Megaport和Zenlayer建立战略合作伙伴关系，将联合业务版图拓展至全球50多个国家

澳大利亚布里斯班--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的网络即服务(NaaS)提供商Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport")与全球领先的边缘云服务提供商Zenlayer达成战略合作，将他们的网络全球覆盖范围扩大至六大洲的800多处地点，供共同客户使用。此次合作拓展了Zenlayer在发达市场的覆盖范围，并将产品扩展至新兴市场的Megaport客户。

Megaport首席执行官Vincent English表示：“Megaport与Zenlayer的战略合作关系使我们的客户比以往任何时候都能更容易地使用按需定制的专有连接来为他们在世界任何地方的云网络提供动力。无论他们部署的是混合和/或多云，还是将SD-WAN连接至云端，Megaport的客户如今都可以通过使用我们的NaaS解决方案和Zenlayer的基础设施即服务(IaaS)的产品组合，安全地连接包括东南亚和南美在内的新市场的任务关键型IT服务。”

Zenlayer创始人兼首席执行官Joe Zhu解释道：“Megaport拥有广泛的云入口和大规模数据中心集成服务，将这些纳入Zenlayer的全球网络，可以使我们的客户拥有更多选择，获取当今数字领先企业所需的创新和可扩展IaaS解决方案的定制型专有连接。合作后，我们的全球专用软件定义网络(SDN)现已成为世界上最大的SDN之一。”

Megaport和Zenlayer的客户可以享受以下益处：

改进网络性能，减少抖动和延迟。

与互联网费率相比，降低云出口到云入口的费用。

提供支持分支位置、数据中心、云提供商和IT服务之间互联的点选式网络配置，而且没有任何硬件要求。

实时配置虚拟网络基础设施和互联。

通过Megaport和Zenlayer的联合业务版图，获取通达800多个数据中心的安全、专有混合云和多云连接。

按需连接至世界领先的云，如阿里云、AWS、谷歌云、微软Azure、IBM云、Oracle云和Salesforce。

Megaport和Zenlayer的客户如今还可以享用这两家公司的全套企业服务，包括Megaport Cloud Router虚拟云路由服务、能改善SD-WAN连接的Megaport Virtual Edge网络功能虚拟化托管服务、Zenlayer的Bare Metal Cloud按需边缘计算服务和即时加速全球应用的Zenlayer Global Accelerator (ZGA)点选式服务。

关于Megaport

Megaport是一家网络即服务(NaaS)解决方案的领先供应商。该公司的全球软件定义网络(SDN)能帮助企业通过易于使用的门户或开放式API快速将他们的网络连接至服务。与传统的网络解决方案相比，Megaport可以提供灵活的网络功能，降低运营成本，加快进入市场的速度。Megaport与全球顶级云服务提供商合作，其中包括AWS、微软Azure、谷歌云，以及全球首屈一指的数据中心运营商、系统集成商和托管服务提供商。Megaport已获得ISO/IEC 27001认证。

关于Zenlayer

Zenlayer (www.zenlayer.com)是一家全球边缘云服务提供商，通过由270多个接入点(PoP)组成的庞大网络提供按需连接服务，在东南亚、印度、中国和南美等快速增长的新兴市场拥有专长。企业利用Zenlayer的全球边缘云平台，通过超低延迟的全球按需连接服务为其用户即时改善数字体验。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。