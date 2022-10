Hoffmann Green signe un contrat de partenariat d’une durée de 6 ans avec le Groupe Fondéole en vue de lui fournir et de promouvoir les ciments 0% clinker Hoffmann sur les marchés de l’éolien en mer et terrestre en France

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un contrat de 6 ans avec engagement de volumes, dès 2022, avec le Groupe Fondéole, société spécialisée dans la construction de fondations d'éoliennes et dans les prestations de génie civil pour les parcs éoliens, pour la fourniture et la promotion de ciment 0% clinker et à faible consommation énergétique H-IONA et H-UKR.

Acteur historique de l’éolien et constructeur de plus de 800 éoliennes au sein de 140 parcs depuis 2006, le Groupe Fondéole s’engage sur le terrain à utiliser et à promouvoir les ciments Hoffmann auprès de l’ensemble des acteurs français du secteur. Hoffmann Green et le Groupe Fondéole ont pour ambition de construire 50% des fondations d’éoliennes onshore et offshore en ciments Hoffmann à horizon 2028, ce qui représente environ 50 000 tonnes de ciments.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Le contexte actuel de crise énergétique nous rappelle qu’il est urgent d’agir en faveur des énergies renouvelables. Nous sommes ainsi très fiers de ce partenariat car il permet d’associer l’expertise d’un acteur de la construction décarbonée et peu consommateur d’énergie à celle d’un acteur majeur de l’éolien, le tout au service de la transition climatique. Ce contrat doit représenter des volumes conséquents. L’ambition commune d’Hoffmann Green et de Fondéole est de réaliser 50% du marché des fondations d’éoliennes en ciments 0% clinker Hoffmann à horizon 2028, soit un volume annuel de l’ordre de 50 000 tonnes. »

Arnaud GUILLAUME et Mélaine BESSE, Co-fondateurs de Fondéole, spécifient : « Respecter au maximum l’environnement est au centre de notre raison d’être lorsque l’on est spécialiste en éolien. L’utilisation de ciments 0% clinker Hoffmann dans le cadre de la construction de nos fondations s’inscrit dans cette démarche. Cette collaboration va nous permettre de réduire sensiblement nos émissions de CO 2 et à terme de décarboner une grande partie des fondations des parcs éoliens. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 6 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Doté d’un site de production 4.0 alimenté par un parc de trackers solaires et bientôt de deux sites supplémentaires, le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À PROPOS DE FONDEOLE

Fondéole est une société spécialisée dans la construction de fondations d'éoliennes et dans les prestations de génie civil pour les parcs éoliens.

Grâce à une équipe de techniciens et d’ingénieurs spécialisés, la société peut assurer l’intégralité de la construction horizontale de vos parcs éoliens, en clé en main ou en lots séparés.

Implantée en Champagne depuis 2006, Fondéole a érigé en 16 ans les fondations de plus de 800 éoliennes sur 140 parcs.

Membre du Syndicat des Energies Renouvelables, Fondéole participe activement au développement de l'énergie éolienne.

Pour plus d’informations : Fondéole - Construction de fondations éoliennes (fondeole.com)