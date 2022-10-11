爱科农业基金会与伯尔尼应用科学大学启动三年期项目

佐治亚州德卢斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--爱科农业基金会(AAF)是一家私人基金会，其愿景是通过可持续的农业发展预防和缓解饥饿。基金会今天宣布向伯尔尼应用科学大学（农业、森林和食品科学学院）捐赠19.5万瑞士法郎。这笔捐款将用于支持一个三年期农场项目的实施。该项目的目标是在中欧凉爽潮湿的气候下，利用轻型田间机器人推广非翻耕式的杂草控制方法。

该项目将重点关注结合小型机器人的非接触式杂草控制方法，以提高作物生产的可持续性，防止土壤压实并尽量减少杂草滋生。大学生将参与项目框架内的工作，从而完成与项目重点内容和其他可持续性问题的相关硕士和学士论文。项目的新发现和创新将传授给农民和主要利益相关者，以提高可持续的作物生产和农场运作效率。

不断变化的气候条件加剧了杂草相关问题并持续影响全球粮食生产。支持农民提高农场生产力变得更加重要。此外，诸如小型和轻型半自动田间机器人之类的农场解决方案可能有助于大幅提高作物生产效率，同时减少土壤压力影响。

爱科与伯尔尼应用科学大学（农业、森林和食品科学学院）合作开发本项目。在爱科瑞士未来农场的技术支持下，该项目将推广使用精确种植的成行耕地作物作为替代种植方案，使更多的土地变得可利用。

爱科农业基金会理事会主席Roger Batkin评论道：“在气候事件和变化的背景下，粮食生产效率仍然是全球农业最苛刻的挑战之一。我们希望通过推动与伯尔尼大学合作开展的此类项目，帮助应对其中的一些挑战，并推动这一领域的教育，使欧洲的农业社区更广泛地受益。”

关于爱科集团

爱科集团(NYSE:AGCO)是农业机械和精准农业技术设计、制造和分销领域的全球领导者。爱科通过其差异化的品牌组合为客户创造价值，其中核心品牌包括Challenger®、Fendt®、GSI®、Massey Ferguson®、Precision Planting®和Valtra®。借助其Fuse®智能农业解决方案，爱科的全系列设备和服务可帮助农民以可持续的方式为全球提供食物。爱科集团成立于1990年，总部位于美国佐治亚州德卢斯，2021年净销售额约为111亿美元。如需了解更多信息，请访问：www.AGCOcorp.com。有关公司新闻、信息和活动，请在Twitter: @AGCOCorp上关注我们。关于Twitter上的财经新闻，请关注主题标签#AGCOIR。

关于爱科农业基金会(AAF)

爱科农业基金会(AAF)由爱科集团(NYSE: AGCO)于2018年发起，是一家以预防和减轻饥饿问题为愿景的私人基金会。基金会发起具有影响力的食品安全计划，促进可持续的农业发展，并在边缘化农耕社区建立必要的农业基础设施。AAF位于列支敦士登瓦杜兹，在美国佐治亚州德卢斯管理各项业务。如需了解更多信息，请访问https://www.agcofoundation.org/

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