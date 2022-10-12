Andersen Global与冰岛Lagastod签署合作协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global通过与冰岛律所Lagastod签署合作协议，启动了在斯堪的纳维亚地区的进一步扩张。

Lagastod成立于1979年，由执行合伙人Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir执掌，其12名合伙人组成的团队在雷克雅未克开展业务，并与个人、家族、企业、金融机构和政府组织紧密合作。该律所专注于企业和竞争法、知识产权、诉讼和仲裁、财产法、税务、并购、房地产、养老金和尽职调查。

Sveinbjörg表示：“我们的专业人士致力于提供最高水准的定制式解决方案和客户服务。与Andersen Global志同道合的专业人士合作将进一步巩固我们的业务，并彰显律所对满足客户需求的专注。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Lagastod的加入不仅补充了我们现有的成员和合作律所，同时还提供了该地区宝贵的业务覆盖范围。律所致力于提供一流服务和管理的承诺巩固了我们的全球平台，并扩张了我们在欧洲的业务。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾12,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾380个地点开展业务。

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