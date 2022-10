GAND, Belgique et AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Fujirebio Europe reçoit des droits de distribution pour la mise sur le marché du test moléculaire PreCursor-M+ spécifique à la méthylation de Self-screen, une solution puissante pour identifier les femmes présentant un risque élevé de cancer du col de l'utérus

Fujirebio Europe et Self-screen B.V. annoncent aujourd'hui une collaboration commerciale portant sur la distribution du test DIV moléculaire PreCursor-M+ spécifique à la méthylation de Self-screen B.V. Le test est destiné à la détection qualitative de niveaux élevés de méthylation dans les biomarqueurs du cancer de l'utérus et pourrait être utilisé en tant que test de suivi de triage de femmes positives au papillomavirus humain (PVH) et de femmes avec des résultats cytologiques ASCUS/LSIL. Le test vient compléter le portefeuille de tests moléculaires spécifiques au PVH e Fujirebio.

Chaque année, plus de 340 000 femmes dans le monde meurent du cancer de l'utérus1, même s'il s'agit d'une maladie évitable. Des efforts mondiaux pour éliminer le cancer de l'utérus se concentrent sur l'élargissement de la couverture vaccinale du PVH et l'amélioration du dépistage du cancer de l'utérus. Toutefois, dans les programmes de dépistage (principalement du PVG), il n'est pas possible de distinguer clairement, au sein des femmes présentant des tests positifs, celles atteintes d'une maladie du col de l'utérus persistante et en progression, de celles dont la maladie pourrait régresser. Le test moléculaire PreCursor-M+ spécifique à la méthylation a été démontré comme un test de suivi sensible pour l'identification des femmes positives au PVH avec une maladie du col de l'utérus en progression ayant immédiatement besoin d'une colposcopie ou d'autres procédures de suivi2,3.

"Fujirebio jouit d'une expérience approfondie en matière de tests du PVH, et il était important pour nous de proposer des solutions à la fois nouvelles et complémentaires à nos nombreux clients", déclare Christiaan De Wilde, PDG de Fujirebio Europe . "Le test de méthylation de Self-screen, un pionnier reconnu dans les solutions puissantes et pratiques de tests PVH, est l'exemple parfait d'une réponse rapide à la demande grâce à des solutions inégalées sur le marché et des partenariats stratégiques."

"Nous sommes très heureux que Fujirebio collabore avec nous pour frayer la voie à des innovations efficaces encore très attendues. Nos deux entreprises partagent une longue histoire dans les diagnostics du PVH. Ce partenariat vient donc renforcer nos ambitions communes dans ce domaine", déclare Michelle Meijer, directrice commerciale, Self-screen B.V. "Notre test de méthylation peut améliorer le triage en réduisant considérablement le nombre de consultations chez un gynécologue et les traitements évitables, et il est compatible avec les procédures axées sur les laboratoires et les patientes, comme l'auto-échantillonnage."

Le test PreCursor-M+ est validé pour des échantillons prélevés par des médecins ainsi que pour des échantillons autoprélevés, ce qui peut considérablement optimiser le processus de test et augmenter les taux de participation à des programmes de dépistage et de suivi. Veuillez contacter Fujirebio pour plus d'informations sur la disponibilité locale du test.

À propos de Self-screen B.V.

Self-screen B.V. présente un bilan éprouvé dans la recherche translationnelle liée au PVH, et au développement et la mise sur le marché de tests. La société concentre actuellement ses efforts sur le dépistage et la prévention du (pré)cancer du col de l'utérus afin de soutenir un dépistage entièrement moléculaire et d'accompagner les médecins dans la prise en charge des femmes atteintes d'une néoplasie intra-épithéliale cervicale (CIN) de haut grade grâce à deux tests DIV cliniquement validés, le HPV-Risk-Assay et le PreCursor-M+, pour le dépistage et le triage, respectivement.

Le portefeuille de projets R&D de Self-screen porte sur l'extension de ses tests à d'autres types d'échantillons, comme les échantillons vagino-utérins autoprélevés ou l'urine, sur diverses plateformes et pour la détection d'autres types de cancer.

À propos de Fujirebio

Fujirebio est un leader mondial dans le domaine des tests de DIV de haute qualité. La société a plus de 50 années d’expérience cumulée dans la conception, le développement, la production et la mise sur le marché à l’échelle mondiale de produits de DIV robustes.

Fujirebio développe de longue date des biomarqueurs de routine et hautement novateurs de haute qualité. Sa gamme de produits DIV couvre aussi bien les tests manuels et automatisés spécialisés que les solutions de tests en laboratoire clinique de routine entièrement automatisées pour un large éventail d'états pathologiques.

Sa présence mondiale s'appuie sur des bureaux aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe et en Asie, ainsi que sur un vaste réseau de distribution internationale.

