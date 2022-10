Quinbrook en Primergy Solar werken samen met APG aan Gemini Solar + Storage Project

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Quinbrook Infrastructure Partners ('Quinbrook'), een gespecialiseerde vermogensbeheerder die zich uitsluitend richt op de nieuwe infrastructuur die nodig is voor de energietransitie, en zijn portfoliobedrijf Primergy Solar ('Primergy') hebben vandaag de verkoop aangekondigd van een minderheidsbelang in het Gemini Solar + Storage-project van US$ 1,2 miljard dollar buiten Las Vegas aan APG, de grootste pensioenvermogensbeheerder van Nederland. APG is overeengekomen om namens pensioenfondscliënt ABP een aandelenbelang van 49% in het project te verwerven.

Eerder dit jaar gingen Quinbrook en Primergy op zoek naar partners voor Gemini, een energieopslagfaciliteit van 690 MWac zonne-energie plus 1.416 MWh batterij. APG werd geselecteerd door Quinbrook en Primergy na de ontvangst van meerdere aanbiedingen van een diverse groep potentiële investeerders uit het industriële en financiële beleggerslandschap. APG is een ervaren investeerder in Amerikaanse hernieuwbare energiebronnen en heeft verschillende directe investeringen in zonne-energie en opslagfaciliteiten voor nutsbedrijven in de VS. Gemini wordt de grootste investering in zonne-energie + opslag van APG tot nu toe. Eenmaal voltooid en operationeel in 2023, zal Gemini naar verwachting voldoende schone energie opwekken om meer dan 400.000 huizen van stroom te voorzien tijdens piekperiodes en jaarlijks 1,5 miljoen ton CO2 te verplaatsen.

Gemini is momenteel het grootste project voor zonne-energie + opslag in aanbouw in de VS en sloot onlangs een record van $ 1,9 miljard aan financiering met eigen en vreemd vermogen af onder leiding van Bank of America, Truist, KeyBanc, MUFG en NORD/LB. Truist Securities adviseerde Quinbrook en Primergy ook bij de transactie.

David Scaysbrook, mede-oprichter en Managing Partner van Quinbrook, merkte op: " We zijn erg verheugd om APG te verwelkomen als partner van Quinbrook en Primergy, terwijl we vooruitgang boeken met de bouw van een dergelijk mijlpaalproject voor schone energie in de VS. Gezien de schaal en de impact van Gemini, waren we van mening dat APG een voortreffelijke partner voor ons was die zich onderscheidt door zijn verfijnde benadering van het Gemini-project en van de Amerikaanse markt voor hernieuwbare energie in het algemeen. Ons Primergy-team zal de bouw- en operationele fasen van Gemini blijven beheren met een aantal boeiende mijlpalen die eraan komen naarmate het gigantische Gemini-project vorm krijgt."

Ty Daul, CEO van Primergy Solar, voegde toe: " De omvang, innovatieve integratie van batterijopslag en locatie op federaal grondgebied maakt Gemini tot een van de meest geavanceerde projecten voor schone energie die ooit zijn ontwikkeld. We zijn verheugd dat APG, een ervaren Amerikaanse investeerder in hernieuwbare energie, vertrouwen heeft in de capaciteiten van ons team om door te gaan met het bouwen van, en vervolgens een van de grootste zonne-energiecentrales ooit gebouwd te exploiteren en te onderhouden. Gemini is een van de eerste grootschalige projecten die de ontwikkeling van schone energie op holistische manier benadert, waarbij ecosysteembeheer en een verbintenis met lokale partnerschappen met succes worden geïntegreerd en tal van andere ESG-gerelateerde voordelen worden behaald. Samen met Quinbrook kijken we ernaar uit om samen te werken met APG bij het leveren van een monumentaal project voor schone energie voor Nevada."

Steven Hason, Managing Director van Americas Real Assets voor APG, verklaarde: " Als verantwoordelijke investeerder zijn we altijd op zoek naar infrastructuurinvesteringen die op lange termijn financieel rendement opleveren voor onze pensioenklanten en die positieve milieu- en sociale effecten hebben. Deze transactie is een ideale gelegenheid om te investeren in een ultramodern energieproject dat Nevada zal voorzien van schone, hernieuwbare elektriciteit. We kijken ernaar uit om samen te werken met onze partners die onze langetermijninvesteringsdoelen met betrekking tot deze kritieke infrastructuuractiva delen."

Over Quinbrook

Quinbrook Infrastructure Partners (http://www.quinbrook.com) is een gespecialiseerde vermogensbeheerder die zich uitsluitend richt op infrastructuur voor hernieuwbare energie, opslag en netwerkondersteuning die nodig is om de energietransitie in de VS, het VK en Australië te stimuleren. Quinbrook wordt geleid en beheerd door een senior team van professionals uit de energiesector die sinds het begin van de jaren negentig gezamenlijk circa USD 8,2 miljard aan eigen vermogen hebben geïnvesteerd in energie-infrastructuuractiva, wat neerkomt op een totale ondernemingswaarde van circa USD 28,7 miljard of 19,5 GW stroomvoorzieningscapaciteit. Quinbrook heeft een breed scala aan directe investeringen gedaan in zowel nuts- als gedistribueerde onshore wind- en zonne-energie, batterijopslag, reservepiekcapaciteit, biomassa, terugwinning van vluchtige methaan, waterkracht- en flexibele energiebeheeroplossingen in de VS, het VK en Australië. Quinbrook ontwikkelt en bouwt momenteel enkele van de grootste infrastructuurprojecten voor hernieuwbare energie en opslag die ooit zijn uitgevoerd in de VS, het VK en Australië.

About Primergy

Primergy is een ontwikkelaar, eigenaar en exploitant die zich richt op zowel gedistribueerde als grootschalige zon-PV- en batterijopslagprojecten in Noord-Amerika met portfolio's van meer dan 8 GW aan projecten voor de opslag van zonne- en batterij-energie in ontwikkeling, aanbouw en exploitatie in 17 verschillende staten. Primergy beschikt over een uiteenlopend en getalenteerd team met tientallen jaren ervaring in de ontwikkeling, financiering, constructie en exploitatie van duurzame energieprojecten. Primergy is een portfoliobedrijf van Quinbrook Infrastructure Partners en vertegenwoordigt Quinbrooks belangrijkste investeringsplatform voor zonne-energie en zonne-energie plus energieopslag in Noord-Amerika.

Over APG

APG is de grootste pensioenuitvoerder van Nederland. Met circa € 558 miljard aan beheerd vermogen belegt APG namens Nederlandse pensioenfondsen en hun 4,8 miljoen deelnemers. Naast vermogensbeheer levert APG bestuursadvisering, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten. APG is wereldwijd aanwezig met kantoren in Heerlen, Amsterdam, Brussel, New York en Hong Kong, evenals satellietlocaties in Shanghai en Peking. APG is sinds 2004 een actieve infrastructuurbelegger en heeft tot op heden meer dan € 17,0 miljard geïnvesteerd. De beleggingen van APG omvatten activa op het gebied van stroom- en nutsvoorzieningen, energie, telecommunicatie en transportinfrastructuur. Het Global Infrastructure-team van APG bestaat uit 40 beleggingsprofessionals. Ga voor meer informatie naar: https://apg.nl/en.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.