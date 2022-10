Pratiquer un sport en toute liberté: pour encourager les femmes et les filles à continuer de pratiquer leur sport, PUMA et Modibodi® parlent des règles

For the launch of our PUMA x Modibodi period activewear, we held an open conversation with rugby league player @tianapenitani, around the current state of play for periods and sport. #puma #pumaXmodibodi #modibodi (Photo: Business Wire)

For the launch of our PUMA x Modibodi period activewear, we held an open conversation with rugby league player @tianapenitani, around the current state of play for periods and sport. #puma #pumaXmodibodi #modibodi (Photo: Business Wire)

For the launch of our PUMA x Modibodi period activewear, we held an open conversation with rugby league player @tianapenitani, around the current state of play for periods and sport. #puma #pumaXmodibodi #modibodi

For the launch of our PUMA x Modibodi period activewear, we held an open conversation with rugby league player @tianapenitani, around the current state of play for periods and sport. #puma #pumaXmodibodi #modibodi

HERZOGENAURACH, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--La société internationale d’articles de sport PUMA et la marque de vêtements absorbants Modibodi® ont lancé une série de causeries d’encouragement sur les règles avec des athlètes féminines de haut niveau, dans le but d’encourager les femmes et les filles à continuer de pratiquer leur sport.

À l’occasion de leur campagne «Period Pep Talks» (Causeries d’encouragement à propos des règles), PUMA et Modibodi ont conçu une nouvelle collection révolutionnaire de vêtements de sport (en instance de brevet) à porter pendant les règles. Lancée ce mois-ci, la nouvelle collection aidera les femmes et les filles qui ont leurs règles à se sentir à l’aise et en confiance lorsqu’elles font du sport et à rester actives pendant cette période.

Les Period Pep Talks sont une réponse à un rapport réalisé à l’échelle mondiale* révélant qu’une fille sur deux abandonne le sport à cause de ses règles. Les causeries font intervenir des athlètes de haut niveau, dont la star de la NRLW Tiana Penitani, la sprinteuse européenne Jodie Williams et l’ancienne pilote de course professionnelle Naomi Schiff, qui s’adressent directement aux jeunes filles et aux adolescentes qui envisagent de quitter le sport qu’elles aiment et pratiquent en raison de la puberté et de la menstruation. Ces athlètes partagent leurs histoires et expériences personnelles pour expliquer aux filles comment ne penser qu’au sport lorsqu’elles pratiquent leur discipline.

« Les données de notre rapport mondial de mai 2022 indiquent que les femmes et les filles pensent qu’il est nécessaire de discuter plus ouvertement des règles dans le monde du sport. C’est pourquoi nous sommes fiers de nous associer à PUMA pour lancer les Period Pep Talks et de travailler avec leurs athlètes pour sensibiliser l’opinion mondiale au sujet de ce problème», a déclaré Sarah Forde, responsable du développement durable et des affaires publiques de Modibodi.

L’athlète PUMA Jodie Williams a déclaré: « Je pense qu’il est important pour les athlètes féminines de partager leurs histoires personnelles et de parler des règles aussi ouvertement que possible afin de déstigmatiser le défi des menstruations pendant les compétitions. Il s’agit d’un problème mondial et nous devons toutes en parler pour briser ce tabou. Les Period Pep Talks de PUMA et Modibodi sont un excellent moyen de toucher les filles qui envisagent d’abandonner le sport à cause des règles et de favoriser la normalisation de la menstruation. Nous devons lutter contre le préjugé selon lequel les femmes ne peuvent pas être actives pendant leurs règles ou à cause d’un problème de "fuites".»

L’athlète PUMA Tiana Penitani a déclaré: « Lorsque ma puberté est arrivée, je me souviens combien jouer au football est devenu difficile pour moi. Chaque mois, les serviettes encombrantes, les tampons inconfortables et la peur des fuites me rendaient très nerveuse à l’idée d’aller sur le terrain. Ce que j’apprécie dans les nouveaux vêtements de sport PUMA et Modibodi, c’est qu’ils sont conçus pour vous soutenir pendant les règles et que vous bougez, afin que vous puissiez pratiquer votre sport sans craindre les fuites ou l’inconfort des protections jetables. Quelle sensation de liberté ils vous donnent!»

