斯伦贝谢和RTI International合作加快创新型碳捕获技术的产业化进程

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢今天宣布，公司已经与非营利性研究机构RTI International达成协议，以加速其专有的非水溶剂(NAS)技术的产业化和规模化。NAS技术可提高吸收式碳捕获的效率，适用于捕获各种工业排放物中的二氧化碳。

斯伦贝谢新能源业务总裁Gavin Rennick表示：“随着世界碳预算的耗尽，减少排放是社会的当务之急。碳捕获技术是实现低碳未来的一个关键因素。我们很高兴与RTI达成独家合作协议，将这项创新的碳吸收技术进行产业化和规模化，并将其推向市场。”

NAS技术为传统的水溶剂碳捕获技术提供了一个耳目一新的替代方案。因为它在保持高二氧化碳吸纳能力的同时消耗更少的能源，从而大大降低了运营成本。NAS技术还具有较低的腐蚀性，无需配备高级耐腐蚀合金，避免增加成本，从而提高碳捕获、利用和储存(CCUS)项目的整体经济性。

RTI脱碳科学项目高级总监Marty Lail博士表示：“RTI在过去12年里开发了创新的NAS技术，其规模从实验室级拓展至大型工程级。在二氧化碳捕获过程中，NAS技术减少多达40%的能源消耗。以较低的能源成本获得较高的捕获效率对于碳捕获溶剂的全面产业推广至关重要。”

作为美国能源部资助的工程规模级碳捕获示范项目的一部分，NAS技术能够从天然气燃烧废气中去除超过99%的二氧化碳——这是在此类应用场景中已报道的具备最高捕获效率的碳捕获溶剂技术。

RTI和斯伦贝谢将合作开发支持快速设计和定制工艺的模型，以实现二氧化碳捕获作业的跨越式进步，同时，RTI利用斯伦贝谢的全球业务版图来扩大该技术的市场机会。

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢(NYSE: SLB)是一家科技公司，致力于与客户合作来获取能源。我们的员工来自160多个国家，他们通过提供领先的数字化解决方案，部署创新技术，以帮助全球能源行业实现绩效和可持续发展。借助覆盖120多个国家的专长，斯伦贝谢通过合作开发获取能源的技术，以造福所有民众。在新能源领域，斯伦贝谢利用其知识和业务资本，专注于低碳和碳中和技术，包括氢气，锂，储能，碳捕捉、利用和隔离，地热能和地质能源。

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关于RTI International

RTI International 是一家独立的非营利性研究机构，致力于改善人类境况。客户依靠我们来解决需要客观和多学科方法的问题。这种方法整合了社会和实验室科学、工程和国际发展方面的专长。我们相信科学的承诺，并且每天都备受鼓舞，努力兑现为世界各地的人民、社区和企业谋求利益的承诺。

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