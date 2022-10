MFS Africa sélectionne la technologie d'IA de ThetaRay pour la surveillance des transactions et le suivi des sanctions pour stimuler son expansion mondiale

MFS and ThetaRay teams collaborate to monitor payments with AI technology. (Photo: Business Wire)

JOHANNESBURG, Afrique du Sud et NEW YORK et LONDRES et TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--MFS Africa, le plus grand hub de paiements numériques en Afrique, et ThetaRay, un chef de file des technologies de monitoring transactionnel optimisé par IA, annoncent aujourd'hui qu'ils collaboreront pour protéger le réseau croissant de services de MFS Africa contre la criminalité financière.

Avec cet accord, ThetaRay fournira à MFS Africa sa solution SaaS SONAR, y compris la surveillance antiblanchiment et le suivi de la liste de sanctions, lui permettant de garder une longueur d'avance sur les typologies complexes et émergentes de crime financier, et d'augmenter les opportunités de croissance avec un service éprouvé et sécurisé.

MFS Africa a réalisé d'importantes acquisitions l'an dernier, à savoir celle de Baxi, un réseau d'agences de premier plan au Nigeria, et la fintech américaine GTP, un des principaux processeurs de cartes prépayées sur le continent africain.

"Alors que MFS Africa continue d'élargir son activité dans toute l'Afrique et se concentre sur de nouveaux cas d'utilisation, la plateforme avancée de ThetaRay apporte à la société une solution efficiente et efficace pouvant prendre en charge nos volumes croissants de paiements, tout en réduisant l'exposition aux risques de crimes financiers", déclare Patrick Gutmann, directeur général de MFS Africa.

Le réseau de paiements numériques à service complet de MFS Africa connecte plus de 400 millions de portefeuilles mobiles, plus de 200 millions de comptes bancaires et plus de 150 000 agents pour permettre les paiements multiplateformes et transfrontaliers pour les sociétés de transferts de fonds, les opérateurs de réseau mobile, les banques, les institutions financières non bancaires, et les commerçants internationaux.

"Passer d'une solution basée sur des règles à une plateforme IA sophistiquée change la donne en termes de conformité, grâce à son nouveau type d'intelligence qui réduit considérablement les faux positifs et nous permet de détecter les cas inconnus", déclare Funmi Dele-Giwa, directeur juridique et responsable de la gouvernance, risque et conformité (GRC), MFS Africa. "Nous prenons notre rôle de protéger l'intégrité des systèmes de paiements très au sérieux, et ce partenariat avec ThetaRay illustre notre approche en faveur d'un solide environnement de gouvernance et de contrôle."

"MFS Africa est à l'avant-garde de la révolution fintech en Afrique en permettant des paiements numériques qui sont accessibles pour connecter toutes les personnes au monde financier", déclare Mark Gazit, PDG de ThetaRay. "ThetaRay est ravi de collaborer avec une société visionnaire dont la stratégie est de fournir une nouvelle technologie qui aide à ouvrir le l'écosystème financier et à promouvoir l'inclusion économique. L'IA avancée de ThetaRay apporte la confiance dont les acteurs financiers ont besoin pour être acceptés dans le système, tout en contribuant à la croissance de l'activité et des revenus."

SONAR repose sur une forme avancée d'IA appelée "intelligence artificielle intuitive" qui prend de meilleures décisions sans biais ni seuils, offrant aux clients une approche basée sur les risques afin d'identifier efficacement les cas véritablement suspects et de créer un aperçu complet des identités des clients, y compris avec des chemins de transaction complexes et transfrontaliers. Ceci permet la découverte rapide des menaces de blanchiment d'argent connues et inconnues, avec un taux de détection inégalé de 95% une réduction jusqu'à 99% des faux positifs comparé aux solutions basées sur des règles.

À propos de MFS Africa

Chez MFS Africa, nous estimons que réaliser un paiement devrait être aussi simple que passer un appel téléphonique. Nous pensons que l'accès est le moyen grâce auquel les Africains peuvent surmonter les obstacles, l'injustice et les frontières. Nous donnons à nos partenaires un accès à un monde d'opportunités sans frontière, en connectant les entreprises, les opérateurs d'argent mobile, les opérateurs de transfert d'argent, les banques, les institutions financières non bancaires, les commerçants en ligne et hors ligne à plus de 400 millions de portefeuilles mobiles, plus de 200 millions de comptes bancaires et plus de 150 000 agents dans plus de 35 pays africains. Nous permettons des versements nationaux et transfrontaliers via notre réseau de réseaux, et travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires du monde entier pour que les frontières perdent de leur importance. Retrouvez notre vidéo-manifeste ici.

À propos de ThetaRay :

La solution de surveillance des transactions SONAR offerte par ThetaRay, optimisée par l'IA et basée sur une "intelligence artificielle intuitive", permet aux banques et aux fintechs d'élargir leurs opportunités commerciales et d'augmenter leurs revenus grâce à des paiements transfrontaliers fiables. La solution révolutionnaire améliore également la satisfaction des clients, réduit les coûts de conformité, et accroît la couverture des risques. Les organisations financières qui s'appuient sur des écosystèmes hautement hétérogènes et complexes bénéficient grandement des faibles taux de résultats faussement positifs et des taux de détection élevés incomparables de ThetaRay.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.