Andersen Global signe un accord de collaboration avec la société islandaise Lagastod

Fondée en 1979, basée à Reykjavík et dirigée par Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, Lagastod travaille en étroite collaboration avec des particuliers, des familles, des entreprises, des établissements financiers et des organismes publics. Employant 12 salariés, le cabinet a pour spécialités le droit des sociétés et de la concurrence, la propriété intellectuelle, les contentieux et l'arbitrage, le droit des biens et le droit immobilier, la fiscalité, les fusions-acquisitions, les caisses de retraite et la vérification diligente.

« Nos spécialistes s'attellent à fournir des solutions personnalisées ainsi qu'un service du plus haut niveau aux clients » affirme S. B. Sveinbjörg. « Collaborer avec les professionnels d'Andersen Global, qui partagent les mêmes valeurs, renforcera notre cabinet et souligne notre dévouement en faveur des clients ».

« L'ajout de Lagastod complète non seulement notre portefeuille de cabinets partenaires, il fournit également une couverture précieuse dans la région » a déclaré Mark Vorsatz, Président-Directeur général d'Andersen Global. « L'engagement du cabinet à fournir un service et assurer une gestion de première qualité améliorera notre plateforme mondiale et étendra notre présence en Europe ».

Andersen Global est une association internationale de cabinets juridiquement distincts et indépendants réunissant des professionnels de la fiscalité et du droit. Fondé en 2013 par le cabinet américain Andersen Tax LLC, Andersen Global rassemble désormais plus de 12 000 professionnels répartis sur 380 sites à travers le monde.

