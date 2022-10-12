專注於競賽：彪馬攜手Modibodi®發起「經期信心喊話」活動，旨在讓婦女與女孩持續參與體育活動

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球運動用品公司彪馬與防滲漏服飾品牌Modibodi®攜手世界級女性運動員，發起一系列「經期信心喊話」(Period Pep Talks)活動，旨在鼓勵婦女和女童持續參與體育活動。

作為經期信心喊話活動的一部分，彪馬與Modibodi設計了全新的革命性經期運動服系列（專利申請中）。新系列將於10月推出，旨在幫助月經來潮的婦女、女童和人們獲得舒適的體驗，並在經期信心滿滿地從事運動，保持活力。

經期信心喊話活動是對一項全球性委託調查報告*的回應，該報告發現，有50%的女性會因月經而退出體育活動。該喊話活動由世界級運動員助陣，包括紐卡斯爾騎士隊(NRLW)明星Tiana Penitani、歐洲短跑運動員Jodie Williams以及前職業賽車手Naomi Schiff，她們將直接對那些正在因青春期和經期而考慮退出所愛運動的年輕女性和少女喊話。這些運動員將分享自己的故事和經歷，以幫助鼓勵女孩們專注於運動競技。

Modibodi永續性與公共事務負責人Sarah Forde表示：「來自於我們2022年5月全球報告的資料顯示，婦女和女孩認為，體育界應該更公開地討論經期問題。因此我們十分自豪地與彪馬合作，打造經期信心喊話活動，從而與其運動員合作，讓全球各地都意識到這一問題。」

彪馬運動員Jodie Williams表示：「我認為重要的一點在於，女性運動員應分享其故事，而且盡可能的敞開心扉，幫助消除競賽時對經期問題的偏見。這是全球性的問題，而且需要我們所有人大膽發聲，從而打破禁忌。彪馬與Modibodi 舉辦的經期信心喊話活動創造了與考慮退出運動的女孩們溝通的絕佳方式，以協助她們正常對待月經問題。我們需要解決以下偏見：婦女在經期期間或在一生中經歷任何滲漏時都無法運動。」

彪馬運動員Tiana Penitani表示：「我記得進入青春期後發現自己很難在運動場上運動。笨重的衛生棉、衛生棉條的不適，以及每個月對滲漏的恐懼，讓我在運動時感到異常緊張。對於新的PUMA x Modibodi運動服，我十分喜歡它的設計，能夠在經期和運動時給予身體支撐，這樣，人們便可以從事各項運動而不用擔心滲漏或避免一次性用品帶來的不適，令人感到無比舒暢！」

彪馬運動員Naomi Schiff表示：「十分遺憾的是，在運動方面，有關經期的偏見依然讓女孩們在運動面前望而卻步。PUMA與Modibodi的合作不僅為運動服市場帶來了創新，同時也為女孩和婦女提供了可穿戴的選項，讓她們更易於在經期的任何時刻保持活力。同時，它也有望為體育界有關月經看法的文化對話帶來更大的變革。」

這一突破性系列結合Modibodi申請專利中的獨特運動服科技與彪馬的世界級專長。該系列的設計完全凸顯其完美創新，涵蓋兩款運動服：運動緊身褲和單車短褲，每款有兩種顏色：紫紅色和黑色。

這是PUMA與Modibodi的第二波合作，今年5月，雙方推出了首款經期和防滲漏內褲系列。

彪馬跑步和訓練業務部門全球總監Erin Longin表示：「鑑於50%的女孩在參加運動或體能活動時會因衛生棉和衛生棉條這樣的一次性月經產品而感到不適，因此我們認為非常有必要設計防滲漏運動服系列，讓女性在經期從事運動時比以往感到更加舒適，受到更多的保護，並發揮更大的潛力。」

PUMA x Modibodi運動服系列現已在部分門市和線上發售，網址為modibodi.com 和puma.com。

如欲觀看NRLW明星Tiana Penitani的經期信心喊話，請點選此處。

關於彪馬

彪馬是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70多年來，彪馬一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。彪馬提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的機能型和運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。彪馬集團旗下品牌包括：彪馬、Cobra Golf以及stichd。彪馬產品遠銷120多個國家和地區，全球約有1.4萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

關於MODIBODI

自2013年以來，Modibodi®一直秉持一個目標——讓改變世界像換內衣那樣容易。他們並未意識到的是，此舉將使他們將在這一過程中改變其客戶的人生。

改變人生是Modibodi客戶提及頻率最高的詞語。它已成為融入品牌DNA的語言，也是其行動時所恪守的宗旨。Modibodi®致力於設計能塑造自信、創造自信、維持地球以及改變人生的服飾，已在全球贏得聲譽。公司的產品能夠消除月經、小便以及身體滲漏的不適感，並支持各類對話和倡議，讓人們能夠更加舒適地生活。

Modibodi透過充滿關愛的設計，提供替代一次性產品的永續解決方案，並使用專屬創新和正在申請專利的技術，以確保每一款設計都能引領市場，避免數十億件單一用途一次性衛生產品進入掩埋場。

*來源：彪馬和Modibdi®關於女孩退出運動的全球調查：本專案對全球1000名女孩和婦女進行了調查，聚焦於經期對她們與運動之關係的影響，經期對運動表現的心理影響，以及來自教練、學校教育和實體產品科技的支援程度。國家：澳洲、紐西蘭、美國、英國、歐洲

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