Megaport和Zenlayer建立策略合作夥伴關係，將聯合業務版圖拓展至全球50多個國家

澳洲布里斯本--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的網路即服務(NaaS)供應商Megaport Limited (ASX: MP1) (Megaport)與全球領先的邊緣雲服務提供者Zenlayer達成策略合作，將他們的網路全球覆蓋範圍擴大至六大洲的800多處地點，供共同客戶使用。此次合作拓展了Zenlayer在已開發市場的覆蓋範圍，並將產品擴展至新興市場的Megaport客戶。

Megaport執行長Vincent English表示：「Megaport與Zenlayer的策略合作關係使我們的客戶比以往任何時候都能更容易地使用隨選自訂的專有連接來為他們在世界任何地方的雲端網路提供動力。無論他們部署的是混合雲和/或多雲，還是將SD-WAN連接至雲端，Megaport的客戶如今都可以透過使用我們的NaaS解決方案和Zenlayer的基礎架構即服務(IaaS)產品組合，安全地連接包括東南亞和南美在內的新市場的任務關鍵型IT服務。」

Zenlayer創辦人兼執行長Joe Zhu解釋道：「Megaport擁有廣泛的雲端入口和大規模資料中心整合服務，將這些納入Zenlayer的全球網路，可以使我們的客戶擁有更多選擇，取得當今數位領先企業所需的創新和可擴充IaaS解決方案的隨選專有連接。合作後，我們的全球專用軟體定義網路(SDN)現已成為世界上最大的SDN之一。」

Megaport和Zenlayer的客戶可以享受以下益處：

改進網路效能，減少抖動和延遲。

與網路費率相比，降低雲端出口到雲端入口的費用。

提供支援分支位置、資料中心、雲端供應商和IT服務之間互聯的點選式網路佈建，而且沒有任何硬體要求。

即時佈建虛擬網路基礎架構和互聯。

透過Megaport和Zenlayer的聯合業務版圖，獲得通達800多個資料中心的安全、專有混合雲和多雲連接。

隨選連接至世界領先的雲端，如阿里雲、AWS、Google Cloud、Microsoft Azure、IBM Cloud、Oracle Cloud和Salesforce。

Megaport和Zenlayer的客戶如今還可以享用這兩家公司的全套企業服務，包括Megaport Cloud Router虛擬雲路由服務、能改善SD-WAN連接的Megaport Virtual Edge網路功能虛擬化代管服務、Zenlayer的Bare Metal Cloud隨選邊緣運算服務和即時加速全球應用的Zenlayer Global Accelerator (ZGA)點選式服務。

關於Megaport

Megaport是一家網路即服務(NaaS)解決方案的領導廠商。該公司的全球軟體定義網路(SDN)能幫助企業透過易於使用的入口網站或開放式API快速將他們的網路連接至服務。與傳統的網路解決方案相比，Megaport可以提供靈活的網路功能，降低營運成本，加快進入市場的速度。Megaport與全球頂級雲端服務提供者合作，其中包括AWS、Microsoft Azure、Google Cloud，以及全球首屈一指的資料中心營運商、系統整合商和代管服務提供者。Megaport已獲得ISO/IEC 27001認證。

關於Zenlayer

Zenlayer (www.zenlayer.com)是一家全球邊緣雲服務提供者，透過由270多個網路連接點(PoP)組成的龐大網路提供隨選連接服務，在東南亞、印度、中國和南美等快速成長的新興市場擁有專長。企業利用Zenlayer的全球邊緣雲平臺，透過超低延遲的全球隨選連接服務為其使用者即時改善數位體驗。

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