proches des gens et des entreprises ici », a souligné Enitan Denloye, Directeur régional de Meta en Afrique. « À ce titre, nous sommes ravis de faire appel à Entravision 365 Digital en tant que partenaire commercial agréé de Meta au Ghana, et nous croyons que grâce à ses connaissances solides du marché local et son expertise, elle serait capable de fournir un meilleur soutien aux entreprises et aux agences locales, les aidant à libérer leur potentiel de croissance ».

À propos d'Entravision

Entravision est une entreprise mondiale pionnière dans les solutions de publicité, de médias et de technologies publicitaires. Elle relie les marques aux consommateurs en représentant les meilleures plateformes et les principaux éditeurs. Son portefeuille dynamique comprend des offres numériques, télévisuelles et audio. Le numérique, considéré le plus grand segment de revenus de l'entreprise, est composé de quatre unités d’affaires: une unité de représentation commerciale numérique; Smadex, une plateforme d'achats publicitaires programmatiques; une unité de solutions de marque et de performance mobile; et une unité d'audio numérique. Grâce à l'unité de représentation commerciale numérique, la société met en relation des entreprises médiatiques mondiales telles que Meta, Twitter, TikTok et Spotify avec des publicitaires sur des marchés de croissance principalement émergents dans le monde entier. Smadex est la plateforme mobile côté demande de l'entreprise qui permet aux publicitaires d'exécuter des campagnes de performance à l'aide de l'apprentissage automatique. Elle offre également des activités et des solutions de marque et de performance mobiles et fournit des services gérés aux publicitaires qui cherchent à se connecter avec les consommateurs au niveau mondial, principalement sur des appareils mobiles. Notre unité d'audio numérique fournit des solutions de publicité audio numérique aux publicitaires aux Amériques. Outre le numérique, Entravision possède 49 chaînes de télévision, et est le plus grand groupe affilié des réseaux de télévision Univision et UniMás. Entravision gère également 45 stations de radio principalement en langue espagnole qui présentent des talents reconnus à l'échelle nationale et récompensés aux Emmy Awards. Les actions ordinaires de catégorie A d'Entravision se négocient à la bourse de New York NYSE sous le symbole EVC. Pour en savoir plus sur les offres de la société, consultez le site entravision.com ou connectez-vous à la société sur LinkedIn et Facebook.

À propos d'Entravision 365 Digital

Entravision 365 Digital est une entreprise africaine de médias et de technologie publicitaire en ligne avec un riche héritage dans le secteur publicitaire africain. Depuis 23 ans, l'entreprise représente les plus grands éditeurs et plateformes d'Afrique et aide les marques mondiales à atteindre les consommateurs connectés et à générer un impact commercial positif. Avec pour mission de connecter les éditeurs aux marques et les marques aux consommateurs, Entravision 365 Digital aide les marques à atteindre des audiences à grande échelle grâce à son partenariat exclusif avec des plateformes pionnières telles que TikTok, Anzu, Boomplay, Triton Digital et bien d'autres. Entravision 365 Digital est une unité d'affaires propre à Entravision, l'une des principales sociétés mondiales de solutions de publicité, de médias et de technologies publicitaires reliant les marques aux consommateurs et représentant les meilleures plateformes et éditeurs. Pour en savoir plus sur l’ensemble de nos offres innovantes en matière de médias, de marketing et de technologie rendez-vous sur entravision365digital.com ou connectez-vous à l'entreprise sur LinkedIn.

À propos de Meta

Meta construit des technologies qui aident les gens à se connecter, à trouver des communautés et à développer des entreprises. Lorsque Facebook a été lancé en 2004, il a changé la façon dont les gens se connectent. Des applications comme Messenger, Instagram et WhatsApp ont offert de nouvelles possibilités à des milliards de personnes à travers le monde. Désormais, Meta va au-delà des écrans 2D vers des expériences immersives telles que la réalité augmentée et virtuelle afin d’aider à construire la prochaine évolution de la technologie sociale.

