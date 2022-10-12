专注于竞赛：彪马携手Modibodi®发起“经期信心喊话”活动，旨在让妇女与女孩持续参与体育活动

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球体育用品公司彪马与防渗漏服饰品牌Modibodi®携手世界级女性运动员，发起了一系列“经期信心喊话”(Period Pep Talks)活动，旨在鼓励妇女和女童持续参与体育活动。

作为经期信心喊话活动的一部分，彪马与Modibodi设计了全新的革命性经期运动服系列（专利申请中）。新系列将于10月推出，旨在帮助月经来潮的妇女、女童和人们获得舒适的体验，并在经期信心满满地参与体育项目，保持活力。

经期信心喊话活动是对一项全球性委托调查报告*的回应，该报告发现，有50%的女性会因月经退出体育运动。该喊话活动由世界级运动员助阵，包括纽卡斯尔骑士队(NRLW)明星Tiana Penitani、欧洲短跑运动员Jodie Williams以及前职业赛车手Naomi Schiff，她们将直接对那些正在因青春期和经期而考虑退出所爱运动的青年女性和少女喊话。这些运动员将分享自己的故事和经历，以帮助鼓励女孩们专注于其体育运动。

Modibodi可持续性与公共事务负责人Sarah Forde表示：“ 来自于我们2022年5月全球报告的数据显示，妇女和女孩认为，体育界应该更加公开地讨论经期问题。这也是为什么我们十分自豪地与彪马合作，打造经期信心喊话活动，从而与其运动员合作，让全球各地都意识到这一问题。”

彪马运动员Jodie Williams表示：“ 我认为重要的一点在于，女性运动员应分享其故事，而且尽可能的敞开心扉，帮助消除竞赛时对经期问题的偏见。这是一个全球性的问题，而且需要我们所有人大胆发声，从而打破禁忌。彪马与Modibodi 举办的经期信心喊话活动创造了一个与考虑退出体育运动的女孩们进行沟通的绝佳方式，以帮助她们正常对待月经问题。我们需要解决的一种偏见在于，妇女在经期期间或在一生中经历任何渗漏时都无法运动。”

彪马运动员Tiana Penitani称：“ 我记得进入青春期后发现自己很难在运动场上运动。笨重的卫生巾、卫生棉的不适，以及每个月对渗漏的恐惧，让我在运动时感到异常紧张。对于新的PUMA x Modibodi运动服，我十分喜欢它的设计，能够在经期和运动给予身体支撑，这样，人们便可以参加各项运动，而且不用担心渗漏或避免一次性产品带来的不适，令人感到无比舒畅！”

彪马运动员Naomi Schiff表示：“ 十分遗憾的是，在体育方面，有关经期的偏见依然让女孩们在体育运动面前望而却步。PUMA与Modibodi的合作不仅为运动服市场带来了创新，同时也为女孩和妇女提供了可穿戴的选项，从而让他们更加便利地在经期的任何时刻参加体育活动。同时，它也有望为体育界有关月经看法的文化对话带来更大的变革。”

这一突破性的系列结合了Modibodi专利申请中的独特运动服技术，并融合了彪马的世界级专长。该系列的设计完凸显了其完美创新，涵盖两款运动服：打底裤和运动短裤，每款有两种颜色：紫红色和黑色。

这是PUMA与Modibodi的第二波强强合作，今年5月，双方推出了首款经期和防渗漏内裤系列。

彪马跑步和训练业务部门全球总监Erin Longin表示：“ 有鉴于50%的女孩在参加体育运动或进行体育锻炼时会因卫生巾和卫生棉这样的一次性月经产品而感到不适，因此我们认为非常有必要设计一个防渗漏运动服系列，让女性在经期参加体育运动时比以往任何时候都感到更加舒适，受到更多的保护，并发挥更大的潜力。”

PUMA x Modibodi运动服系列现已在部分门店和线上发售，网址modibodi.com 和puma.com。

如需观看NRLW明星Tiana Penitani的经期信心喊话，请点击此处。

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70多年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约1.4万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

关于MODIBODI

自2013年以来，Modibodi®一直秉持一个目标——让改变世界像换内衣那样容易。人们并未意识到的是，通过此举，人们将在这一过程中改变其客户的人生。

改变人生是Modibodi客户提及频率最高的词语。它已成为融入品牌DNA的语言，也是其行动时所恪守的宗旨。Modibodi®致力于设计塑造自信、创造自信、维持地球以及改变人生的服饰，已在全球范围内赢得声誉。公司的产品能够消除月经、小便以及身体渗漏的不适感，并通过支持各类对话和倡议，让人们能够更加舒适地生活。

Modibodi通过充满关爱的设计提供了替代一次性产品的可持续解决方案，并使用了专属创新和正在申请专利的技术，以确保每一款设计都能引领市场的同时，避免数十亿份单一用途一次性卫生产品进入填埋场。

*来源：彪马和Modibdi®关于女孩退出运动的全球调查：本项目对全球1000名女孩和妇女进行了调查，重点关注经期对她们与运动的关系的影响，经期对运动表现的心理影响，以及来自教练、学校教育和物理产品技术的支持程度。国家：澳大利亚、新西兰、美国、英国、欧洲

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