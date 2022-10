Mantenha a cabeça no jogo: PUMA e Modibodi® apresentam uma série de palestras motivacionais para manter as mulheres e meninas no esporte

For the launch of our PUMA x Modibodi period activewear, we held an open conversation with rugby league player @tianapenitani, around the current state of play for periods and sport. #puma #pumaXmodibodi #modibodi (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A empresa mundial de esportes PUMA e a marca de roupas absorventes Modibodi® desenvolveram uma série de palestras, chamada “Period Pep Talks”, com atletas femininas de classe mundial – com o objetivo de incentivar as mulheres e meninas a não desistirem do esporte.

Como parte dessa campanha, PUMA e Modibodi criaram uma nova e revolucionária coleção de roupas esportivas à prova de menstruação com patente pendente. Com lançamento este mês de outubro, a nova linha ajudará mulheres, meninas e pessoas que menstruam a se sentirem confortáveis e confiantes praticando esportes e sendo ativas durante a menstruação.

A Period Pep Talks é uma resposta a um relatório encomendado no mundo inteiro* que descobriu que uma em cada duas meninas abandonam o esporte devido à menstruação. As palestras apresentam atletas de classe mundial, incluindo a estrela da liga australiana de rúgbi Tiana Penitani, a velocista europeia Jodie Williams e a ex-piloto profissional Naomi Schiff, que se dirigem diretamente a meninas e adolescentes que estão pensando em deixar o esporte que amam devido à puberdade e menstruação. As atletas compartilham suas próprias histórias e experiências para ajudar a incentivar as meninas a manter a cabeça no jogo.

“ Os dados do nosso relatório global de maio de 2022 mostraram que as mulheres e meninas acreditam que a menstruação precisa ser discutida mais abertamente no mundo dos esportes. É por isso que temos muito orgulho desta parceria com a PUMA na criação da Period Pep Talks, trabalhando com suas atletas para abordar essa questão em nossa consciência mundial”, disse Sarah Forde, chefe de Sustentabilidade e Relações Públicas da Modibodi.

A atleta da PUMA Jodie Williams comentou: “ É importante que as atletas femininas compartilhem suas histórias e sejam o mais abertas possível para ajudar a desestigmatizar os desafios da menstruação durante uma competição. Esta é uma questão mundial e falar sobre isso nos fará quebrar um tabu. As palestras da PUMA e Modibodi são uma maneira incrível de se conectar com as garotas que estão pensando em abandonar o esporte e ajudar a normalizar a menstruação. Precisamos combater o estigma de que as mulheres não podem ser ativas durante o ciclo menstrual”.

De acordo com a atleta da PUMA Tiana Penitani: “ Lembro-me de atingir a puberdade e achar muito difícil jogar rúgbi. O volume dos absorventes, o desconforto dos tampões e o medo de sangrar todos os meses me deixavam muito nervosa. Uma das coisas que eu adoro na nova roupa esportiva da PUMA com a Modibodi é como elas foram projetadas para sustentar o corpo durante a menstruação e em movimento, de modo que você possa praticar as atividades físicas sem medo de escapar sangue ou o desconforto dos produtos descartáveis. É tão libertador!”.

A atleta da PUMA Naomi Schiff afirmou: “ É uma pena que o estigma em torno da menstruação continue freando as meninas quando se trata de fazer esporte. A colaboração entre PUMA e Modibodi não apenas traz inovação para o mercado de roupas esportivas, mas também nos oferece opções vestíveis que facilitam a atividade em qualquer ponto do ciclo menstrual. Além disso, abre a oportunidade para uma mudança maior na conversa sobre as percepções da menstruação no esporte”.

A linha inovadora combina a tecnologia Activewear pendente de patente exclusiva da Modibodi com a experiência de classe mundial da PUMA. Com um design que mostra o que há de melhor em inovação, a coleção é composta por dois estilos de roupa esportiva: leggings e shorts de ciclismo com ambos os estilos disponíveis em duas cores (berinjela e preta).

Esta é a segunda edição da colaboração PUMA x Modibodi, depois de lançar sua primeira linha de roupas íntimas à prova de menstruação em maio deste ano.

“ Com 50% das meninas sentindo desconforto com produtos descartáveis, como absorventes e tampões, ao praticar esportes ou exercícios físicos, sentimos que era importante projetar uma linha de roupas ativas à prova de menstruação que tornassem a prática de esportes durante o ciclo menstrual mais confortável, mais protegido e mais possível do que nunca”, disse Erin Longin, diretora global da unidade de negócios de Running & Training da PUMA.

A coleção de roupas esportivas PUMA x Modibodi está disponível em lojas selecionadas e on-line em modibodi.com e puma.com.

Para assistir à palestra da Period Pep Talk com a estrela da liga australiana de rúgbi Tiana Penitani, clique AQUI.

PUMA

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 14 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

MODIBODI

Desde 2013, a Modibodi® tem um objetivo: fazer que mudar o mundo seja tão fácil como trocar de roupa íntima. O que a empresa não percebeu é que, ao fazer isso, mudaria a vida de suas clientes ao longo do caminho.

“Mudou minha vida” é a frase número um ouvida pelas clientes da Modibodi. É uma linguagem tecida no DNA da marca e está firmemente no centro do que ela faz. Tendo feito seu nome mundialmente, projetando roupas que moldam a confiança, criam confiança, sustentam o planeta e mudam vidas, a Modibodi® oferece conforto para os períodos de menstruação, urina e fluidos e secreções corporais, e promove conversas e iniciativas que permitem que as pessoas vivam mais confortavelmente consigo mesmas.

Projetados com compaixão e oferecendo uma solução sustentável para produtos descartáveis, a Modibodi usa inovação própria e tecnologia patenteada para garantir que cada um de seus projetos seja líder de mercado, evitando que bilhões de produtos de higiene descartáveis de uso único acabem em aterros sanitários.

* Fonte: Pesquisa mundial da PUMA e Modibodi® sobre meninas que abandonam o esporte: pesquisa com 1 mil meninas e mulheres do mundo inteiro, com foco no impacto que a menstruação têm em sua relação com o esporte, como afeta psicologicamente o desempenho, bem como os graus de apoio recebidos de treinadores, educação escolar e tecnologia de produtos esportivos. Países: Austrália, Nova Zelândia, EUA, Reino Unido e Europa.

