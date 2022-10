Megaport et Zenlayer annoncent une alliance stratégique pour étendre leur portée mondiale combinée à plus de 50 pays

BRISBANE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de réseau en tant que service (NaaS), et Zenlayer, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services cloud en périphérie, annoncent avoir conclu une alliance stratégique pour étendre la portée mondiale de leurs réseaux à leurs clients communs sur plus de 800 sites et six continents. Cette offre conjointe vient enrichir la couverture de Zenlayer sur les marchés développés et étendre l'offre aux clients de Megaport sur les marchés émergents.

« Grâce à l’alliance stratégique de Megaport avec Zenlayer, nos clients peuvent utiliser en toute simplicité une connectivité privée à la demande pour alimenter leur réseau cloud partout dans le monde », déclare Vincent English, PDG de Megaport. « Qu'il s'agisse de déployer un cloud hybride et/ou multicloud ou de se connecter au cloud via un SD-WAN, les clients de Megaport peuvent désormais connecter en toute sécurité des services informatiques essentiels sur de nouveaux marchés, en particulier ceux d'Asie du Sud-Est et d'Amérique du Sud, en combinant nos solutions NaaS avec les offres d'infrastructure en tant que service (IaaS) de Zenlayer. »

« En ajoutant au réseau mondial de Zenlayer l'intégration étendue de Megaport avec les rampes d'accès au cloud et la vaste portée de ses centres de données, nos clients accèderont à un choix plus large de connectivité privée à la demande pour répondre aux besoins de solutions IaaS innovantes et évolutives des principales entreprises numériques d'aujourd'hui », déclare Joe Zhu, PDG et fondateur de Zenlayer. « Ensemble, nos réseaux privés mondiaux définis par logiciel (SDN) forment désormais l'un des plus grands SDN au monde. »

Les clients de Megaport et de Zenlayer peuvent bénéficier des avantages suivants :

Une amélioration de la performance du réseau grâce à une réduction de la gigue et de la latence.

Une réduction des coûts de sortie du cloud vers les rampes d’accès au cloud par rapport aux tarifs Internet.

Une configuration de réseau par pointer-cliquer prenant en charge l’interconnexion entre les succursales, les centres de données, les fournisseurs de cloud et les services TI, sans aucune exigence matérielle.

Un approvisionnement en temps réel de l’infrastructure réseau virtuelle et des interconnexions.

Un cloud hybride privé et sécurisé et des connexions multicloud à plus de 800 centres de données actifs via les réseaux combinés de Megaport et de Zenlayer.

Une connectivité privée à la demande aux principaux clouds internationaux tels qu'Alibaba Cloud, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud et Salesforce.

Les clients de Megaport et de Zenlayer peuvent également désormais profiter de leurs gammes complètes de services aux entreprises respectives, notamment de Megaport Cloud Router, un service de routage virtuel dans le cloud, de Megaport Virtual Edge, un service d'hébergement NFV permettant d’améliorer l’efficacité du SD-WAN, du Bare Metal Cloud de Zenlayer, un service informatique de pointe à la demande et de Zenlayer Global Accelerator (ZGA), une interface pointer-cliquer destinée à accélérer instantanément les applications dans le monde entier.

À propos de Megaport

Megaport est l'un des principaux fournisseurs de solutions de réseau en tant que service (Network as a Service, NaaS). Le réseau défini par logiciel (Software Defined Network, SDN) mondial de la société aide les entreprises à connecter rapidement leur réseau aux services via un portail convivial ou notre API ouverte. Megaport offre des capacités de réseau agiles qui réduisent les frais d'exploitation et accélèrent la mise sur le marché par rapport aux solutions de réseau traditionnelles. Megaport est partenaire des fournisseurs de service cloud parmi les plus importants au monde, notamment AWS, Google Cloud et Microsoft Azure. Megaport s’est également associé aux plus importants opérateurs de centres de données, intégrateurs de systèmes et fournisseurs de services gérés au monde. Megaport est une société certifiée ISO/IEC 27001.

À propos de Zenlayer

Zenlayer (www.zenlayer.com), un fournisseur mondial de services cloud en périphérie, offre une connectivité à la demande via son vaste réseau de plus de 270 points de présence. L’entreprise possède une expérience étendue sur les marchés émergents à croissance rapide, en particulier l'Asie du Sud-Est, l'Inde, la Chine et l'Amérique du Sud. Les entreprises tirent parti de la plateforme cloud mondiale de périphérie de Zenlayer pour améliorer instantanément les expériences numériques de leurs utilisateurs avec une latence ultra-faible et une connectivité mondiale à la demande.

