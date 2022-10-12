彪马形象大使、德国冰球明星Leon Draisaitl在彪马“唯有不凡”活动中分享自己的动力和目标

彪马形象大使、德国冰球明星在彪马“唯有不凡”活动中分享自己的动力和目标（照片：美国商业资讯）

彪马形象大使、德国冰球明星在彪马“唯有不凡”活动中分享自己的动力和目标

彪马形象大使、德国冰球明星在彪马“唯有不凡”活动中分享自己的动力和目标

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--德国冰球明星Leon Draisaitl于国家冰球联盟(NHL)新赛季前夕，在体育用品公司彪马的视频采访中谈论其保持顶级竞赛状态的动力。

在与团队赢得热身赛之后，被评选为2020年最有价值球员的Leon Draisaitl已经为即将到来的赛季做好了充分的准备，第一场比赛将于10月13日拉开帷幕。

“能拿到个人奖项一直以来都是件好事。这些奖项证明了你的努力没有白费。然而，我所从事的是一项团队赛事，不是吗？因此，以团队名义拿到最终的奖项更为重要。”

彪马通过“唯有不凡”(Only See Great)活动展示了其品牌形象大使的职业道路。各位形象大使讲述了通往不凡成就的亲身经历，分享了如何倾听自己的心声并发现其他人无法看到的愿景。

在与其团队于上个赛季挺进半决赛之后，Leon如今将目光瞄准了决赛：“我希望在下一个赛季能更进一步。这是一次精彩的比赛，很明显，当你达到这个层次之后自然就想拿到冠军。然而，我们确实遇到了比我们更好的球队，希望下一个赛季我们能够迎头赶上。”

尽管受伤严重，Draisaitl也咬牙打完了赛季的最后几场比赛。尽管他不得不改变其看法，但他的冲劲比以往任何时候都更足。Leon表示：“不凡在于持之以恒。因此，我会像备战其他赛季一样为下一个赛季做准备，而且我认为从头再来十分重要，这样我就可以向人们展示，每一年、每一个晚上的比赛，我都能保持自身的巅峰水平。”

彪马“唯有不凡”活动理念的灵感源于文化偶像、企业家、慈善家Shawn “JAY-Z” Carter。作为第一个提出该理念的人，他表示：“唯有不凡，拒绝尚可，拒绝妥协。我们应始终努力，成就不凡，成就永恒。”

如需观看Leon Draisaitl的完整访谈，请点击此处。

关于彪马

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。70多年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约1.4万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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