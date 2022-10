DUBLIN & AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Alternus Energy Group Plc (“Alternus” of het “Bedrijf“) (OSE: ALT) en Clean Earth Acquisitions Corp. (NASDAQ: CLIN) (“Clean Earth“), een klimaat technologie en energietransitie gericht special purpose acquisitiebedrijf, heeft vandaag de uitvoering aangekondigd van een definitieve bedrijfscombinatieovereenkomst.

Volgens de overeenkomst zal Alternus bij de afronding haar aandelenbezit in vrijwel al haar dochterondernemingen overdragen in ruil voor maximaal 90 miljoen nieuw uitgegeven aandelen in Clean Earth. In eerste instantie zal Clean Earth 55 miljoen aandelen uitgeven bij afsluiting (onder voorbehoud van een aanpassing van het werkkapitaal met een maximum van 1 miljoen extra aandelen) plus maximaal 35 miljoen aandelen onder voorbehoud van bepaalde earn-out-bepalingen, die in escrow zullen worden gestort en zullen worden vrijgegeven als bepaalde doelstellingen voor EBITDA en aandelenkoersen worden gehaald. Alternus zal bij sluiting ongeveer 64% van Clean Earth bezitten, ervan uitgaande dat de aandeelhouders van Clean Earth niet zullen terugkopen, in welk geval het gecombineerde bedrijf ongeveer $ 220 miljoen aan contanten beschikbaar zal hebben bij sluiting.

