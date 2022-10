Groupe TERA annonce la signature d’un contrat pour la distribution de ses capteurs de mesure de la qualité de l’air par le fabricant britannique ION Science, leader mondial des capteurs à photo-ionisation

CROLLES, Isère, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR) (Paris: ALGTR), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce la signature d’un contrat pour la distribution de ses capteurs dernière génération de mesure de la qualité de l’air par le fabricant britannique ION Science.

ION Science est un acteur mondial de premier plan, spécialisé dans la distribution et la fabrication en OEM de capteurs pour la détection des gaz, basés sur la technologie de photo-ionisation1 (PID : Photo-ionization Detector). Situé en Angleterre à Cambridgeshire, avec des bureaux aux Etats-Unis, en Europe, en Inde et en Chine, le groupe réalise plus de 20 millions de livres sterling de chiffre d’affaires via un large choix de capteurs, propriétaires ou sous licence, proposés à un vaste ensemble de clients industriels partout dans le monde. Les capteurs ION Science permettent, en particulier, la détection rapide et précise de gaz dangereux afin de protéger les travailleurs, le public et l'environnement, en particulier au sein d’infrastructures industrielles telles que les plateformes pétrolières, les raffineries de gaz, les usines de fabrication de produits pharmaceutiques, les usines de semi-conducteurs, les laboratoires ou, encore, les installations nucléaires.

Reconnu pour son leadership et son expertise de plus de 30 ans dans l’industrie, le groupe s’est vu récemment attribuer le prix Queen's Award for Enterprise, l'un des prix d'excellence les plus prestigieux du Royaume-Uni.

Non exclusif, hormis au Royaume-Uni où Groupe TERA est peu présent, ce contrat de distribution vient compléter le portefeuille d’ION Science qui pourra désormais se renforcer sur le secteur de la surveillance de la qualité de l’air en proposant à ses clients le capteur de Groupe TERA, reconnu pour sa robustesse, sa petite taille et la précision de ses mesures en temps réel des particules fines et autres composés volatils. Groupe TERA bénéficiera en retour du puissant réseau de distribution mondiale de ION Science, renforçant ainsi le canal indirect de sa stratégie de commercialisation équilibrée. A terme, le partenariat pourra être étendu au-delà de l’accord de distribution et porter sur la fourniture par Groupe TERA de ses capteurs pour une intégration au sein des solutions développées par ION Science.

Pascal Kaluzny, fondateur et Président-Directeur Général déclare : « Ce partenariat constitue une étape importante de notre stratégie commerciale en augmentant significativement le potentiel de distribution de nos capteurs, partout dans le monde, soutenant ainsi la solide dynamique actuelle caractérisée par des livraisons en forte hausse. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de collaborer avec un leader mondial reconnu qui soutiendra la visibilité de notre technologie et qui partage avec nous le même engagement en faveur de la qualité de l’air et de l’environnement. Nos technologies, qui sont au cœur des enjeux sociétaux actuels, se distinguent par leur avance technologique, que cela soit en termes de miniaturisation, de robustesse et de précision pour les capteurs de Groupe TERA, ou en termes de capacité à détecter les gaz dangereux en environnement industriels pour ION Science. Ensemble, nous pourrons même viser à terme une collaboration étendue à l’intégration de nos capteurs, ce qui prouve la complémentarité de nos technologies et de nos positionnements ».

Duncan Johns, Directeur Général d'ION Science, commente : « TERA Sensor, une filiale du Groupe TERA, a développé une excellente solution de surveillance des particules qui s'associe parfaitement à notre technologie de capteur PID éprouvée. Ce partenariat représente une opportunité d'accélérer la croissance sur le marché de la qualité de l'air, en offrant des capteurs complémentaires et facilement intégrables au sein d’un même dispositif. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera un succès et nous nous réjouissons qu'il renforce encore notre position sur le marché ».

Groupe TERA et ION Science participeront au Salon Air Quality Emissions 2022, qui se tiendra les 12 et 13 octobre prochains à Telford au Royaume-Uni (www.ilmexhibitions.com).

Prochaine publication financière : résultats semestriels 2022, le 27 octobre 2022 après clôture des marchés

À propos de Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant 137 salariés à fin décembre 2021, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée par son capteur citoyen individuel.

1 Un détecteur à photo-ionisation permet de connaître la composition d'un gaz immédiatement et de la contrôler en continu. C’est un détecteur d'ions utilisant des photons énergétiques (par exemple dans la gamme des ultraviolets) pour ioniser les molécules de gaz. Le gaz est bombardé par des photons, ce qui permet d'arracher des électrons aux molécules du gaz, les transformant ainsi en cations. Le gaz est alors ionisé (on parle de plasma), ce qui permet l'établissement d'un courant électrique, qui est le signal de sortie. Ce courant est alors amplifié et affiché sur un ampèremètre (source Wikipédia).