Megaport e Zenlayer anunciam parceria estratégica para estender seu alcance mundial conjunto a mais de 50 países

BRISBANE, Austrália--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), líder mundial na provisão de Network as a Service (NaaS), e Zenlayer, líder mundial na provisão de serviços em nuvem de borda, formalizaram uma parceria estratégica para expandir o alcance mundial de suas redes a mais de 800 locais nos seis continentes para seus clientes em comum. Esta oferta conjunta enriquece a cobertura da Zenlayer em mercados desenvolvidos e estende a oferta aos clientes da Megaport em mercados emergentes.

"A parceria estratégica da Megaport com a Zenlayer torna mais fácil do que nunca a nossos clientes o uso de conectividade privada sob demanda para alimentar sua rede em nuvem em qualquer lugar do mundo", disse Vincent English, diretor executivo da Megaport. "Estejam eles com implantação híbrida e/ou em várias nuvens ou fazendo a ponte de SD-WAN à nuvem, os clientes da Megaport agora podem conectar com segurança serviços de TI críticos à missão em novos mercados, incluindo os do Sudeste Asiático e da América do Sul, com uso de uma combinação de nossas soluções NaaS e ofertas de infraestrutura como serviço (IaaS) da Zenlayer."

"Acrescentar a extensa integração da Megaport com rampas de acesso à nuvem e o amplo alcance de centrais de dados à rede mundial da Zenlayer oferece a nossos clientes maior escolha em conectividade privada sob demanda para soluções de IaaS inovadoras e escalonáveis exigidas pelas empresas com liderança digital de hoje", explicou Joe Zhu, diretor executivo e fundador da Zenlayer. "Juntas, nossas redes mundiais e privadas definidas por software (SDNs) formam agora uma das maiores SDNs do mundo."

Os clientes da Megaport e da Zenlayer podem desfrutar dos seguintes benefícios:

Desempenho de rede aprimorado com flutuação de fase e latência reduzidas.

Custos de saída de nuvem reduzidos para rampas de acesso à nuvem em comparação com as taxas de internet.

Provisionamento de rede ao apontar e clicar a fim de oferecer suporte à interconexão entre filiais, centrais de dados, provedores de nuvem e serviços de TI sem nenhum requisito de hardware.

Provisionamento em tempo real de infraestrutura de rede virtual e interconexões.

Conexões seguras e privadas de nuvem híbrida e várias nuvens a mais de 800 centrais de dados habilitadas via Megaport e a cobertura combinada da Zenlayer.

Conectividade privada sob demanda às principais nuvens do mundo, como Alibaba Cloud, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud e Salesforce.

Os clientes da Megaport e da Zenlayer também podem aproveitar agora o conjunto completo de serviços corporativos das empresas, incluindo o Megaport Cloud Router, um serviço de roteamento virtual em nuvem, o Megaport Virtual Edge, um serviço de hospedagem NFV que melhora a conectividade SD-WAN, o Bare Metal Cloud da Zenlayer, um serviço de computação de borda sob demanda e o Zenlayer Global Accelerator (ZGA), um serviço de apontar e clicar para acelerar instantaneamente aplicativos a nível mundial.

Sobre a Megaport

A Megaport é líder no fornecimento de soluções de Network as a Service (NaaS). A Rede Definida por Software (SDN) mundial da empresa ajuda as empresas a conectarem com rapidez sua rede aos serviços através de um portal fácil de usar ou de nossa API aberta. A Megaport oferece recursos de rede ágeis que reduzem custos operacionais e aumentam a velocidade de entrada no mercado em comparação com as soluções de rede tradicionais. A Megaport faz parceria com os principais provedores de serviços em nuvem do mundo, incluindo AWS, Microsoft Azure e Google Cloud, bem como com os maiores operadores de centrais de dados, integradores de sistemas e provedores de serviços gerenciados do mundo. A Megaport é uma empresa certificada pela ISO/IEC 27001.

Sobre a Zenlayer

Zenlayer (www.zenlayer.com), provedor mundial de serviços em nuvem de borda, oferece conectividade sob demanda mediante sua vasta rede de mais de 270 PoPs, com experiência em mercados emergentes em rápido crescimento, como Sudeste Asiático, Índia, China e América do Sul. As empresas utilizam a plataforma mundial de nuvem de borda da Zenlayer para aprimorar instantaneamente as experiências digitais de seus usuários com latência ultrabaixa e conectividade mundial sob demanda.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.