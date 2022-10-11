愛科農業基金會與伯恩應用科技大學啟動三年期專案

喬治亞州杜魯司--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--愛科農業基金會(AGCO Agriculture Foundation, AAF)是一家私人基金會，其願景是透過永續的農業發展預防和緩解饑餓。基金會今天宣布向伯恩應用科技大學（農業、森林和食品科學學院）捐贈19.5萬瑞士法郎。這筆捐款將用於支持一個三年期農場專案的實作。該專案的目標是在中歐涼爽潮濕的氣候下，利用輕型田間機器人推廣不整地的雜草控制方法。

該專案將重點關注結合小型機器人的非接觸式雜草控制方法，以提高作物生產的永續性，防止土壤壓實並儘量減少雜草滋生。大學生將參與專案架構內的工作，從而完成與專案重點內容和其他永續性問題的相關碩士和學士論文。專案的新發現和創新將傳授給農民和主要利害關係人，以提高永續的作物生產和農場運作效率。

不斷變化的氣候條件加劇了雜草相關問題並持續影響全球糧食生產。支持農民提高農場生產力變得更加重要。此外，諸如小型和輕型半自動田間機器人之類的農場解決方案可能有助於大幅提高作物生產效率，同時減少土壤壓力影響。

愛科與伯恩應用科技大學（農業、森林和食品科學學院）合作開發本專案。在愛科瑞士未來農場的技術支援下，該專案將推廣使用精確種植的成行耕地作物作為替代種植方案，使更多的土地變得可利用。

愛科農業基金會理事會主席Roger Batkin評論道：「在氣候事件和變化的背景下，糧食生產效率仍然是全球農業最嚴苛的挑戰之一。我們希望透過推動與伯恩大學合作推展的此類專案，幫助應對其中的一些挑戰，並推動這一領域的教育，使歐洲的農業社區更廣泛地受惠。」

關於愛科集團

愛科集團(NYSE:AGCO)是農業機械和精準農業技術設計、製造和經銷領域的全球領導者。愛科透過其差異化的品牌組合為客戶創造價值，其中核心品牌包括Challenger®、Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®、Precision Planting®和Valtra®。憑藉其Fuse®智慧農業解決方案，愛科的全系列設備和服務可幫助農民以永續的方式為全球提供食物。愛科集團成立於1990年，總部位於美國喬治亞州杜魯司，2021年淨銷售額約為111億美元。如需瞭解更多資訊，請造訪：www.AGCOcorp.com。有關公司新聞、資訊和活動，請在Twitter: @AGCOCorp上關注我們。關於Twitter上的財經新聞，請關注主題標籤#AGCOIR。

關於愛科農業基金會(AAF)

愛科農業基金會(AAF)由愛科集團(NYSE: AGCO)於2018年發起，是一家以預防和減輕饑餓問題為願景的私人基金會。基金會發起具有影響力的食品安全計畫，促進永續的農業發展，並在邊緣化農耕社區建立必要的農業基礎設施。AAF位於列支敦士登瓦都茲，在美國喬治亞州杜魯司管理各項業務。如需瞭解更多資訊，請造訪https://www.agcofoundation.org/

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