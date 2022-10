Fujirebio Europe ontvangt distributierechten om PreCursor-M+ methylatiespecifieke moleculaire test van Self-screen op de markt te brengen, een krachtige oplossing om vrouwen met een hoog risico op baarmoederhalskanker te identificeren

GENT, België en AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Fujirebio Europe en Self-screen B.V. kondigen vandaag een commerciële samenwerking aan rond de distributie van de PreCursor-M+ methylatiespecifieke moleculaire IVD-assay van Self-screen B.V. De test is bedoeld voor de kwalitatieve detectie van verhoogde methylatieniveaus van biomarkers voor baarmoederhalskanker en kan worden gebruikt als een triage-vervolgtest van humaan papillomavirus (HPV)-positieve vrouwen en vrouwen met ASCUS/LSIL-cytologieresultaten. Het vormt een aanvulling op Fujirebio's HPV-specifieke moleculaire testportfolio.

Elk jaar sterven wereldwijd meer dan 340.000 vrouwen aan baarmoederhalskanker1, ook al is het een ziekte die te voorkomen is. Wereldwijde inspanningen om baarmoederhalskanker uit te bannen richten zich op het uitbreiden van de dekkingsgraad van HPV-vaccinatie en het verbeteren van de screening op baarmoederhalskanker. Binnen (primaire HPV-)screeningprogramma's is het echter niet mogelijk om binnen de positief geteste vrouwen duidelijk onderscheid te maken tussen degenen met aanhoudende en voortschrijdende baarmoederhalsziekte en degenen bij wie de ziekte mogelijk aan het verbeteren is.De PreCursor-M+ methylatiespecifieke moleculaire test is aangetoond als een gevoelige vervolgtest om HPV-positieve vrouwen met voortschrijdende baarmoederhalsziekte te identificeren die direct colposcopie of andere vervolgprocedures nodig hebben2,3.

" Fujirebio heeft een lange traditie in HPV-tests en het was belangrijk voor ons om onze vele klanten nieuwe en aanvullende testoplossingen te bieden," aldus Christiaan De Wilde, CEO Fujirebio Europe. " De methylatietest van Self-screen, een gerespecteerde pionier in handige en krachtige HPV-testoplossingen, is een perfect voorbeeld van het snel voldoen aan de vraag van de klant met marktleidende oplossingen en strategische partnerschappen."

" We zijn erg verheugd dat Fujirebio met ons samenwerkt voor het verzorgen van een transitie naar nog steeds noodzakelijke effectieve innovaties. Onze beide bedrijven delen een lange geschiedenis in HPV-diagnostiek, dus deze samenwerking versterkt onze gezamenlijke ambities op dit gebied," verklaart Michelle Meijer, Chief Commercial Officer bij Self-screen B.V. " Onze methylatietest kan triage verbeteren met aanzienlijk minder verwijzingen naar de gynaecoloog en onnodige behandelingen, en is compatibel met laboratorium- en patiëntvriendelijke procedures zoals zelfafname."

De PreCursor-M+ test is gevalideerd voor zowel monsters genomen door artsen als monsters afgenomen door vrouwen (zelfafname), wat het testproces grotendeels kan optimaliseren en de deelname aan screeningsprogramma's en follow-up kan verhogen. Neem contact op met Fujirebio voor meer informatie over de lokale beschikbaarheid van de test.

Over Self-screen B.V.

Self-screen B.V. heeft een lange geschiedenis en staat van dienst in translationeel HPV-gerelateerd onderzoek, testontwikkeling en -commercialisering. Momenteel richt het bedrijf zich voornamelijk op (pre-)screening en preventie van baarmoederhalskanker ter ondersteuning van volledige moleculaire cervicale screening en om de clinicus te helpen bij de behandeling van vrouwen met hoogwaardige cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) met twee klinisch gevalideerde IVD-assays, de HPV -Risk-Assay en de PreCursor-M+ test, voor respectievelijk screening en triage.

De R&D-pijplijn van Self-screen richt zich op de uitbreiding van zijn tests naar andere soorten monsters, zoals zelf afgenomen cervicale vaginale monsters of urine, op verschillende platforms en voor de detectie van andere soorten kanker.

Over Fujirebio

Fujirebio is een wereldleider op het gebied van hoogwaardige IVD-tests. Het bedrijf heeft meer dan 50 jaar ervaring in de conceptie, ontwikkeling, productie en wereldwijde commercialisering van robuuste IVD-producten.

Fujirebio heeft een lange traditie in het ontwikkelen van hoogwaardige routinematige en werkelijk nieuwe biomarkers. De IVD-productlijnen omvatten het bereik van gespecialiseerde handmatige en geautomatiseerde tests tot volledig geautomatiseerde routinematige klinische laboratoriumtestoplossingen voor een verscheidenheid aan ziektetoestanden.

De wereldwijde aanwezigheid van het bedrijf omvat kantoren in de Verenigde Staten, Latijns-Amerika, Europa en Azië, evenals een uitgebreid internationaal distributienetwerk.

Referenties:

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer Kremer WW, Steenbergen RDM, Heideman DAM, Kenter GG, Meijer CJLM. The use of host cell DNA methylation analysis in the detection and management of women with advanced cervical intraepithelial neoplasia: a review. BJOG 2021;128:504-514 Bonde J. et al. Int. J. Cancer. 2021;148:396-405. Methylation markers FAM19A4 and miR124-2 as triage strategy for primary human papillomavirus screen positive women: A large European multicenter study.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.