Pour l’athlète PUMA Naomi Schiff, « Quel dommage que la stigmatisation liée aux règles freine encore les filles en matière de sport. Non seulement la collaboration de PUMA avec Modibodi représente une innovation sur le marché des vêtements de sport, mais elle offre aux filles et aux femmes un choix de sous-vêtements qui facilitent l’activité à tout moment d’un cycle. De plus, cela laisse également entrevoir un changement important dans la vision culturelle de la menstruation dans le sport.»

La nouvelle collection révolutionnaire combine la technologie Activewear unique en instance de brevet de Modibodi avec l’expertise de classe mondiale de PUMA. Elle se compose de deux types de vêtements de sport qui intègrent le meilleur de l’innovation: des leggings et des slips, les deux étant disponibles en deux couleurs, aubergine et noir.

Après le lancement de leur première gamme de sous-vêtements menstruels étanches en mai dernier, il s’agit de la deuxième création de la solide collaboration PUMA et Modibodi.

« La moitié des filles disent que l’utilisation de produits menstruels jetables comme les serviettes hygiéniques et les tampons lors de la pratique d’un sport ou d’un exercice physique provoque de l’inconfort. Dès lors, nous avons pensé qu’il était temps d’élaborer une collection de vêtements de sport spécifiques étanches rendant plus confortable et plus aisée que jamais la pratique d’un sport pendant les règles, tout en offrant une protection parfaite aux athlètes», déclare Erin Longin, directrice mondiale course et entraînement chez PUMA.

La collection de vêtements de sport PUMA et Modibodi est disponible dans certains magasins et en ligne aux adresses modibodi.com et puma.com.

Pour regarder le Period Pep Talk avec Tiana Penitani, star de la NRLW, cliquer ICI.

PUMA

PUMA est l’une des plus grandes marques de sport au monde. La Société conçoit, développe et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires performants. Depuis plus de 70 ans, PUMA promeut sans relâche le sport et la culture en créant des produits parfaitement adaptés pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits performants et de lifestyle inspirés du sport dans des disciplines telles que le football, la course et la musculation, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques renommés pour apporter des influences sportives dans la culture et la mode de rue. Le groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La Société distribue ses produits dans plus de 120 pays et emploie environ 14 000 personnes dans le monde. Son siège social est situé à Herzogenaurach (Allemagne).

MODIBODI

Depuis sa fondation en 2013, Modibodi® n’a qu’un seul objectif: faire en sorte que changer le monde soit aussi simple que de changer de sous-vêtements. Ses fondateurs ignoraient alors qu’en même temps ils allaient changer la vie de leurs clients et clientes.

Des vêtements qui changent la vie: voilà ce qui revient sans cesse dans la bouche des clients de Modibodi. Tissés dans l’ADN de la marque, ces mots sont au cœur de toutes les activités de la Société. Modibodi s’est fait un nom dans le monde entier en concevant des vêtements qui donnent confiance, rendent sûr(e) de soi, changent la vie tout en préservant la planète. Face à la question des règles, de l’incontinence et autres fuites corporelles, Modibodi® offre du confort et promeut les débats et les initiatives qui permettent à tous de vivre plus confortablement, tels qu’ils sont.

Modibodi élabore ses articles avec empathie et offre une alternative durable aux produits jetables. La Société utilise une innovation exclusive et une technologie brevetée pour s’assurer que chacun de ses articles sera leader sur le marché et évitera à des milliards de produits d’hygiène jetables à usage unique de finir à la décharge.

*Source: « PUMA and Modibodi® Global Survey into Girls Leaving Sport»: Enquête auprès de 1 000 filles et femmes dans le monde sur l’impact de la menstruation en relation avec le sport, son impact psychologique sur leurs performances, et sur le niveau de soutien reçus de la part des entraîneurs, des écoles et de la technologie des produits. Pays: Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Royaume-Uni, Europe.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.