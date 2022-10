Am Ball bleiben: PUMA und Modibodi® führen „Period Pep Talks“ ein, um Frauen und Mädchen im Sport zu halten

For the launch of our PUMA x Modibodi period activewear, we held an open conversation with rugby league player @tianapenitani, around the current state of play for periods and sport. #puma #pumaXmodibodi #modibodi (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Das globale Sportunternehmen PUMA und die Bekleidungsmarke Modibodi® haben eine Reihe von „Period Pep Talks“ mit Weltklasse-Athletinnen entwickelt, die Frauen und Mädchen ermutigen sollen, beim Sport zu bleiben.

Im Rahmen der Period Pep Talk-Kampagne haben PUMA und Modibodi eine revolutionäre neue, zum Patent angemeldete Period Activewear-Kollektion entworfen. Das neue Sortiment, das im Oktober dieses Jahres auf den Markt kommt, soll Frauen, Mädchen und Menschen mit Menstruationsbeschwerden dabei helfen, sich während ihrer Periode beim Sport und in der Freizeit wohl und sicher zu fühlen.

Die Period Pep Talks sind eine Reaktion auf einen weltweit in Auftrag gegebenen Bericht*, der aufdeckte, dass jedes zweite Mädchen wegen ihrer Periode mit dem Sport aufhört. In den Gesprächen wenden sich Weltklasse-Athletinnen wie NRLW-Star Tiana Penitani, die europäische Sprinterin Jodie Williams und die ehemalige Profi-Rennfahrerin Naomi Schiff direkt an junge Mädchen und Teenager, die überlegen, ihren geliebten Sport aufgrund von Pubertät und Menstruation aufzugeben. Die Athletinnen teilen ihre eigenen Geschichten und Erfahrungen, um Mädchen zu ermutigen, am Ball zu bleiben.

„ Die Daten aus unserem globalen Bericht vom Mai 2022 zeigen, dass Frauen und Mädchen der Meinung sind, die Periode in der Sportwelt müsse offener diskutiert werden. Deshalb sind wir stolz darauf, gemeinsam mit PUMA die Period Pep Talks ins Leben zu rufen und mit den Athletinnen zusammenzuarbeiten, um dieses Thema in unser globales Bewusstsein zu rücken“, erklärt Sarah Forde, Modibodi Head of Sustainability and Public Affairs.

PUMA-Athletin Jodie Williams ergänzt: „ Ich denke, dass es für Sportlerinnen wichtig ist, ihre Geschichten zu teilen und so offen wie möglich zu sein, um die Herausforderungen der Menstruation während des Wettkampfs zu entstigmatisieren. Dies ist ein globales Problem, und wir alle müssen uns zu Wort melden, um das Tabu zu brechen. Die PUMA x Modibodi Period Pep Talks stellen eine großartige Möglichkeit dar, mit Mädchen in Kontakt zu treten, die darüber nachdenken, mit dem Sport aufzuhören, und die Menstruation zu einem normalen Thema zu machen. Wir müssen gegen das Stigma angehen, dass Frauen während ihrer Periode oder bei einer Inkontinenz nicht aktiv sein können.“

PUMA-Athletin Tiana Penitani kommentiert: „ Ich weiß noch, wie ich in die Pubertät kam und es so schwer fand, Rugby zu spielen. Sperrige Binden, unbequeme Tampons und die monatliche Angst auszulaufen machten mich beim Spielen wirklich nervös. Was ich an der neuen PUMA x Modibodi Activewear so toll finde, ist die Tatsache, dass sie den Körper während der Menstruation und in der Bewegung unterstützt, sodass man ohne Angst vor Auslaufen oder der Unbequemlichkeit von Einwegartikeln spielen kann. Es ist so befreiend!“

PUMA-Athletin Naomi Schiff sagt: „ Es ist eine Schande, dass das Stigma rund um die Periode Mädchen davon abhält, Sport zu treiben. Die Zusammenarbeit von PUMA und Modibodi bringt nicht nur Innovationen auf den Markt für Activewear, sondern gibt uns Mädchen und Frauen auch tragbare Optionen an die Hand, die es einfacher machen, zu jedem Zeitpunkt des Zyklus aktiv zu sein. Sie eröffnet zudem die Chance für einen bedeutenden Wandel in der kulturellen Diskussion über die Wahrnehmung von Zeiten im Sport.“

