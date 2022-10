Rebrandly riceve un investimento mirato alla crescita da parte di Five Elms Capital

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--In data odierna, la piattaforma di gestione dei link brandizzati Rebrandly ha annunciato l'investimento da parte della società di growth equity Five Elms Capital. L'investimento servirà a far crescere il team e a rilasciare ulteriori prodotti e funzionalità per ottimizzare le prestazioni dei contenuti.

Rebrandly consente agli utenti di personalizzare, condividere e misurare le prestazioni dei link attraverso una piattaforma sicura e facile da usare. La suite di strumenti proprietari di Rebrandly non solo accorcia i link lunghi, ma consente agli utenti di sfruttare il proprio nome o marchio all'interno del testo, promuovendo un tasso di clic più elevato e riducendo la probabilità che i motori di ricerca o le piattaforme sociali blocchino i link. Inoltre, gli utenti possono facilmente reindirizzare, rivedere o rimuovere i contenuti collegati senza modificare il testo originale. Questa combinazione di fiducia del marchio, analisi privata, sicurezza potente (Rebrandly è l'unica piattaforma SaaS per la gestione dei link a ottenere la conformità SOC2) e facilità di modifica rende Rebrandly la piattaforma di gestione dei link leader del mercato, secondo G2.

"Rebrandly cambia il concetto di gestione dei link da parte delle aziende, fornendo una soluzione unica che crea un vantaggio competitivo per i clienti", ha dichiarato Thomas Kershisnik, Managing Director di Five Elms Capital. "Siamo entusiasti di collaborare con Rebrandly in quanto è un'azienda con una combinazione rara di crescita orientata al prodotto, differenziazione delle funzionalità proprietarie, altissima soddisfazione dei clienti, dominio del mercato e un team forte dedicato all'innovazione che porterà a un successo e a una scalabilità continui".

Oltre all'investimento, l'azienda ha nominato Carla Bourque, Operating Advisor di Five Elms, quale CEO. Con oltre 20 anni di esperienza di leadership commerciale nel settore B2B SaaS, Bourque possiede una solida esperienza nella valorizzazione di aziende globali al fine di raggiungere risultati significativi. Ha ricoperto ruoli di leadership esecutiva presso Nielsen, SimilarWeb e Buddy Media (Salesforce) ed è stata membro del Consiglio di amministrazione delle società di portafoglio di Five Elms, Playvox e Outfit (recentemente acquisita da Smartsheet). Il fondatore ed ex CEO di Rebrandly, Davide De Guz, resterà nell'azienda, assumendo un ruolo di leadership nel campo dell'innovazione e contribuendo alla definizione della roadmap di nuovi prodotti e servizi.

"I link sono i collegamenti essenziali tra le persone e le esperienze; servono da tramite per l'e-commerce, i contenuti, i pagamenti, i dati, le app e la condivisione sociale. Ogni giorno viene generato un volume enorme di link, che cresce in modo esponenziale con il passaggio da un web centralizzato a uno decentralizzato, in cui gli utenti desiderano un migliore controllo della propria vita digitale", ha dichiarato Bourque. Rebrandly è in una posizione unica per soddisfare questa domanda e superare gli operatori tradizionali del settore". La piattaforma di gestione dei link brandizzati leader di mercato dell'azienda offre prestazioni, sicurezza, valore e risultati superiori. Sono entusiasta di lavorare con il team di Rebrandly per continuare a dominare l'attuale mercato della gestione dei link e tutti i mercati futuri in cui entreremo, con il contributo di Five Elm".

Con questo investimento, Five Elms contribuirà all'espansione di Rebrandly negli Stati Uniti e a livello internazionale, incrementando la quota di mercato della suite di soluzioni di gestione dei link leader del settore di Rebrandly. Dalla sua creazione nel 2006, Five Elms ha collaborato con successo con oltre 50 aziende di software che operano in 16 diversi paesi.

Per maggiori informazioni su Rebrandly, visitare il sito https://www.rebrandly.com. Per ulteriori informazioni su Five Elms, vsitare il sito https://www.fiveelms.com.

Informazioni su Rebrandly

Rebrandly è una piattaforma di gestione dei link che consente agli utenti di brandizzare, analizzare e condividere in modo sicuro gli URL personalizzati attraverso una suite di soluzioni innovative nel settore. Rebrandly aumenta la notorietà del brand, migliora i tassi di conversione e traccia privatamente analisi avanzate, aiutando i creatori di tutte le dimensioni a gestire e misurare in modo sicuro le prestazioni dei loro contenuti. Fondata nel 2015, Rebrandly serve decine di migliaia di organizzazioni in tutto il mondo, tra cui Delta Airlines, Land Rover e Zillow. L'azienda ha sede negli Stati Uniti, con uffici in Italia, Irlanda, India, Moldavia e Filippine.

Informazioni su Five Elms

Five Elms Capital è un investitore leader nella crescita di aziende di software di livello mondiale che sono apprezzate dagli utenti. Five Elms fornisce capitale e risorse per aiutare le aziende ad accelerare la crescita e a consolidare ulteriormente il loro ruolo di leader del settore. Five Elms ha sedi in Nord America e in Europa e investe nelle migliori piattaforme software a livello globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.