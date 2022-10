Brian Gu presented vision of future mobility at GITEX Global (Photo: Business Wire)

XPENG X2 First Global Public Flight at Skydive Dubai (Photo: Business Wire)

XPENG X2 first global public flight at Skydive Dubai

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--XPENG AEROHT, het grootste bedrijf voor vliegende auto's in Azië en een dochteronderneming van XPENG, voerde vandaag de eerste vlucht uit van zijn elektrische vliegende auto, de XPENG X2, op Skydive Dubai.

Het is de eerste openbare vertoning van XPENG X2 na het voltooien van de specifieke risicobeoordeling voor operaties en het behalen van een speciale vliegvergunning van de Dubai Civil Aviation Authority (DCAA). Deze eerste vlucht werd bijgewoond door meer dan 150 aanwezigen, waaronder vertegenwoordigers van het Chinese consulaat in Dubai, de Dubai International Chamber of Commerce, de DCAA, het Dubai Department of Economy and Tourism, het Dubai World Trade Centre en wereldwijde media. De eerste vlucht van vandaag volgde op een keynote-inleiding tot de X2 en de toekomst van mobiliteit door vice-voorzitter en president van XPENG, Brian Gu, op de openingsdag van GITEX in het Dubai World Trade Centre.

