斯倫貝謝和RTI International合作以加快創新型碳捕集技術的產業化

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝今天宣佈，公司已經與非營利性研究機構RTI International達成協議，以加速其專有的非水溶劑(NAS)技術的產業化和規模化。NAS技術可提高吸收式碳捕集的效率，適用於捕集各種工業排放物中的二氧化碳。

斯倫貝謝新能源業務總裁Gavin Rennick表示：「隨著全世界碳預算的耗盡，減少排放是社會的當務之急。碳捕集技術是實現低碳未來的關鍵因素。我們很高興能與RTI達成獨家合作協定，將這項創新的碳吸收技術進行產業化和規模化，並將其推向市場。」

NAS技術為傳統的水溶劑碳捕集技術提供了耳目一新的替代方案。因為它在保持高二氧化碳吸納能力的同時，所消耗的能源更少，從而大幅降低營運成本。NAS技術還具有較低的腐蝕性，無需配備高級耐腐蝕合金，避免增加成本，從而提高碳捕集、利用和封存(CCUS)專案的整體經濟性。

RTI減碳科學計畫資深總監Marty Lail博士表示：「RTI在過去12年裡開發了創新的NAS技術，其規模從實驗室級擴充至大型工程級。在二氧化碳捕集過程中，NAS技術減少多達40%的能源消耗。以較低的能源成本獲得較高的捕集效率，對於碳捕集溶劑的廣泛商業應用至關重要。」

作為美國能源部資助的工程規模級碳捕集示範專案的一部分，NAS技術能夠從天然氣燃燒廢氣中去除超過99%的二氧化碳——這是在此類應用場景中已報導的具備最高捕集效率的碳捕獲溶劑技術。

RTI和斯倫貝謝將合作開發可支援快速設計和製程客製化的模型，以實現二氧化碳捕集作業的階段式改變，同時利用斯倫貝謝的全球業務版圖來擴大該技術的市場機會。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝(NYSE: SLB)是一家科技公司，致力於與客戶合作來獲取能源。我們的員工來自160多個國家，他們提供一流的數位解決方案並部署創新科技，以幫助全球能源產業獲致績效和永續發展。借助在120多個國家的專長，斯倫貝謝透過合作來開創獲取能源的技術，以造福大眾。在新能源領域，斯倫貝謝利用其知識和業務資本，專注於低碳和碳中和技術，包括氫氣，鋰，儲能，碳捕集、利用和封存，地熱能和地質能源。

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關於RTI International

RTI International 是獨立的非營利性研究機構，致力於改善人類境況。客戶依靠我們來解決需要客觀和多專業方法的問題。這種方法整合了社會和實驗室科學、工程和國際發展方面的專長。我們相信科學的承諾，並且每天都備受鼓舞，努力兌現為世界各地的人民、社區和企業謀求利益的承諾。

更多資訊，請造訪 www.rti.org。

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