Die bahnbrechende Kollektion kombiniert Modibodis einzigartige, zum Patent angemeldete Activewear-Technologie mit der Weltklasse-Expertise von PUMA. Das höchst innovative Design der Kollektion beinhaltet zwei Activewear-Modelle: Leggings und Radlerhosen. Beide Modelle sind in den Farben Aubergine und Schwarz erhältlich.

Dies ist der zweite Teil der Zusammenarbeit von PUMA und Modibodi, nachdem sie im Mai dieses Jahres ihr erstes gemeinsames Sortiment an periodengerechter und auslaufsicherer Unterwäsche auf den Markt gebracht haben.

„ Angesichts der Tatsache, dass sich 50 Prozent der Mädchen beim Sport oder bei körperlicher Betätigung durch Einwegprodukte wie Binden und Tampons eingeschränkt und unwohl fühlen, war es uns wichtig, eine auslaufsichere Sportbekleidung zu entwickeln, die das Sporttreiben während der Periode komfortabler, geschützter und sicherer denn je macht“, so Erin Longin, Global Director Running and Training Business Unit bei PUMA.

Die PUMA x Modibodi Activewear-Kollektion ist in ausgewählten Geschäften sowie online unter modibodi.com und puma.com.

Um den Period Pep Talk mit NRLW-Star Tiana Penitani zu erleben, klicken Sie bitte HIER.

PUMA

PUMA gehört zu den weltweit führenden Sportmarken und entwirft, entwickelt, vertreibt und vermarktet Schuhe, Bekleidung und Accessoires. PUMA bringt Sport und Kultur seit mehr als 70 Jahren durch die Entwicklung schneller Produkte für die schnellsten Athleten der Welt unaufhaltsam voran. PUMA bietet von Performance und Sport inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. In Zusammenarbeit mit renommierten Designern und Marken überträgt PUMA sportliche Einflüsse auf die Straßenkultur und die Mode. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern, beschäftigt weltweit etwa 14.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland.

MODIBODI

Seit 2013 hat Modibodi® nur ein Ziel: Die Welt zu verändern, sollte so einfach sein wie das Wechseln von Unterwäsche. Was das Unternehmen damals nicht wusste, war dass es auf diese Weise das Leben seiner Kundinnen verändern würde.

„Lebensverändernd“ ist der häufigste Begriff, mit dem Kundinnen Produkte von Modibodi beschreiben. Es ist eine Sprache, die in die DNA der Marke eingewoben ist und fest im Zentrum ihres Handelns steht. Modibodi® hat sich weltweit einen Namen mit seinem Design gemacht: Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit vermittelnde, nachhaltige und lebensverändernde Kleidung. Die Marke bietet Komfort bei Menstruation, Inkontinenz und Auslaufen und setzt sich für Gespräche und Initiativen ein, die es den Menschen ermöglichen, ein besseres Leben zu führen.

Modibodi wurde mit Einfühlungsvermögen entwickelt und bietet eine nachhaltige Lösung für Einwegprodukte. Es nutzt firmeneigene Innovationen und patentierte Technologien, um sicherzustellen, dass jedes einzelne seiner Designs marktführend ist und Milliarden von Einweg-Hygieneprodukten davor bewahrt werden, auf der Mülldeponie zu landen.

*Quelle: Globale Umfrage von PUMA und Modibodi® zum Ausstieg von Mädchen aus dem Sport: Ein Umfrage unter 1000 Mädchen und Frauen in aller Welt, die sich mit den Auswirkungen der Periode auf ihre Beziehung zum Sport, den psychologischen Auswirkungen auf die Leistung sowie mit dem Grad der Unterstützung durch Trainer, Schulunterricht und Technologien für Sportprodukte befasst. Länder: Australien, Neuseeland, USA, Vereinigtes Königreich, Europa.

