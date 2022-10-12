Andersen Global與冰島Lagastod簽署合作協定

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與冰島法律事務所Lagastod簽署合作協定，進而啟動了在斯堪的納維亞地區的進一步擴張。

Lagastod成立於1979年，由執行合夥人Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir領導，其12名合夥人組成的團隊在雷克雅維克經營業務，並與個人、家族、企業、金融機構和政府組織密切合作。該事務所專注於企業和競爭法、智慧財產權、訴訟和仲裁、財產法、稅務、購併、房地產、退休金和盡職調查。

Sveinbjörg表示：「我們的專業人員致力於提供最高水準的客製化解決方案和客戶服務。與Andersen Global志同道合的專業人士合作將進一步鞏固我們的業務，並彰顯事務所對滿足客戶需求的專注。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Lagastod的加入不僅可補強我們現有的成員和合作事務所，同時還提供了該地區寶貴的業務覆蓋範圍。該事務所致力於提供一流服務和管理的承諾可強化我們的全球平臺，並擴大我們在歐洲的業務。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾12,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾380個地點發展業務。

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