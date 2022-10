Pernod Ricard s’associe à Casa Lumbre et à un partenaire de renom pour faire découvrir le Sotol à travers le monde

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Pernod Ricard (Paris:RI) annonce aujourd’hui s’associer à Casa Lumbre, créateur des marques de Mezcal Ojo de Tigre et de Whisky Abasolo, et au célèbre musicien, acteur et designer Lenny Kravitz pour développer Nocheluna, un spiritueux appartenant à la prometteuse catégorie du Sotol.

Distinct de la tequila et du mezcal, ce spiritueux originaire du désert du Chihuahua (Mexique) présente un large spectre aromatique, intense et élégant. Le Sotol est produit à partir de la plante sauvage du même nom, également appelée Dasylirion, récoltée, cuite et fermentée plusieurs années après avoir été plantée. Le résultat est un équilibre sophistiqué entre notes d’herbes sauvages, fruits secs, caramel, miel et bois de chêne, d’une grande minéralité. Il tire son caractère unique du sol du désert mexicain et du savoir-faire de ses producteurs.

Nocheluna a pour ambition de s’imposer comme la référence ultra-premium de la catégorie du Sotol. Son lancement mondial interviendra au cours des prochains mois, à commencer par le marché américain.

Alexandre Ricard, Président-directeur général de Pernod Ricard, déclare : « Nocheluna nous ouvre de nouvelles possibilités d’innovation, de créativité et d’exploration. L’histoire de notre groupe est jalonnée de partenariats avec des entrepreneurs dynamiques qui savent casser les codes et partagent notre passion pour les marques artisanales de grande qualité. Nous sommes très heureux de faire connaître la catégorie du Sotol à de nouveaux consommateurs en quête d’un spiritueux authentique, profondément enraciné dans un terroir, et au profil gustatif unique. »

Lenny Kravitz ajoute : « En tant qu’artiste, je suis fasciné par la complexité de chaque étape de l’élaboration de Nocheluna. J’apprécie particulièrement la manière dont l’équipe reste fidèle aux méthodes traditionnelles de production du Sotol, témoignant d’une véritable compréhension de cet artisanat. Je suis très honoré de contribuer à la notoriété de ce spiritueux et de cette région, tous deux exceptionnels. »

Moises Guindi, co-fondateur de Casa Lumbre, poursuit : « Je suis ravi de m’associer à nouveau à Pernod Ricard, avec qui nous partageons la même vision et la même passion pour les spiritueux artisanaux haut de gamme. Sa vaste expérience et sa capacité à développer des marques permettront sans aucun doute de créer la notoriété de Nocheluna dans la catégorie du Sotol comme dans celle des spiritueux mexicains traditionnels super et ultra-premium. »

Nocheluna est la troisième collaboration entre Pernod Ricard et Casa Lumbre, après le succès de leurs partenariats portant sur le mezcal Ojo de Tigre et le whisky Abasolo.

A propos de Pernod Ricard

Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d’affaires consolidé de 10 701 millions d’euros en FY22. Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est développé tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par ses propres forces de vente. L’organisation décentralisée du groupe permet à ses 19 000 employés d’agir en tant que véritables ambassadeurs de sa vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan stratégique « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à long terme et une croissance profitable pour tous ses actionnaires. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices : l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l’éthique, comme illustré par notre feuille de route à 2030 Sustainability & Responsibility, « nous préservons pour partager » en accord avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En reconnaissance de son engagement constant en faveur du développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard a reçu la médaille d’or d’Ecovadis. Pernod Ricard est également une entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies.

Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et Eurostoxx 50.

A propos de Casa Lumbre :

Créé et basé au Mexique, Casa Lumbre conçoit des spiritueux haut de gamme, assure leur production et prépare leur développement à l’international. Réputée à l’origine pour ses mezcals, liqueurs et tequilas, cette société s’appuie sur ses valeurs et de belles perspectives mondiales pour étendre son activité au-delà des spiritueux mexicains.