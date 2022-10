DNA Script étend sa distribution au Moyen-Orient pour répondre à la demande croissante d’ADN synthétique

SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, et PARIS--(BUSINESS WIRE)--DNA Script, leader mondial de la synthèse enzymatique d'ADN (EDS) pour l'ADN à la demande, a signé des accords de distribution au Moyen-Orient avec Gulf Scientific Corporation (Bahreïn, KSA, Koweït, Oman, Qatar et EAU) et en Israël avec Eisenberg Ltd afin d'étendre sa présence mondiale en matière de ventes, de services et d'assistance. Son nouveau partenaire Kiko Tech, Ltd. (Japon) étend le réseau de distribution existant de de DNA Script dans la région Asie-Pacifique (APAC).

Comme l'APAC, le Moyen-Orient connaît une croissance significative en matière de recherche génomique accompagnée d’une demande accrue d'outils de biologie synthétique. Au début de l'année, DNA Script a annoncé des accords avec les principaux distributeurs de biotechnologie de la région APAC, couvrant la Chine, Taiwan, Hong Kong, Singapour, l'Inde et la Corée du Sud.

"Nous sommes heureux de poursuivre notre stratégie d'expansion commerciale et d'offrir aux chercheurs et acteurs industriels une expérience de vente et de service après-vente de qualité supérieure en développant le réseau de distribution mondial de DNA Script", a déclaré Thomas Ybert, PDG et cofondateur de DNA Script. "Etant la seule entreprise à commercialiser une technologie de fabrication d'ADN sur site qui utilise la puissance de synthèse enzymatique de l'ADN (EDS), nous nous engageons à développer un service et un soutien rapides, fiables et de premier ordre pour répondre aux besoins de la recherche dans le monde entier."

DNA Script a développé et déployé EDS via l'instrument SYNTAX, système de paillasse l SYNTAX. Le système SYNTAX permet l’internalisation de l’impression d’ADN prêt à l'emploi, ce qui donne aux laboratoires un contrôle total sur leur production d'oligos et leur évite d'avoir à attendre les livraisons de tiers fournisseurs d'ADN. La synthèse le jour même permet aux chercheurs d'itérer en quelques heures, ce qui accélère considérablement les flux de travail pour le séquençage Sanger, la rt-qPCR, l'enrichissement de cibles NGS, la mutagenèse dirigée vers un site, l'édition de gènes CRISPR, l'assemblage de gènes, la F/ISH et bien plus encore.

"Nous sommes très heureux d'être l’un des partenaires de distribution de DNA Script, une société pionnière avec une technologie qui bouleverse le statu quo - c'est-à-dire la commande d'ADN auprès d'un fournisseur externe - en permettant aux chercheurs d'imprimer de l'ADN personnalisé en interne", a déclaré Manaf Afyouni, directeur général de Gulf Scientific Corporation. "Le système et les kits SYNTAX permettront aux chercheurs et aux scientifiques du Moyen-Orient de mieux contrôler leurs flux de travail pour une plus grande productivité et plus d’innovation, ainsi que d'accélérer les résultats en matière de génomique, en biologie synthétique et pour les applications émergentes de médecine personnalisée."

A propos de DNA Script

Fondée en 2014, DNA Script est une entreprise technologique pionnière dans le domaine des sciences de la vie qui développe une nouvelle méthode plus rapide, plus puissante et plus polyvalente pour concevoir et fabriquer de l’ADN. L'entreprise a mis au point une alternative à la synthèse d'ADN traditionnelle appelée synthèse d'ADN enzymatique, ou EDS, permettant à cette technologie d'être accessible aux laboratoires disposant du premier instrument de synthèse enzymatique de paillasse, le système SYNTAX. En remettant la synthèse d'ADN au sein même des laboratoires, DNA Script vise à transformer la recherche en sciences de la vie grâce à une technologie innovante qui donne aux chercheurs un contrôle et une autonomie sans précédent.

