PUMA形象大使、德國冰球明星Leon Draisaitl在PUMA「唯有不凡」活動中分享自己的動力和目標

德國赫爾佐根-赫若拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--德國冰球明星Leon Draisaitl於國家冰球聯盟(NHL)新賽季前夕，在體育用品公司PUMA的影片採訪中談論其保持頂級競賽狀態的動力。

在與團隊贏得熱身賽之後，獲選為2020年最有價值球員的Leon Draisaitl已經為即將到來的賽季做好了充分的準備，第一場比賽將於10月13日拉開序幕。

「能拿到個人獎項一直以來都是件好事。這些獎項證明了你的努力沒有白費。然而，我所從事的是一項團隊賽事，不是嗎？因此，以團隊名義拿到最終的獎項更為重要。」

PUMA透過「唯有不凡」(Only See Great)活動展示了其品牌形象大使的職業道路。各位形象大使講述了通往不凡成就的親身經歷，分享了如何傾聽自己的心聲並發現其他人無法看到的願景。

在與其團隊於上個賽季挺進半決賽之後，Leon如今將目光瞄準了決賽：「我希望在下一個賽季能更進一步。這是一次精彩的比賽，很明顯，當你達到這個層次之後自然就想拿到冠軍。然而，我們確實遇到了比我們更好的球隊，希望下一個賽季我們能夠迎頭趕上。」

儘管受傷嚴重，Draisaitl也咬牙打完了賽季的最後幾場比賽。儘管他不得不改變其看法，但他的衝勁比以往任何時候都更足。Leon表示：「不凡在於持之以恆。因此，我會像備戰其他賽季一樣為下一個賽季做準備，而且我認為從頭再來十分重要，這樣我就可以向人們展示，每一年、每一個晚上的比賽，我都能保持自身的巔峰水準。」

PUMA「唯有不凡」活動理念的靈感源於文化偶像、企業家、慈善家Shawn “JAY-Z” Carter。作為第一個提出該理念的人，他表示：「唯有不凡，拒絕尚可，拒絕妥協。我們應始終努力，成就不凡，成就永恆。」

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關於PUMA

PUMA是全球領先的體育品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。70多年來，PUMA一直透過為全球最快的運動健將打造飛一般的產品，不懈推動體育和文化向前發展。PUMA提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等品類的性能或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將體育影響力融入街頭文化和時尚。PUMA集團旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA產品遠銷120多個國家和地區，全球約1.4萬名員工，總部位於德國赫爾佐根-赫若拉赫(Herzogenaurach)。

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