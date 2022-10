AGCO Agriculture Foundation lança projeto de três anos com a Universidade de Ciências Aplicadas de Berna

DULUTH, Georgia--(BUSINESS WIRE)--A AGCO Agriculture Foundation (AAF), uma fundação privada que tem como objetivo evitar e aliviar a fome por meio do desenvolvimento agrícola sustentável, anunciou hoje uma doação no valor de CHF 195.000 (francos suíços) à Universidade de Ciências Aplicadas de Berna (Escola de Agricultura, Floresta e Ciência Alimentar). A doação apoiará a implementação de um projeto agrícola de três anos, que busca promover a aplicação de métodos de controle de ervas daninhas não baseados em plantio direto em robôs de campo leves no clima frio e úmido da Europa Central.

O projeto se concentrará nos métodos de controle de ervas daninhas sem contato, associados a pequenos robôs para ajudar a aumentar a sustentabilidade da produção agrícola, evitar a compactação do solo e minimizar a emergência relacionada às ervas daninhas. O projeto será concluído no âmbito do envolvimento dos estudantes universitários em concluir teses de mestrado e bacharelado sobre o foco do projeto e outras questões relacionadas à sustentabilidade. Descobertas e inovações de conhecimento emergentes do projeto serão transferidas aos agricultores e às principais partes interessadas para aprimorar a produção agrícola sustentável e eficiência operacional em fazendas.

Apoiar os produtores agrícolas para aumentar a produtividade de lavouras se torna cada vez mais importante, já que as mudanças nas condições climáticas intensificaram os problemas apresentados pelas ervas daninhas e continuam a afetar a produção global de alimentos. Além disso, soluções agrícolas como robôs de campo semiautônomos leves e pequenos podem contribuir potencialmente para um aumento na produção agrícola, ao mesmo tempo em que reduzem o impacto da pressão no solo.

Em conjunto com a Universidade de Ciências Aplicadas de Berna (Escola de Agricultura, Floresta e Ciência Alimentar) e suporte técnico da AGCO Swiss Future Farm, o projeto promoverá o uso de lavouras aráveis plantadas com precisão em fileiras como um substituto, o que disponibilizará muito mais áreas para cultivo.

"A eficiência da produção de alimentos continua a ser um dos maiores desafios do mundo para o setor agrícola no contexto de eventos e mudanças climáticas. Esperamos que ao contribuir com programas como este com a Universidade de Berna, possamos ajudar a enfrentar alguns desses desafios e avançar com a educação nesta área para o benefício mais amplo das comunidades na Europa", comentou Roger Batkin, membro do conselho, AGCO Agriculture Foundation.

