Fujirebio Europe riceve i diritti di distribuzione per la commercializzazione del test molecolare PreCursor-M+ specifico per la metilazione di Self-screen, una soluzione potente per identificare le donne ad alto rischio di cancro al collo dell'utero

GENT, Belgio e AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Fujirebio Europe e Self-screen B.V. annunciano oggi una collaborazione commerciale per la distribuzione del test molecolare IVD specifico per la metilazione PreCursor-M+ di Self-screen B.V. Il test è destinato alla rilevazione qualitativa di elevati livelli di metilazione di biomarcatori del cancro cervicale e può essere utilizzato come test di triage di follow-up per le donne positive al papillomavirus umano (HPV) e per le donne con risultati citologici ASCUS/ LSIL. Questo test completa il portafoglio di test molecolari specifici per HPV di Fujirebio.

Ogni anno, più di 340.000 donne in tutto il mondo muoiono di cancro al collo dell'utero1, nonostante si tratti di una malattia prevenibile. Gli sforzi a livello globale per debellare il cancro al collo dell'utero si concentrano sull'espansione della copertura della vaccinazione contro l'HPV e sul miglioramento dello screening del cancro al collo dell'utero. Tuttavia, all'interno dei programmi di screening (primario dell'HPV) non è possibile fare una chiara distinzione tra le donne testate positivamente, quelle che presentano una malattia cervicale persistente e in progressione e quelle per le quali la malattia potrebbe regredire. Il test molecolare PreCursor-M+ specifico per la metilazione ha dimostrato essere un test di follow-up sensibile per identificare le donne HPV positive con malattia cervicale in progressione che necessitano direttamente di colposcopia o altre procedure di follow-up.2,3.

" Fujirebio vanta una lunga tradizione nel campo dei test HPV e per noi era importante apportare soluzioni nuove e complementari ai nostri numerosi clienti". dichiara Christiaan De Wilde, CEO di Fujirebio Europe " Il test di metilazione di Self-screen, un rinomato pioniere nelle soluzioni di test HPV pratiche e potenti, è un esempio perfetto della capacità di soddisfare rapidamente la domanda dei clienti con soluzioni di mercato avanzate e partnership strategiche".

" Siamo molto lieti che Fujirebio collabori con noi per la transizione verso innovazioni efficaci ancora necessarie. Entrambe le nostre aziende condividono una lunga storia nella diagnostica dell'HPV, quindi questa partnership rafforza le nostre ambizioni comuni in questo campo". afferma Michelle Meijer, Chief Commercial Officer di Self-screen B.V. " Il nostro test di metilazione può migliorare il triage, riducendo significativamente il numero di rinvii al ginecologo e di trattamenti non necessari, ed è compatibile con le procedure di laboratorio e con quelle più semplici per le pazienti, come l'autocampionamento".

Il test PreCursor-M+ è approvato sia per i campioni prelevati dai medici che per quelli raccolti dalle donne (autocampionamento), consentendo di ottimizzare ampiamente il processo di analisi e di aumentare i livelli di partecipazione ai programmi di screening e di follow-up. La invitiamo a contattare Fujirebio per ulteriori informazioni sulla disponibilità locale del test.

Informazioni su Self-screen B.V.

Self-screen B.V. ha una lunga storia e un'esperienza consolidata nella ricerca traslazionale sull'HPV, nello sviluppo e nella commercializzazione di test. Attualmente, l'azienda si concentra principalmente sullo screening e sulla prevenzione del (pre)cancro cervicale, per supportare lo screening cervicale molecolare completo e assistere il medico nella gestione delle donne con neoplasia intraepiteliale cervicale di alto grado (CIN) con due test IVD clinicamente validati, l'HPV-Risk-Assay e il test PreCursor-M+, rispettivamente per lo screening e il triage.

La pipeline di ricerca e sviluppo di Self-screen si concentra sull'estensione dei suoi test ad altri tipi di campioni, come i campioni cervico-vaginali auto-raccolti o le urine, su varie piattaforme e per la rilevazione di altri tipi di cancro.

Informazioni su Fujirebio

Fujirebio è leader mondiale nel campo dei test IVD di alta qualità. L'azienda vanta oltre 50 anni di esperienza nella concezione, nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione a livello mondiale di robusti prodotti IVD.

Fujirebio vanta una lunga tradizione nello sviluppo di biomarcatori di routine di alta qualità e di biomarcatori realmente innovativi. Le sue linee di prodotti IVD spaziano da test manuali e automatizzati specializzati a soluzioni completamente automatizzate per test clinici di routine che coprono una varietà di stati patologici.

La presenza globale comprende uffici negli Stati Uniti, in America Latina, Europa e Asia, oltre a una vasta rete di distribuzione internazionale.

