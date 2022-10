NAVYA : Evènement de clôture du projet AVENUE, l’un des projets européens les plus ambitieux et avancés en matière de mobilité autonome

VILLEURBANNE, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Les partenaires du projet AVENUE, annoncent l’évènement de clôture du projet Horizon 2020 AVENUE, organisé par Navya (Paris:NAVYA), Keolis et l’Université de Genève.

AVENUE ("Autonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience") fait partie du programme de financement de la recherche et de l'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne.

Il s'agit de l'un des projets les plus avancés et les plus ambitieux de l'UE dans le domaine de la mobilité autonome, avec l'objectif de mettre en place et de mener des essais à grande échelle de véhicules autonomes dans les centres urbains et de les connecter aux réseaux de transport public existants.

L’évènement de clôture de ce projet, qui se tiendra le 20 octobre 2022 de 10h à 15h30 au Groupama Stadium de Décines-Charpieu près de Lyon, rassemblera de nombreux acteurs publics et privés du monde de la mobilité et du transport.

A cette occasion, l’ensemble des partenaires du projet AVENUE présenteront leurs réalisations et avancées technologiques après quatre ans de collaboration et de nombreux déploiements réussis de services de transports publics autonomes et à la demande.

13 navettes Autonom® Navya ont ainsi pu être déployées dans 8 villes européennes dont Lyon, Genève, Luxembourg, Copenhague, Esch-sur-Alzette et Uvrier. Elles ont permis de transporter 60 000 passagers et de parcourir plus de 80 000 km.

Cet évènement de clôture permettra de mettre l’accent sur le rôle des navettes autonomes au sein de réseaux de transports existants et de dresser le bilan et l’état de l’art de la mobilité autonome européenne.

Le coordinateur du projet AVENUE, Dimitri Konstantas prononcera le discours d’ouverture de la journée, qui sera suivi de key notes, présentations et tables rondes.

Les participants pourront essayer l’une des fonctionnalités phares du projet, le transport à la demande, lors d’un parcours à bord de l’une des 2 navettes autonomes qui dessert la station de tramway au Stadium Parc OL à Décines.

Le projet AVENUE est financé par la Commission Européenne dans le cadre du programme HORIZON 2020 "Autonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience".

Nous invitons cordialement la presse à assister à l’évènement.

Clément Aubourg, responsable des véhicules autonomes de Keolis : « Depuis 6 ans que nous expérimentons ces navettes autonomes dans Lyon et dans le reste du monde, nous avons eu la possibilité de faire progresser la technologie. En partenariat avec les différents constructeurs, on est aujourd’hui en capacité de proposer ce type de service sur des routes beaucoup plus complexes qu’auparavant et évidemment en interopérabilité avec les autres modes de transports.

Et c’est justement cette mutimodalité qu’on essaye de mettre en avant dans des villes telles que Lyon pour bénéficier d’un service complémentaire à l’offre de transport existante. »

Dimitri Konstantas, Université de Genève : « La mobilité urbaine devient l'un des problèmes les plus sérieux de la vie quotidienne dans les villes : trop de voitures sur les routes, forte pollution, embouteillages... Passer de la voiture particulière aux transports en commun peut être la seule solution, si et seulement si nous sommes capables de fournir aux citoyens le même niveau de facilité et de simplicité dans leurs transports urbains. Le projet AVENUE a prouvé que le transport public à la demande, basé sur des véhicules autonomes de porte à porte, est la solution la plus prometteuse au problème de la mobilité urbaine. Dans AVENUE, nous avons déployé, probablement, le premier service de transport public réel au monde avec des véhicules entièrement automatisés, comprenant tous les problèmes ouverts connexes, de la technologie aux impacts socio-économiques et environnementaux, ouvrant la porte à des déploiements à grande échelle dans un avenir très proche. »

Sophie Desormière, Présidente du Directoire de Navya : « Lancé en 2018, le projet AVENUE a été un incroyable démonstrateur de la mobilité autonome et une première européenne. Il nous a permis de réaliser de nombreuses avancées technologiques et de prouver la parfaite intégration des navettes autonomes Navya au sein du système de transport public. Nos partenaires ont permis l’ajout de nombreuses fonctionnalités et services connectés dont celle du transport à la demande qui permet de commander la navette via son smartphone pour un trajet spécifique. Avec AVENUE et l’ensemble de nos partenaires, nous prouvons que la mobilité autonome durable et partagée se créé et se structure en Europe. »

A propos de Keolis

Pionnier dans le développement des transports publics, Keolis est le partenaire des décideurs publics qui souhaitent faire de la mobilité partagée un levier d’attractivité et de vitalité pour leur territoire. Numéro 1 de l’exploitation de métro automatique et de tramway dans le monde, Keolis s’appuie sur une politique d’innovation soutenue et ouverte avec l’ensemble de ses partenaires et avec ses filiales spécialisées – Cykleo, EFFIA, Hove, Keolis Santé, Kisio, – pour renforcer son cœur de métier et développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes et « sur-mesure » : trains, bus et cars, trolleybus, transport à la demande, services dédiés pour les PMR, navettes fluviales et maritimes, vélos en libre-service et en location longue durée, auto partage, navette autonome 100% électrique,...

En France, Keolis est le n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et le n°1 du transport sanitaire depuis la création de Keolis Santé en juillet 2017. Détenu à 70% par SNCF et à 30% par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte 68 000 collaborateurs répartis dans 14 pays et a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires de 6,3 milliards d’euros. En 2019, 3,4 milliards de voyageurs ont utilisé un service de mobilité partagée proposé par Keolis. *Keolis est historiquement présent en France et s’est développé en Australie, en Belgique, au Canada, en Chine, au Danemark, au Qatar, aux Etats-Unis, aux Emirats arabes unis, en Inde, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède.

A propos de l’Université de Genève

Fondée en 1559, l'Université de Genève se classe aujourd’hui parmi les 100 meilleures universités au monde. Institution polyvalente au rayonnement international, elle cultive son ouverture et favorise l’émergence de domaines inter et pluridisciplinaires tant dans la recherche que dans l’enseignement. Elle s’intègre pleinement à la Genève internationale, tout en contribuant au développement culturel, social et économique régional, notamment par la valorisation de la recherche et par son expertise dans un très large éventail de domaines. Depuis 2018, avec l'expertise multidisciplinaire de la faculté Économie et Gestion, l'Université de Genève est un acteur européen majeur dans la recherche des solutions de mobilité du futur, notamment la mobilité autonome, l'hydrogène pour la mobilité et les nouveaux modèles de mobilité urbaine.

A propos de NAVYA

Créée en 2014, NAVYA est un leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome et de services associés. Avec 280 collaborateurs en France (Paris et Lyon), aux États-Unis (Michigan) et à Singapour, NAVYA ambitionne d’être l’acteur de référence des systèmes de mobilité autonome de niveau 4 pour le transport de passagers et de biens. Depuis 2015, NAVYA a été la première société à mettre en service des solutions de mobilité autonome. La navette Autonom® Shuttle, principal axe de développement, est dédiée au transport de passagers. Depuis son lancement, plus de 200 exemplaires ont été commercialisés dans 25 pays au 31 décembre 2021. Le Tracteur Autonom® Tract est quant à lui destiné au transport de biens. Engagée dans une démarche RSE ambitieuse, la Société mène une politique active en la matière comme l’illustre l’obtention de la certification ISO 9001 en septembre 2021. Les groupes Valeo et Keolis font partie des actionnaires historiques de NAVYA.

NAVYA est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (code ISIN : FR0013018041 - Navya). Pour plus d’informations : www.navya.tech